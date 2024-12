Diagnosticul radiologic este o artă

Prof. Dr. Dragoș Negru, medic primar Radiologie și Imagistică Medicală, Coordonator Centrele de Imagistică Medicală Arcadia: În cei 129 de ani de existență, radiologia a evoluat și s-a dezvoltat extraordinar de mult și și-a schimbat titulatura în Radiologie și Imagistică Medicală, fiind definită ca ramura medicinii care folosește radiația X și alte tehnologii imagistice (ultrasunete și rezonanță magnetică) pentru diagnosticul și tratamentul diferitelor boli ale organismului uman.

Tipurile de examinări radiologice folosite pentru diagnostic sunt:

radiografiile simple față și profil – foarte utile pentru evaluarea primară a plămânilor și sistemului osos;

fluoroscopia, incluzând examinările cu bariu ale tubului digestiv superior (esofag, stomac, duoden) și inferior (colon);

ecografia – pentru toate organele parenchimatoase;

tomografia computerizată (CT) – pentru tot corpul;

rezonanța magnetică (IRM) – pentru tot corpul;

mamografia – pentru sâni;

angiografia – pentru sistemul vascular.

Metodele enumerate au indicații clare pentru fiecare tip de patologie și sunt situații în care pot fi folosite complementar: de exemplu o ecografie urmată de o tomografie computerizată sau o fluoroscopie urmată de o rezonanță magnetică.

Prin utilizarea diferitelor examinari radiologice radiologul poate:

diagnostica cauzele simptomelor pacientului;

monitoriza răspunsul la tratament;

sa realizeze screeningul în multe afecțiuni – cancer de sân, cancer de colon, cancer de plămân, cancer de prostată, boli cardiovasculare.

Pentru a fi radiolog, după terminarea facultății de medicină, absolventul trebuie să urmeze programul de rezidențiat în radiologie cu o durată de 5 ani și apoi să dea examenul de specialitate.

Radiologia modernă nu înseamnă doar diagnostic, ci și tratament

Radiologii intervenționiști trebuie să urmeze stagii de pregătire speciale unde învață tipurile de intervenții ghidate prin metode radio-imagistice – CT, ecografie, IRM sau fluoroscopie. Marele avantaj al acestor intervenții ghidate radiologic este că evită inciziile largi. Pacientul nu trebuie să stea în spital, recuperarea este mult mai rapidă și ușoară. Aceste intervenții se pot face în orice parte a corpului uman și exemple de proceduri intervenționale sunt:

biopsiile cu ac fin ale diferitelor organe – tiroidă, plămân, ficat, rinichi, mușchi;

angiografia cu montare de stenturi;

embolizarea transarterială a diferitelor tumori – cel mai frecvent cele hepatice;

vertebroplastia;

embolizarea fibroamelor uterine;

montarea de catetere venoase pentru chimioterapie;

ablația tumorală cu radiofrecvență, cu microunde sau crioablație.

Radiologia este o specializare frumoasă, dar dificilă pentru că trebuie să știi foarte bine anatomia întregului corp, trebuie să înveți cum arată fiecare boală prin fiecare metodă, ceea ce face ca volumul de învățat să fie extrem de mare comparativ cu multe alte specialități.

Responsabilitatea este deosebită pentru că de pregatirea și experiența radiologului, precum și calitatea examinării depinde corectitudinea diagnosticului și implicit alegerea tratamentului.

Sunt în aceasta meserie și mari satisfacții: atunci când pui un diagnostic corect, când găsești o leziune de foarte mici dimensiuni și practic salvezi viața pacientului, când identifici cauza unor simptome rare.

Centrele de Imagistică Medicală Arcadia

În Centrele de Imagistică Medicală Arcadia, împreună cu toată echipa considerăm radiologia mult mai mult decât o meserie. Pentru noi, actul medical implicit diagnosticul radiologic este o artă. De aceea, în cei aproape 17 ani de existență, am încercat să ne perfecționam continuu, am învățat mereu, am participat la cursuri, stagii și congrese.

Beneficiind de o aparatură extrem de importantă, am rafinat și îmbunătățit toate tipurile de examinare ecografică, mamografică, computer tomografică sau prin rezonanță magnetică.

Am fost primii care am introdus whole-body IRM, o procedură foarte utilă pentru scanarea întregului corp, pentru a depista orice fel de patologie, cu deosebită importanță pentru tumorile maligne și metastazele osoase și ganglionare.

Avem o experiență deosebită în ceea ce privește diagnosticul ecografic, mamografic și prin IRM al cancerului de sân, confirmat bioptic și intraoperator.

Vizualizarea cancerului de colon, o patologie extrem de frecventă și întâlnită la vârste din ce în ce mai fragede, a fost mereu un motiv de a descoperi cele mai bune protocoale pentru examinarea acestei patologii prin colonoscopie CT și entero-RM.

După ce am introdus primii aparatura IRM de 3 Tesla în Moldova, am dobândit cea mai mare experiență și am adaptat protocoalele de examinare pentru diagnosticul optim al cancerului de prostată și a patologiei uterului și ovarelor.

Pentru cancerul hepatic, am introdus examinarea cu Primovist, o substanță de contrast hepatospecifică, ceea ce a dus la o rată mult mai bună de identificare a acestui tip tumoral.

Computer tomografele pe care le deținem pot face examinările cu cele mai reduse doze de radiații și astfel facem un screening excelent pentru cancerul de plămân.

Patologia vasculară beneficiază la Arcadia de o explorare ecografică, angio-CT și angio-IRM de înaltă performanță.

Ne bucurăm de progresele substanțiale ale echipei în ceea ce privește examinarea IRM în patologia pediatrică.

Suntem un pol de excelență în radiologia musculoscheletală și îmbunătățim protocoalele pentru patologia cerebrală.

Rămânem conectați la tot ceea ce este nou, citim și învățăm mereu pentru a oferi pacienților noștri un diagnostic corect.

Publicitate și alte recomandări video