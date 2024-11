Diana – numele primului utilaj tipografic dotat cu AI din Estul Europei, într-o fabrică din Iași. Povestea interesantă a grupului

Rodotex, una dintre cele mai longevive companii din România, cu o istorie de 26 de ani în business, își pune semnătura pe tot mai multe proiecte din țară și străinătate. A câștigat încrederea a peste 600 de clienți, iar din portofoliul său fac parte nume cunoscute din industria hotelieră, aeronautică, farmaceutică, alimentară, dar lista este cu mult mai lungă. De 8 ani este partener al celebrului brand Hilton, unul dintre cele mai cunoscute rețele hoteliere din lume. Și numai pentru grupul american produce signalistică în 50 de țări, de pe două continente. Cum a ajuns aici? Soții Dobrea au plecat de jos și au învățat de la cei mai buni, ne-a mărturisit, recent, unul dintre fondatorii Rodotex.

„A început ca o joacă: eram foarte tineri, dar foarte curajoși”

Compania a fost înființată în 1998 și este deținută de soții Florin și Claudia Dobrea. Vreme de doi ani a funcționat ca agenție publicitară full service, după care au decis că e timpul să aibă controlul propriei producții. „A început ca o joacă, având în vedere că eram foarte tineri, dar foarte curajoși și, cu siguranță, cu o mare doză de inconștiență (…) Mergeam la o tipografie pe vremea aia, Dosoftei, fosta tipografie de stat, unde dădeam comandă, personalizam cu imaginea clientului, puneam un adaos comercial și vindeam mai departe. La un moment dat, am descoperit că întârziam livrările, că erau lucrări neconforme, și am zis, ok, hai să avem noi controlul producției! Și ne-am apucat de producție în ianuarie 2000, cu 10 kilograme de cerneală, cu doi angajați. Și, încet, încet, am crescut”, ne-a povestit Claudia Dobrea. Între timp, afacerea s-a dezvoltat pe două direcții. Una de tipar și packaging (ambalaje), cealaltă de signalistică, adică acele sisteme de expunere, cu litere volumetrice luminoase, și nu numai.

Au construit o fabrică, a urmat a doua, și au investit în utilaje tot ce produceau. Așa au câștigat timp și au economisit bani. Și cu materia primă, și cu angajații. ”O să vă arăt un utilaj care îmi înlocuiește cinci angajați”, ne spune CEO-ul Rodotex, în timp ce ne deschide ușa fabricii și ne invită să-i trecem pragul. De jur împrejur echipamente și utilaje, care de care mai sofisticate și mai deștepte, iar în jurul lor, ca niște sateliți, angajații le operau și le dădeau de lucru. Mașinile vibrau și executau, iar la capătul lor, pe bandă rulantă, ieșeau ambalaje. Se întorceau în mâini pricepute, care le organizau mai departe în baxuri și stive, marcate corespunzător.

Cine este „Diana”, utilaj cu AI în fabrica Rodotex?

Imediat în stânga, de cum am intrat, role uriașe de carton semnalizau parcă intrarea în fabrică. Lângă, se pune în funcțiune un utilaj care îndreaptă și taie cartonul fix cât e nevoie. ” În packaging, volumele sunt mari, adaosul este foarte mic. Și atunci, orice ban contează. Pentru că ambalajul la un produs este o componentă din prețul produsului care ajunge la raft. Și atunci, producția de ambalaje nu este profitabilă decât dacă ai volum și echipamente performante. Pe lângă performanță, economia de carton este foarte importantă, pentru că orice client își face cutia după necesitățile lui. Dacă cutia respectivă are o pierdere de carton și arunc cartonul să îmi dea reciclatorul 20 de bani pe el, nu am făcut nimic, pentru că acea pierdere eu trebuie să o pun în prețul clientului. Este al doilea an de când avem acest echipament, care este fabulos! Ce face? Nu mai cumpăr cartonul în coală, ca să am pierderi, cumpăr cartonul în bobină sau rolă și mi-l tai la ce dimensiune am nevoie, ca să nu mai am pierderi. Deci, anul trecut am economisit 200.000 de euro numai cu acest aparat”, ne mărturisește administratorul Rodotex, în timp ce ne conduce mai departe și ne prezintă fluxul tehnologic.

Facem astfel cunoștință cu Diana, o mașinărie dotată cu inteligență artificială, și aflăm că este prima din Estul Europei bde acest tip. Diana este responsabilă cu verificarea calității, și a înlocuit munca a cinci oameni. Pentru asta are patru camere 8K.

„Înainte, verificarea calității o făceau mai mulți oameni, care nu detectau toate greșelile, că nu aveau cum. (…)Dacă sunt businessuri care pot pleca la drum cu 50.000 de euro, cu 100.000 de euro, vreau să vă spun că, la noi, cu 50.000 de euro nu poți să-ți cumperi nimic. Mașina de tipar este de 1,5 milioane de euro, următoarea mașină de tipar este de 5 milioane de euro. O mașină de finisare, care face ștanțare, este și 340.000 de euro”, a mai adăugat Claudia Dobrea. Zeci de astfel de utilaje se găsesc acum în fabrica Rodotex. Avantajele tehnologiei au venit însă la pachet și cu un consum mai mare de energie. Dar, nu pentru mult timp: s-a găsit o soluție.

„Suntem prima tipografie din România independentă energetic”

Au accesat un proiect cu fonduri europene de aproximativ 2 milioane de euro, bani investiți în utilaje și într-un parc fotovoltaic instalat chiar pe acoperișul fabricii. Și au devenit astfel prima tipografie din România independentă energetic: „În 2022 am implementat acest proiect european. Acum, noi producem curent mai mult decât consumăm. Suntem și prosumatori. Timp de un an și jumătate nu am plătit un leu la curent. Acum am văzut facturi și de 3.000 de lei, și de 7.000 de lei, dar o companie, cu consumul nostru, plătește în jur de 20.000 de euro/lună. Și vorbim de utilaje multe, care consumă”.

Divizia de ambalaje și tipar publicitar asigură cam 60% din cifra de afaceri, la nivel de grup. Restul de 40% este produs de signalistică. ”Dar depinde, sunt ani și ani. Vă dau un exemplu. În pandemie noi am lucrat foarte mult pe signalistica exterioară. Atunci a fost un volum mai mare în direcția asta. În partea de packaging a fost o criză de carton fenomenală. Am dat comandă cu preț deschis. De la 700 euro/tona a ajuns și la 1.900 euro/tona. Adică, atunci când ajungea în vamă, cumpăra cel care oferea mai mult. A fost o nebunie…”, își amintește Claudia Dobrea.

Majoritatea comenzilor din fabricile Rodotex sunt din România. O bună parte, chiar din zona Iașului. De aici au venit și primii clienți. Companii precum Fiterman Pharma sau Iulius Grup, cu care colaborează și în ziua de astăzi. Tot în Iași, fondatorul Rodotex, Florin Dobrea, și-a pus amprenta și în implementarea signalisticii interioare a noului terminal T4 de la Aeroport, compania fiind subcontractată de Strabag AG. ”A propus un produs la care soțul meu a stat trei luni de zile să îl dezvolte, să-l proiecteze. A cercetat, a făcut probe peste probe și, la final, am oferit prin produsul nostru o economie de peste 500.000 de euro la energia electrică în cei 10 ani de garanție, pentru aeroport. Sunt singurele panouri care au 1,3 cm grosime și sunt luminoase cu dublă față. Noi am făcut și simbolul acela cu verde, avatarul din noul logo. Chiar ne mândrim cu ce am făcut la Aeroportul Iași” , ne-a mai spus Claudia Dobrea. Este singurul aeroport din țară care folosește în prezent această tehnologie, dar nu pentru mult timp. Fondatorii companiei sunt deja în discuții cu alte cinci aeroporturi din România. Însă, la fel de bine, proiectul poate fi implementat și în alte segmente de business, așa cum s-a întâmplat deja în Palas Mall, dar și în Palas Campus.

Din portofoliul de clienți ai Rodotex mai fac parte și companii ca Mobexpert, Murfatlar, Prime Kapital, Strabag, Project, Corporate Solutions, grupul de firme Apex, O-Mac, Antibiotice Iaşi, Kober, Hotel Internațional, dar și nume mari din industria IT sau companii aeriene.

Rodotex a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de peste 2,2 milioane de euro, valoare care va crește până la sfârșitul anului, după cum estimează fondatorii companiei. Pe întregul grup, aceștia au pe statul de plată în jur de 50 de angajați.

Claudia Dobrea: „Este extraordinar să lucrezi cu Hilton”

Anul acesta, compania ieșeană a realizat deja signalistica pentru mai multe hoteluri din reîeaua Hilton din Ungaria (Debrecen), Austria (Viena), Cipru (Nicosia), dar sunt în lucru și alte proiecte, după cum ne asigură soții Dobrea. „În lucru este și Hilton Garden Inn Brașov, şi mai avem încă 5-6 proiecte în negocieri în Italia, Austria și Franța. Zilele acestea chiar a venit o solicitare interesantă din Barcelona. Este foarte frumos proiectul, Hilton Diagonal Mar. Sunt foarte stricți, deci nu faci cum vrei tu litera, nu pui tu câte leduri vrei. Ei ne trimit exact cum trebuie să arate, noi o proiectăm și o realizăm în funcție de planurile lor”, ne-a mai precizat CEO-ul Rodotex.

În România, Rodotex este singurul furnizor Hilton și primește lunar informări privind toate proiectele în derulare la nivel mondial care se dezvoltă sub brandurile grupului american. Pornind de la caietele de sarcini, în fabricile din Iași se realizează lucrările de signalistică interioară și exterioară, un parteneriat care durează deja de ani buni : ”Am primit licența în august 2016, după 9 luni de audit din partea Hilton SUA. Este extraordinar să lucrezi cu ei! Sunt stricți, dar este o strictețe care ne dă o siguranță. De ce să inventăm noi roata, când au făcut-o americanii înaintea noastră? Ne-au dat toate instrucțiunile. Nu poți să te abați.”

