Dialog dramatic cu o asistentă dintr-un spital COVID din Iași. „Am 4 luni. Nu mai rezistăm”

”Tocmai am stat de vorbă cu o prietenă, asistentă medicală la un spital "Covid" (de rezervă) din Iași. Cu câteva săptămâni în urmă îmi spunea că spitalul își va redeschide porțile pentru ceilalți bolnavi, că mai sunt doar 6 bolnavi covid. Nu s-a mai deschis. Iată conversația de azi:

A: LA NOI E PLIN SPITALUL. NU MAI SUNT LOCURI.

Eu: Spor cu munca la spital. E posibil ca ce e mai rău acum să vina.

A: PUFF. SUNT SI CATE 2 IN PAT. SOT SI SOTIE, CA NU SUNT LOCURI.

SI CU SIMPTOMATOLOGIE MAJORITATEA. FRISOANE, AMETELI, SATURAȚIE OXIGEN SCĂZUTE.

DE TUSE NU MAI ZIC!

Eu: Ar tb sa filmezi.

Să vadă și scepticii

A: DA, AR TB. DAR TOT NU AR CREDE.

Eu: Clar. Dar macar cativa

A: EU VĂD REALITATEA. MULȚI S-AU REINTERNAT DUPA 48 DE ORE DUPĂ EXTERNARE, CA SE SIMTEAU F RĂU.

Eu: Ce chestie!!

A: DA. UN VIRUS DESTUL DE "PARȘIV"

Eu: Și mai poți? Pe căldurile astea in combinezon??

A: AM 4 LUNI. NU MAI REZISTĂM.

NICI NU AVEM VOIE SĂ DESCHIDEM AERUL CONDIȚIONAT, CĂ SE RĂSPÂNDEȘTE VIRUSUL. CURG APELE PE NOI SUB COMBINEZOANELE ALEA! ȘI EU ȘI MULTE DINTRE COLEGE AVEM ȘI NOI PROBLEMELE NOASTRE MEDICALE, CU FICATUL, CU INIMA, CU RINICHII... AVEM ȘI PĂRINȚI BĂTRÂNI ȘI COPII. NE E FRICĂ ȘI NOUĂ ȘI ÎNCERCĂM SĂ NE PROTEJĂM, DAR TREBUIE SĂ AVEM GRIJĂ ȘI DE BOLNAVI...

Eu: Și cu atâția cărora nu le pasă dar ajung la voi?!!

A: MULȚI. ȘI SUNT F NERVOSI

Eu: Tot ei?!

A: PREDOMINĂ NERVOZITATE! CA STAU ÎNCHIȘI, CRED

Eu: Hmm. Îi înțeleg și pe ei... Dar vă fac vouă viața mai grea!

A: ASA SUNTEM ÎMBRĂCAȚI (poză). ȘI SĂ ȘTII CĂ NICI NU AVEM TIMP SĂ NE ODIHNIM. SUNTEM PUȚINI, MULTĂ TREABĂ, VENIM MAI DEVREME ÎN TURĂ, STĂM DUPĂ PROGRAM...

Eu: Je suis Alina!!

Suntem alături de voi. Măcar cu gândul!

A: OK. SA AVETI GRIJA CU TOȚII. NE AUZIM. O ZI BUNA!

Eu: O zi bună! Și rezistență! Speranța e in voi!”