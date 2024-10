Dicționarul academic al limbii române (DLR) – încotro? (XIV)*

Având în vedere atributele și funcțiile principale ale unui dicționar tezaur, pe are le‑am distins anterior, rămâne acum să ne întrebăm dacă dicționarul academic al limbii române (DLR) poate fi considerat ca atare. Răspunsul este, evident, pozitiv: Da, DLR este singurul dicționar al limbii române care, prin dimensiuni, cuprindere, istorie și prestigiu, are vocația unui dicționar‑tezaur. Conceptul acesta de dicționar-tezaur este însă, ca mai toate conceptele din sfera teoriei culturii, un concept relativ. Singurul criteriu relativ stabil de definire ar fi tradiția însăși, adică experiența culturală a marilor Kulturnationen ale Europei, titluri precum Thesaurus linguae Graecae, Thesaurus linguae Latinae, Trésor de la langue francaise impunându‑se ca repere și ca modele. Ca să revenim la cadrele culturii române, putem pleca chiar de la definiția pe care o găsim în DLR, s.v. tezaur, unde citim: „Dicționar tezaur = tip de dicționar explicativ, având ca principiu înregistrarea tuturor cuvintelor unei limbi (inclusiv arhaisme, neologisme, cuvinte tehnice, dialectale și argotice)”. Să mai menționăm și faptul că, pe site-ul oficial al Academiei, apare deja, în prezentarea oficială, formula Dicționarul tezaur al limbii române, cu toate că toate cele 38 de tomuri ale seriei tipărite complete poartă titlul Dicționarul limbii române. Ideea aceasta de „tezaur” pare să fi apărut încă de la începuturi, o dată cu înființarea Academiei Române. Ilustrativă și memorabilă mi se pare poziția lui Titu Maiorescu. În studiul său fundamental Direcția nouă în poezia și proza română din 1872, într‑un context în care își exprimă mari îndoieli cu privire la capacitatea membrilor recent întemeiatei Societăți Academice Române de a realiza sarcina principală asumată, mentorul Junimii afirma: „Chemarea naturală a acestei Academii era de a aduna tezaurul limbei române, așa cum a vorbit-o și cum o vorbește poporul în toate provinciile locuite de români.” (Critice, ed. 1966, p. 122). Consecvent cu propria teorie privitoare la „formele fără fond”, Titu Maiorescu demisionase deja în 1869 din forul academic, în care fusese primit cu doi ani mai înainte (va reveni în Academie în 1879!). Reținerile clarvăzătorului critic față de etimologismul intransigent al latiniștilor ardeleni au fost confirmate de cele două volume publicate de Massim și Laurian în anii 1871 și 1875. Problema realizării marelui dicționar național preocupa în cel mai înalt grad mediile intelectuale ale epocii, devenind problemă de stat, o dată cu asumarea de către regele Carol I a rolului de patron și finanțator al acestui proiect. O trecere în revistă a cuvântărilor regelui Carol I este instructivă pentru înțelegerea contextului istoric. Textele la care fac referire au fost tipărite toate în prima fasciculă a Dicționarului (seria Pușcariu), din anul 1913.

La 23 martie 1884, în discursul său de deschidere a lucrărilor Academiei, Carol I se arată încrezător și optimist că marea operă națională va fi realizată rapid, oferind și un stipendiu consistent în acest scop: „Supun dar la chibzuirea d-voastre, dacă nu ar fi folositor de a face un fel de «Etymologicum magnum Romaniae», conținând toate cuvintele vechi, cari altmintrelea vor fi pierdute pentru generațiile viitoare. (…) Spre a sprijini această întreprindere, pentru care patru, cinci, șase ani vor fi trebuincioși, pun în fiecare an modesta sumă de șase mii lei la dispoziția Academiei” (p. IV). Sfătuit, desigur, de către consilierii lui, Regele vorbește despre un «Etymologicum magnum Romaniae», adică tocmai despre o operă cu caracter monumental și exhaustiv. De menționat că Bogdan Petriceicu Hasdeu nu publicase încă nici o fasciculă din al său Etimologicum Magnum Romaniae (cele trei volume ale himericului proiect hasdeian abia început vor apărea în 1886, 1887, 1893!).

Optimismul regal devine ceva mai temperat câțiva ani mai târziu, când, la 1 aprilie 1891, vorbind cu multă căldură acadmicienilor despre geniul limbii române, devine mai prudent când se referă la dicționar: „Etymologicum magnum Romaniae ce am propus, sunt șapte ani, să fie alcătuit și a cărei încheiere sper încă a o vedea, va arăta lumii învățate ce comori însemnate de cuvinte felurite și de cugetări înalte și frumoase sunt ascunse în limba și literatura noastră. Această operă, odată sfârșită, va rămânea un monument nepieritor” (p. VI). Remarcăm din nou reluarea aceleiași formule, cu conotațiile sale de monumentalitate și de urgență națională. În același cadru, monarhul revine peste trei ani, la 18 martie 1894, de data aceasta adoptând un ton mai reținut, făcând aluzie și la încercarea onorabilă, dar, implicit, dezamăgitoare, a lui Hasdeu: „Sunt tocmai zece ani, de când am întemeiat un premiu anual pentru o carte cuprinzătoare a tuturor cuvintelor limbii române, așa de bogată în felurite expresiuni. Un început, de o erudițiune vrednică de admirațiune, s’a făcut. Toți dorim să ne bucurăm într‑un timp nu prea îndepărtat de această lucrare însemnată, și mai ales noi, cari am trecut pragul unei jumătăți de secol din vieața noastră. Prin «Magnum Etymologicum Romaniae», distinsul său autor, ca și Academia, își vor ridica un monument nepieritor; iar Eu pururea voiu fi mândru că am îndemnat la o muncă ce va deveni un izvor nesleit pentru limba noastră și filologie” (p. VII). În ultima cuvântare a Regelui la Academie pe această temă, la 1 aprilie 1905, dincolo de cuvintele calde și protocolare, transpare dezamăgirea: „Am propus Academiei, acum 21 de ani, întocmirea dicționarului «Etymologicum magnum Romaniae», având mai ales în vedere culegerea și păstrarea acestor cuvinte vechi, cari – deșì obârșia lor este slavonă, grecească sau turcească – alcătuesc originalitatea și bogăția limbii”. După câteva paragrafe în care pledează cu virulență împotriva neologismelor care ar fi cotropit limba, Regele încheie: „Iată pricina pentru care o grabnică dare la lumină a dicționarului este atât de dorită de Mine. Îmi dau seama de greutățile lucrării, de timpul ce cere; totuș, cred că în acest lung șir de ani s’ar fi putut îndeplini în mare parte programul alcătuit. Dacă mai zăbovim, știrbirea și schimonosirea limbii se vor întinde tot mai mult; iar îndreptarea va fi cu atât mai anevoioasă. Aștept dar cu nerăbdare ca Etymologicum să fie cât mai curând pus în mâna tuturor, avându‑se grija ca întocmirea lui să fie cât de întreagă, cu un umăr de citațiuni bine alese, însă limitat, spre a nu se înnămoli lucrarea într‑o prea mare întindere. Perfecțiunea lui are mai puțină însemnătate decât ființa lui. Sunt încredințat că domniile voastre veți întâmpina aceste mici îndrumări ce mi‑am permis a le așterne ca un semn al viei Mele dorințe de a vedea Etymologicum odată desăvârșit, spre cinstea Academiei și folosul generațiunilor viitoare” (p.VII‑VIII).

Prost sfătuit de cei din anturajul său, Regele exprima de fapt o impaciență împărtășită de mulți dintre membrii nefilologi ai Academiei, care își imaginau că un monument cultural ca cel pe care, împreună cu Regele, și‑l doreau, se poate realiza în câțiva ani. Episodul următor al epopeii dicționarului academic, în care va fi implicat marele lingvist Alexandru Philippide (1859‑1933), va ilustra o dată în plus incompatibilitatea dintre gândirea „comanditarilor” și cea a învățaților filologi dispuși să își asume uriașa sarcină.

*Textul are la bază o conferință cu același titlu susținută în cadrul „Zilelor academice ieșene”, ediția a XXXVIII‑a, organizată de Filiala din Iaşi a Academiei Române la 20 octombrie 2023.

Eugen Munteanu este profesor universitar la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași

Publicitate și alte recomandări video