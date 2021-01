Diana Șoșoacă vrea permis de port armă. Pe cine vrea să împuşte

„Trebuie să mă apere și pe mine cineva! Dacă am armă, mă apăr singură. S-ar putea să mă trezesc în casă sau în mașină cu cine știe ce persoane, de aceea trebuie să-mi iau permis de port-armă. În țara asta asta, când ești patriot, deja ești în pericol”, au fost motivele invocate de senatoarea AUR.

„Probabil ca eu sunt pe lista neagra, la fel cum a fost si Bogdan Stanoevici, si uite ca nu mai e printre noi… Si Codruta Cerva e pe lista neagra, daca au ajuns s-o fileze cu o masina de Sibiu. Anul trecut am fost filata, toate miscarile mele au fost supravegheate. Masini care ma urmareau peste tot. Ma asteptau in fata blocului si mergeau cu mine peste tot. Sunt cateva luni de-atunci, dar eu sunt sigura ca sunt filata si acum, mai ales ca am ajuns senatoare si nu ma potolesc. Probabil sa nu mai sunt la vedere, dar eu ii simt ca ma fileaza permanent”, a sustinut Sosoaca în exclusivitate la Romania TV.

Diana Șoșoacă a povestit recent că de mai multe ori a avut bănuiala că cineva încearcă să o otrăvească. Ea spune că medicul a chemat-o urgent la analize.

Senatoarea AUR, care a provocat mai multe scandaluri publice, a anunțat, vineri, că depune o plângere penală legată de moartea actorului Bogdan Stanoevici. Deși medicii și familia spun că acesta a murit de Covid-19, Șoșoacă respinge argumentele și cere o anchetă.