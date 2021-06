Diavoli disciplinaţi, portughezi frustraţi

Ultimul meci din seara de duminică la Euro 2020 s-a disputat pe stadionul „La Cartuja” din Sevilla şi a consemnat eliminarea campioanei en-titre, Portugalia. Fireşte că eliminarea survenită din partea echipei care conduce încă în clasamentul FIFA, adică Belgia, nu poate fi considerată o surpriză, însă numeroşii fani ai lui Cristiano Ronaldo au de ce să fie decepţionaţi. Partida încheiată cu scorul de 1-0 pentru belgieni, prin golul superb marcat de Thorgan Hazard în min 42, nu a rupt, însă, gura târgului. Portughezii au ţinut o posesie mai bună, iar belgienii n-au trimis decât un şut cadrat tot meciul, cel care a decis rezultatul. Jocul a fost însă echilibrat, cele două echipe anihilându-se în multe privinţe. Jota a ratat prima ocazie a meciului, Meunier a căutat fără succes vinclul porţii lui Patricio, iar Cristiano l-a întins pe Courtois cu două lovituri libere bine ţintite. Golul lui Hazard cel mic, cel de la Dortmund, fratele lui Eden de la Real Madrid, a fost unul dintre cele mai frumoase ale turneului, un şut cu efect de la 20 m, care l-a lăsat uluit pe Rui Patricio. Toate încercările lusitanilor de a se apropia de poarta belgiană din repriza secundă nu au fost încununate de succes, nici şutul violent în bară al lui Guerreiro din min. 86. A apărut în final şi „bijuteria” Joao Felix la acest turneu, dar inutil.

Portugalia venea după cinci meciuri fără înfrângere în faţa Belgiei, care are un bilanţ de excepţie în ultimele 27 de partide (23-3-1). Echipa pregătită de spaniolul Roberto Martinez e neînvinsă de 13 partide şi a egalat recordul de victorii consecutive la Euro (preliminarii şi turnee finale), 14, deţinut de Germania şi Italia. În următorul meci, „diavolii” au ocazia de a depăşi acest record chiar în faţa Italiei.Belgia a ajuns la 35 de meciuri consecutive în care a marcat, ultima sa partidă fără gol înscris fiind semifinala Cupei Mondiale din 2018 cu Franţa (0-1).

Selecţionerul Portugaliei, Fernando Santos, consideră înfrângerea drept nedreaptă: „Toată lumea este tristă, eu sunt trist, oamenii din Portugalia sunt trişti. Unii jucători plângeau în vestiar, se întâmplă în acest gen de situaţii. Mă simt frustrat, dar cu toţii ar trebui să fim mândri de aceşti jucători, pentru că au dat totul. Au făcut totul pentru a câştiga. Au făcut un meci incredibil, am avut şanse ... Belgia a şutat de şase ori la poartă şi a tras o singură dată pe poartă), iar noi am tras de 29 de ori la poartă, dar mingea nu a vrut să intre.”, a spus Santos, în timp ce Martinez a lăudat disciplina tactică a echipei sale: „Am avut o concentrare incredibilă şi ne-am apărat foarte bine. În a doua repriză, cu cât Portugalia devenea mai periculoasă, a trebuit să arătăm o mentalitate incredibilă. Totul a fost să fim disciplinaţi şi abili tactic. Nu ne-am pierdut niciodată concentrarea şi au fost momente dificile. Ţinând cont de felul în care Portugalia a împins spre victorie până la final, acest lucru îmi dă o satisfacţie incredibilă. De asta are nevoie o echipă câştigătoare”, a zis selecţionerul Belgiei, manifestându-şi îngrijorarea faţă de accidentările lui Eden Hazard şi De Bruyne.

Un meci nebun de legat

Capitala Danemarcei a găzduit aseară a cincea optime de finală, Croaţia –Spania, meci care s-a jucat şi la Euro 2012 (1-0 pentru Spania) şi la Euro 2016 (2-1 pentru Croaţia) Spaniolii au dominat startul partidei, dar s-au întrecut, ca de obicei, în ratări. Croaţii n-au arătat nimic dar portarul Unai Simon a comis un autogol demn de filmele cu Stan şi Bran. În min. 20. mezinul Pedri a trimis o minge acasă, Simon s-a trezit cu mingea „ştergându-i” piciorulşi a intrat în poartă. Din fericire, uluirea spaniolilor n-a durat mult: la o fază care l-a avut drept creator pe un alt jucător crud (fundaşul stânga valencian Gaya), Sarabia a egalat în min. 38, iar în min. 57, unul dintre cei mai vechi internaţionali spanioli, Azpilicueta, a marcat cu capul al doilea gol iberic. După ce a trimis primul său şut cadrat (Gvardiol, min. 67), Croaţia părea stinsă iar Spania a marcat zece minute mai târziu al treilea gol prin Ferran Torres, care s-a distrat cu acelaşi Gvardiol pe partea dreaptă. În min. 86,croaţii au relansat meciul prin golul din apropiere de Orsic şi finalul a fost incendiar, iar în cel de-al doilea minut adiţional, tinerii furioşi aruncaţi în foc de Zlatko Dalic au trimis meciul în prelungiri: Orsic a centrat şi Pasalic a marcat. Numai că Dalic şi-a destabilizat defensiva prin schimbările sale, iar ibericii, în ciuda unui iureş croat în startul partidei, au revenit, înscriind prin Alvaro Morata în min. 100 (în ciuda nanocefalilor care i-au jignit familia pe reţelele sociale) şi Oyarzabal, trei minute mai târziu

Aseară, s-a jucat pe Arena Naţională, meciul Franţa-Elveţia.Optimile de finală se încheie astăzi cu partidele Anglia-Germania (ora 19:00, la Londra) şi Suedia – Ucraina (ora 22:00, la Glasgow). Miercuri şi joi sunt zile libere, iar vineri şi sâmbătă au loc cele patru „sferturi”.

