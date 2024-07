Dicționarul academic al limbii române (DLR) – încotro? (VI)

O caracteristică a culturii germane o constituie un fel de echilibru instabil între dorința de conservare a tradițiilor lingvistice și culturale locale și regionale, pe de o parte, și tendința spre unitatea tuturor germanilor, pe de altă parte. Perpetuarea fărâmițării politice timp de secole, sub umbrela mai mult sau mai puțin nominală a unei autorități imperiale, se reflectă așadar și în dinamica parcursului istoric al germanilor („die Deutschen”) ca „națiune culturală” („Kulturnation”). Pasul decisiv spre unitatea culturală germană fusese făcut, cu multe secole înainte de unitatea politică din a doua parte a secolului al XIX‑lea, de Martin Luther, prin traducerea Bibliei, redactată de marele reformator într-o varietate de germană care se prezintă ca o sinteză lingvistică a principalelor dialecte ale vremii sale (secolul al XVI‑lea), în special a celor două varietăți cunoscute sub numele de „germana de sus” (Oberdeutsch), răspândită în nordul spațiului german, și „germana de jos” (Niederdeutsch), vorbită mai ales în regiunile sudice. Varietatea inventată de Luther s‑a impus treptat ca „limbă literară comună” pentru toți germanii (Hochdeutsch). În toată această complicată poveste, pe care am rezumat‑o schematic, lexicografia a înflorit în Germania la un nivel foarte înalt. Dintre sutele de opere lexicografice, glosare, lexicoane, monolingve, bilingve, plurilingve, de dimensiuni, cu finalități și cu structuri diverse, cea mai cunoscută întreprindere lexicografică vizând limba germană în ansamblul ei este opera cunoscută cu numele Deutsche Wörterbuch (DWB), dicționarul german, inițiat și conceput de doi dintre corifeii romantismului cultural german, filologii Jacob Ludwig Karl Grimm (1785‑1863) și Wilhelm Carl Grimm (1786‑1859). Cei doi frați sunt universal cunoscuți mai ales prin culegerile lor de basme și povești germane (Kinder‑ und Hausmärchen, 2 vol., Berlin 1812, 1815; Deutsche Sagen, 2 vol., Berlin, 1816‑1818), repede imitate de cărturari ai altor națiuni europene. Atins de aripa geniului, fratele mai mare, Jacob, a oferit culturii universale opere științifice de referință, între care o sinteză despre mitologia germană (Deutsche Mythologie, 1835), o istorie a limbii germane (Geschichte der deutschen Sprache, 2 vol, 1848) și, mai ales o gramatică a limbii germane (Deutsche Grammatik, 1819; ed. a II‑a, 4 vol., 1822‑1836). Prin aceste opere, ca și prin Deutsches Wörterbuch, Jacob Grimm și‑a asigurat un loc proeminent în eșalonul fondatorilor științei lingvistice moderne, a comparativismului istoric, alături de danezul Rasmus Rask (1787‑1832) și de compatrioții Wilhelm von Humboldt (1767‑1835) și Franz Bopp (1791‑1876). Admirator al lui Jacob Grimm, am tradus și publicat în 2001 un text teoretic important, micul său tratat despre originea limbajului din 1852 (Über der Ursprung der Sprache).

Dicționarul a fost așadar conceput de cei doi pe fundamente teoretice absolut noi. În concepția celor doi autori, perspectiva istorică și comparativă reclama deopotrivă și exigența exhaustivității. Cu alte cuvinte dicționarul trebuia să cuprindă toate cuvintele limbii germane, atestate în texte sau recuperate din uz. Erau avute în vedere toate stilurile limbii și toate domeniile de referință (literatură, filosofie, texte juridice, administrative, politice, filosofice, științifice et.) și toate dialectele, începând cu jumătatea secolului al XV‑lea și până în prezentul redactării. Explicația sensurilor trebuia însoțită de indicații de folosire, de indicarea celei mai vechi atestări și, o noutate absolută, trebuiau reproduse complet contextele, prin bogate citate ilustrative. Pentru a preîntâmpina eventuale obiecții de natură estetică, ideologică sau confesională, Jacob Grimm precizează în prefața primului volum: „Dicționarul nu este o carte de bune maniere, ci o întreprindere științifică care servește tuturor scopurilor. Nici măcar Biblia nu duce lipsă de cuvinte care sunt dezaprobate de societate. Cei care se simt jigniți de reprezentările nudității în tablouri sau de preparatele de ceară ale anatomiei, care nu lasă nimic neexplicat, pot trece peste lângă cuvintele neplăcute din această carte și să ia în considerare doar marea majoritate a celorlalte.” Am ales, ca mostră pentru cititorii mai curioși, un cuvânt de „dimensiune” medie, și anume substantivul desemnând în germană ‘cina’:

ABENDBROT, n. abendessen, zumal schlichtes und geringes. das volk unterscheidet oft ein doppeltes, das kleine abendbrot oder halbabendbrot. Man sagt auch vesperbrot, abendzehr, abendimbisz, unteressen (für untern, ahd. untarn), oberd. abendjause, und verwendet nachtbtot, nachtessen, oder andere zusammensetzungen gleichbedeutig. In Fischarts practica 1588. 7b heiszt es: morgens vmb die sechs vhr gibt man den taglöhnern die morgensuppen, vmb die neun vhr das neunenbrodt, vmb die zwölff vhr das mittagmal, vmb die drey vhr aber das drey oder abendbrodt, vmb die sechs vhr aber das nachtessen.

Cititorul avizat va remarca precizia descrierii sensurilor, indicațiile privind circulația dialectală, valorile stilistice și bogata sinonimie a cuvântului, precum și cel mai vechi citat avut la dispoziție de redactori. Remarcăm de asemenea că Frații Grimm renunță la majuscularea tradițională a substantivelor, normă ortografică păstrată totuși în uz până astăzi, codificată în îndreptarele curente (de ex. Duden).

Începuturile acestei capodopere a culturii universale sunt interesante și instructive și au fost reflectate magistral de Günther Grass, într‑un volum publicat recent în traducere românească la Editura Polirom cu titlul Cuvintele Fraților Grimm. Autorul celebrei Tobe de tinichea a inventat o formulă ingenioasă, îmbinând prin tehnica contrapunctului evocarea unor etape din lucrul la dicționar al celor doi frați Grimm cu fragmente memorialistice proprii. Rezum aceste începuturi.

Pagină manuscrisă a lui Jacob Grimm din Deutsche Wörterbuch

Cu reputația lor de adânci cunoscători ai limbii și tradițiilor germane, Jacob și Wilhelm Grimm au fost invitați de editorul și anticarul Karl Reimer să alcătuiască un nou dicționar ale germanei moderne. Cei doi frați acceptă oferta și încep imediat documentarea pentru proiectatul dicționar. Între 1838‑1847, cu cu sprijinul a 80 de voluntari, se colectează o cantitate impresionantă de fișe de citat (aprox. 600.000 de atestări, pentru cuvinte de la a la z). În anul 1846, la o conferință a germaniștilor germani de la Frankfurt am Main, Jacob Grimm prezintă proiectul noului dicționar, iar în anul 1849 cei doi frați încep operațiile de redactare propriu‑zisă. Potrivit propriilor aprecieri, Jacob și Wilhelm sperau că în aproximativ 10 ani vor reuși să‑și finalizeze opera, care ar fi trebuit să aibă șase sau șapte volume. Planurile celor doi frați s‑au dovedit mult prea optimiste, căci primul volum, conținând cuvintele de la A‑Biermolke, a putut fi tipărit la Leipzig abia în anul 1854.

Primul volum al ediției princeps, Leipzig, 1854

Mai mult, destinul s‑a dovedit vitreg, căci Wilhelm a murit în 1859, reușind să lase redactările integrale la litera D. Peste câțiva ani, în 1863, l‑a urmat și fratele mai mare, Jacob, care finalizase redactările la literele A, B, C și (parțial) E și F. (Va urma)

*Textul are la bază o conferință cu același titlu susținută în cadrul „Zilelor academice ieșene”, ediția a XXVII‑a, organizată de Filiala din Iaşi a Academiei Române la 20 octombrie 2023.

Eugen Munteanu este profesor universitar la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași

