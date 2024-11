Dicționarul academic al limbii române (DLR) – încotro? (XIX)*

Conceptul de „dicționar tezaur” este relativ. Nimeni nu a stabilit până acum criterii minimale privind calitățile, structura și dimensiunile unui dicționar‑tezaur. Percepția curentă în mediile cultural‑academice are ca nucleu conotația de reper lingvistic și cultural central în definirea specificului unei limbi și, implicit, al culturii naționale care are ca suport limba respectivă. Dincolo de utilitatea practică enormă pe care un dicționar tezaur o are ca instrument pentru cercetarea științifică a limbii, valoarea simbolică de marcare a maturității unei culturi naționale pare să prevaleze. Potrivit acestor două funcții fundamentale, cea instrumentală și cea simbolică, DLR este realmente un dicționar tezaur, după cum, de altfel, este și prezentat în documentele oficiale ale Academiei Române. Deși, o dată cu tipărirea volumelor corespunzătoare literelor D și E, în anul 2010, DLR a fost declarat ca fiind încheiat, în realitate lucrările continuă la cele trei departamente de lexicografie de la București, Iași și Cluj, până la finalizarea refacerii integrale a literelor A, B, C, F, G, H, I, J, partea redactată în primele decenii ale secolului trecut sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Este vorba despre acea treime din dicționar care „s‑a învechit” cel mai mult, în sensul că evoluția lexicului limbii române, acumularea de inovații în tehnicile de redactare și augmentarea exponențială a bazei de documentare (bibliografia dicționarului) au determinat o discrepanță flagrantă între „seria veche” (DA) și „seria nouă” (DLR). Ca fost redactor la DLR (literele L, E, C) cunosc o parte din inovațiile tehnice și de concepție care s‑au impus cu necesitate autorilor. Le voi menționa succint. Unificarea celor trei etape istorice, DA, DLR și completările actuale, a impus mai întâi unificarea normelor de redactare prin generalizarea inovațiilor recente, unele radicale, cum ar fi reformularea siglelor bibliografice, care au devenit mai transparente, și indicarea anului după fiecare citat. De exemplu, anul corespunzător unui citat din Amintiri din copilărie diferă de anul când a fost publicată povestirea Moș Nichifor Coțcariul; un citat din Neamul Șoimăreștilor va primi în paranteză un alt an decât unul din Nicoară Potcoavă. Relaxarea criteriilor de admitere în dicționar a unei unități lexicale este o altă decizie cu impact major asupra stabilirii „listei de cuvinte” și, implicit, asupra dimensiunilor dicționarului. Prezența în două stiluri funcționale a unui cuvânt este, potrivit noilor stipulații normative, suficientă pentru admiterea în dicționar a respectivului cuvânt.

Instrumentarul lexicografic s‑a schimbat el însuși exponențial o dată cu trecerea anilor. Trusa lexicografului conținea odinioară teancul de fișe cu citate, bibliografia completă, însoțită de un siglar, o listă a localităților pentru partea dialectologică, o listă de echivalare numerică cronologică pentru succesiunea citatelor și, ca piesă centrală, un ceaslov uriaș (cca 300 de pagini dactilografiate), cu Normele de redactare, la care apelai mai ales pentru formulele metadiscursive din paranteze (circulație, conotații, registru stilistic etc.). Sursele de extragere sau de verificare a citatelor se aflau, de regulă, la dispoziția redactorului în biblioteca proprie a departamentului, care conținea, în edițiile autorizate, nu doar textele literare fundamentale, ci și atlasele lingvistice, colecțiile principalelor reviste din bibliografie, precum și un număr apreciabil de dicționare de diferite tipuri. Operațiile de redactare, de la teancul de fișe brut pînă la forma finală a articolului erau riguros etapizate. Separarea citatelor pe sensuri și subsensuri, consultarea atentă a dicționarelor anterioare, alcătuirea unei scheme a cuvântului, formularea definițiilor, paragrafele de indicații morfologice și etimologice, redactarea primei variante de redactare, în manuscris, constituia prima etapă. Următoarele etape erau revizia I (efectuată de regulă de un coleg cu mai multă experiență), refacerea după revizie, apoi revizia a II‑a și în cele din urmă, revizia finală. Varianta definitivă a articolelor era dactilografiată de către o secretară specializată și mergea, înainte de tipar, la așa-numita „comisie de etimologii”. Această comisie a cuprins, de‑a lungul deceniilor, alături de redactorii responsabili, pe unii dintre cei mai reputați specialiști din sfera cercetării filologice românești, din universități și din institutele de cercetare (Vasile Arvinte, Andrei Avram, Grigore Brâncuș, Vladimir Drimba, Stelian Dumistrăcel, Alexandru Graur, Doina Grecu, Theodor Hristea, Maria Iliescu, Bela Kelemen, Alexandru Mareș, Ion Mării, Gheorghe Mihăilă, László Muradin, Emil Petrovici, Cicerone Poghirc, Marius Sala, Nicolae Ursu, Lucia Wald).

O parte dintre migăloasele operațiuni editoriale, în special corectura în șpalturi, revenea de asemenea în sarcina redactorului. De la genialii alcătuitori în Renaștere ai tezaurelor lexicale ale limbilor clasice (latină, greacă, ebraică) și până la legendarii frați Jacob și Wilhelm Grimm, la James Murray sau la ai noștri Hasdeu, Philippide și Pușcariu, aceasta a fost „pâinea zilnică” a lexicografului tradițional. În aceste condiții, nu ar trebui să mire pe nimeni faptul că un dicționar tezaur nu poate fi decât o operă colectivă și transgenerațională, iar realizarea lui poate dura peste un secol!

Intruziunea în viața noastră a noilor instrumente de lucru pe care le numim, indeciși, informatizare, computerizare sau digitalizare, ne‑a ușurat enorm munca, eliberându‑ne mai ales de operațiunile elementare, de rutină, cum ar fi culegerea materialului, consultarea rapidă a surselor și scrierea/revizuirea propriu-zisă a textului lexicografic. Instrumentele de lucru create de lexicografi cu ajutorul unor informaticieni (scanarea și „ocerizarea” aproape integrală a Bibliografiei DLR, platformele online SOLIROM, CLRE sau COROLA) ușurează și eficientizează enorm documentarea și activitatea de redactare propriu-zisă.

Nu sunt la curent cu stadiul în care se află lucrările de redactare la literele menționate mai sus, presupun că este destul de avansat, date fiind înlesnirile tehnice menționate; sunt însă de părere că abia în acel moment, când partea de dicționar „Pușcariu” va fi finalizată, Academia, ca inițiator, finanțator și principal beneficiar, va putea lua o decizie rațională în privința continuării dicționarului tezaur. (Va urma)

*Textul are la bază o conferință cu același titlu susținută în cadrul „Zilelor academice ieșene“, ediția a XXVII‑a, organizată de Filiala din Iaşi a Academiei Române la 20 octombrie 2023.

Eugen Munteanu este profesor universitar la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași

Publicitate și alte recomandări video