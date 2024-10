Dicționarul academic al limbii române (DLR) – încotro? (XV)*

La peste 25 de ani de la fondarea Academiei Române, idealul realizării unui mare dicționar, un dicționar general sau un dicționar-tezaur al limbii române, părea din ce în ce mai depărtat. Eșecul tentativei latiniștilor Ion Massim și August Treboniu Laurian, precum și al proiectului enciclopedist-himeric al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu au determinat conducerea Academiei să caute o soluție mai rațională și cu sorți de izbândă. Datele de mai jos le‑am preluat din monografia Alexandru Philippide, publicată în anul 2008 de Carmen-Gabriela Pamfil. Reputata cercetătoare, care a și editat două din operele fundamentale ale lui Alexandru Philippide (Principii de istoria limbii și Istoria limbii române), are meritul de a fi pus în evidență aportul decisiv al profesorului ieșean la realizarea dicționarului tezaur al Academiei Române.

În linii mari, implicarea învățatului ieșean în realizarea dicționarului academic are următoarele repere principale. În 1897 se instituie o Comisie a Dicționarului, alcătuită din academicienii Titu Maiorescu, Grigore G. Tocilescu, N. Quintescu și D.A. Sturdza și condusă de Ion Kalinderu, mare moșier și om politic, dar un submediocru jurist, al cărui mare merit era acela că se bucura de încrederea totală a lui Carol I, în calitate de administrator al domeniilor Coroanei. Secretar al acestei comisii a fost numit Ioan Bianu. Cel ales pentru realizarea marelui dicționar academic a fost Alexandru Philippide, tânăr profesor de lingvistică generală și românească la Universitatea din Iași, recent membru al Academiei. Temeinicile sale studii în Germania și lucrările deja publicate îi creaseră reputația unui savant autentic, cu o forță de muncă ieșită din comun, ceea ce constituia o bună garanție de reușită. Profesorul ieșean se apucă de lucru metodic, redactând mai întâi două rapoarte cu caracter programatic, intitulate Proiect de dicționar al limbii române și Planul cum să se adune materialul. În octombrie 1897, Alexandru Philippide semnează un contract cu Academia, în care se prevedea în mod explicit că activitatea de documentare va dura 2 ani, iar redactarea alți 3 ani, așa încât, peste cinci ani, întregul dicționar va fi gata și va fi tipărit în patru volume in octavo. Se va vedea în curând că termenele asumate erau departe de a fi realiste și realizabile! Activitatea de documentare începe imediat prin fișarea unui număr important de texte literare, dintr‑o listă care sporea continuu. Philippide și echipa de colaboratori, formată din foști studenți ai săi (C. Teodorescu-Kirileanu, C. Botez, I. Botez, I. Popovici și Garabet Ibrăileanu), echipă la care se asociază, pentru o perioadă folcloristul Simion Florea Marian și Jan Urban Jarníc, filolog ceh, bun cunoscător al literaturii populare românești, realizează un fișier impozant (în final, se apreciază că numărul fișelor de atestare lexicală ajunsese până spre un milion!).

Laboratorul și arhiva dicționarului sunt organizate în propria casă de Philippide, care, o dată adunat destul material ilustrativ, se apucă de redactare, lucrând, după mărturiile contemporanilor, zi și noapte, practic, până la epuizare. Definițiile, despărțirea sensurilor, indicațiile gramaticale și etimologiile, care constituie partea cea mai importantă a unui articol lexicografic, le lucrează el însuși, lăsând pe seama colaboratorilor să completeze în manuscris „citațiile” necesare pentru fiecare sens sau expresie. În șase ani de muncă se adună o cantitate impozantă de material redactat, scris în cea mai mare parte de mâna profesorului. În monografia citată, p. 65, Carmen Pamfil ne informează că materialul redactat de Philippide, pe care regretata noastră colegă l‑a cercetat cu acribie la Biblioteca Filialei din Iași a Academiei Române, însumează 11.744 de file de format ministerial, cu articole lexicografice în stadii diferite de finalizare, cuprinzând, în două volume, cuvintele de la literele A-B-C‑D (până la dăzvăț). O muncă așadar titanică. Pe măsură ce lucra, Philippide își contura cu și mai mare claritate convingerea că un dicționar academic autentic nu poate fi decât unul de mari dimensiuni, care să cuprindă toate cuvintele limbii române pentru care sunt atestări, indiferent că sunt arhaisme, regionalisme, cuvinte rare sau neologisme. Numai că judiciosul proiect de dicționar tezaur al lui Philippide se dovedește nerealizabil în cei câțiva ani conveniți prin contract, lucru care îngrijorează Academia, în special pe membrii Comisiei. Philippide trimite regulat de la Iași rapoarte cu mersul lucrărilor și mostre consistente de articole de dicționar redactate, cu speranța că își va convinge colegii academicieni și pe Rege de necesitatea acordării unui timp suficient pentru continuarea și finalizarea dicționarului. Formal, toată lumea admiră măreția proiectului și hărnicia redactorilor, dar lumea își pierde treptat răbdarea. Din ce în ce mai insistent, i se cere lui Philippide să încheie dicționarul cu orice preț, simplificând drastic structura și dimensiunile. I se cere, de exemplu, să renunțe la neologisme, să dea mult mai puține citate sau deloc, așa încât să iasă până la urmă un dicționar într‑un singur volum, numai să iasă o dată!

