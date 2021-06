Diabetul zaharat necontrolat poate conduce la insuficienţă renală

Ioana Lefter, 46 ani, Bârlad: ”De 10 ani fac tratament pentru diabet zaharat de tip II, dar nu din cauza aceasta v-am scris. Am câteva luni bune de când am probleme cu rinichii. Cel puțin așa mi-a explicat medicul meu de familie, tot acesta fiind cel care mi-a spus că s-ar putea ca aceste probleme să fie și din cauza diabetului meu, pe care nu pot să îl țin întotdeauna sub control. Încă din această iarnă am început să merg foarte des la toaletă, dar cantitatea de urină era foarte mică, uneori tulbure sau închisă la culoare. Eu am pus acest lucru pe seama faptului că, probabil, am răcit la burtă, mai ales că aveam și dureri atunci când urinam. Mi se umflă foarte tare picioarele, le simt foarte grele, și iau mereu diuretice, dar fără mare efect. În plus, tot din această perioadă, din iarnă, mă doare capul aproape zilnic. Medicul meu de familie mi-a recomandat să merg la Iași, la Spitalul ”Parhon”, să fac investigații la rinichi dar, până acum, m-am ferit, de teama Covidului, că mai am și diabetul ăsta și am zis să mă feresc. Am sperat să-mi și treacă, dar nu s-a schimbat nimic în bine. Cel mai probabil, va trebui să ajung la spital, dar aș vrea să știu, dacă se poate, ce se întâmplă cu mine și cât de grav este”.