Philippide acceptă să facă unele concesii (renunță la indicarea echivalenului latinesc, reduce numele citatelor). Presiunile însă continuă. Iritat, conștient că știința filologică are normele ei imuabile care nu pot fi schimbate prin „ucazuri”, vulcanicul savant izbucnește într‑o scrisoare către Ioan Bianu: „În sfîrșit, este lămurit lucru că orice se poate face cu poruncă, chiar să treacă gîsca prin urdiniș, numai știința nu. Pentru aceea, nu este altăceva de făcut decît să ne rugăm lui Dumnezeu să fim sănătoși, pentru ca dumneavoastră să îmi dați sfaturi și încurajări de pe mal, iar eu să mă frămînt și să mă lupt în mijlocul torentului” (apud Pamfil, p. 71).

Nemulțumirile celor „de pe mal”, adică ale membrilor Comisiei Dicționarului sunt formulate sintetic într‑o scrisoare din anul 1902 a lui Maiorescu, membru și el al Comisiei, către truditorul de la Iași: „Am citit raportul D‑tale din urmă (…), am văzut buna D‑tale împunsătură contra celor de pe mal, care dau sfaturi celui ce luptă cu valurile, bună ca stil dar nu dreaptă. Mă vei crede dacă îți scriu următoarele: noi, majoritatea, care te‑am luat pe chezășie înaintea Regelui donator și a Academiei, dorim ca D‑ta și numai D‑ta să ne dai un dicționar portativ al limbei române, într‑un timp cît mai scurt posibil, fără dezvoltarea controverselor etimologice, cu ceva exemple și citații (cît mai puține, strictisim necesare), care să ne ia de pe suflet o piatră (…), să ne degaje înaintea Regelui, să slujească școlarilor drept înlocuitor al lui Laurian-Massim, D‑tale să‑ți fie un schelet, peste care să așezi în viitor carne și mușchi, adecă un al doilea dicționar, îndoit, întreit, înzecit de mare, cu toate controversele etimologice, cu mult mai multe citații. Dar pentru moment, pentru acest lustru al noului secol, nu vrea Regele, nu voim noi, nu‑ți cere nimeni colosala muncă ce ți‑am văzut‑o depusă în proba trimisă din litera B. Te rugăm să faci de zece ori mai puțin decît faci și tot va fi o adevărată binefacere pentru public, pentru Rege, pentru noi. Nu‑ți consuma puterile, nu te ameți cu prea mult. Lucrează vesel, cu mai multe ore de repaos intercalat, micșorează proporțiile planului nostru acum. Făcînd mai puțin, vei face mai mult” (apud Pamfil, p. 72‑73). Admirator deopotrivă al celor doi giganți ai culturii românești, nu pot să îmi reprim mirarea față de asemenea metamorfoză a judecății asprului critic al „formelor fără fond” de odinioară! Să renunțăm așadar la idealul marelui dicționar al limbii naționale în favoarea unuia „portativ”, care să înlocuiască în ghiozdanele școlarilor dicționarul etimologizant al lui Massim și Laurian! Dl Philippide să finalieze doar un fel de schelet de dicționar, pe care nu are decât să îl continue cât va pofti el, dar mai târziu. O vrea toată lumea, o vrea Regele! Impecabile raționamente la un profesor de logică!

Cu trecerea timpului, neînțelegerile dintre cele două părți se adâncesc, conflictul se acutizează, așa încât Philippide decide să renunțe la continuarea dicționarului, solicitând Academiei rezilierea contractului. Într‑o ședință din 6 mai 1905, Ion Kalinderu, președintele Comisiei, dă citire scrisorii de demisie a lui Philippide. Se acceptă condițiile demisionarului (acordarea unor compensații bănești pentru cărțile cumpărate, pentru folosirea propriei locuințe, plata onorariului pe luna în curs pentru sine și pentru colaboratori). În schimb, Philippide se angajeze să predea Academiei cărțile achiziționate pentru documentare și întregul fișier cu citatele de atestare. Acest fișier, de o valoare documentare neprețuită, a stat la baza activității succesorului său la „conducerea” dicționarului, Sextil Pușcariu. Diseminat în cele din urmă în fișierele celor trei colective lexicografice de la Iași, București și Cluj, fișele de atestare realizate de Philippide și de colaboratorii lui și‑au păstrat valabilitatea și utilitatea până astăzi. Ca redactor la DLR (literele E și L), am avut și eu privilegiul de a contempla și mângâia cu emoție bucățelele de hârtie îngălbenite de vreme, cu scrisul inconfundabil al lui Philippide!

Unele aluzii din textele sale și mărturiile urmașilor arată că Philippide a regretat mult eșecul tentativei sale de a da românilor dicționarul tezaur pe care îl merită. Partea bună a întregii istorii este că, eliberat de corvoada lexicografică, marele învățat a căpătat răgazul de a‑și definitiva opera, în special monumentalul tratat despre Originea românilor (vol. I, Ce spun izvoarele istorice, Iași, 1825 și vol. II, Ce spun limbile română și albaneză, Iași, 1928) și de a pune bazele pentru ceea ce urmașii lui au numit Școala filologică ieșeană, pe care am definit‑o cândva astfel: „Tradiția filologică ieșeană se distinge prin îndrăzneală în abordarea unor teme de cercetare majore, spirit critic, prudență și autoexigență, acribie filologică și obiectivitate în interpretarea documentelor de limbă, tendință spre exhaustivitate, îmbinare armonioasă între acumularea de material faptic și căutarea de soluții teoretice convenabile.” (Va urma)

*Textul are la bază o conferință cu același titlu susținută în cadrul „Zilelor academice ieșene”, ediția a XXXVIII‑a, organizată de Filiala din Iaşi a Academiei Române la 20 octombrie 2023.

Eugen Munteanu este profesor universitar la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași

Publicitate și alte recomandări video