Dicționarul academic al limbii române (DLR) – încotro? (XVIII)*

Apropiindu‑mă de finalul excursului pe care îl propun în istoria dicționarului academic al limbii române (DLR) și înainte de a încerca formularea unor concluzii, doresc să mai zăbovesc asupra a două texte cu caracter programatic, mai recente, în care calificarea de „dicționar tezaur” a DLR se precizează și se explicitează ca atare.

Este vorba, mai întâi, despre Introducerea la tomul I, partea a 3-a, litera D (d-deînmulțit), tipărit în 2006, introducere semnată de Marius Sala, Gheorghe Mihăilă și Rodica Busuioc, unde se reia întreaga istorie a DA/DLR, menționându‑se punerea în aplicare a deciziile expuse în primul volum al noii serii (litera M, litera M, tipărit în 1968). Citez două pasaje‑cheie din această introducere, elocvente pentru sublinierea temei în discuție: „Dicționarul limbii române, cunoscut și sub numele de Dicționarul Academiei, a reprezentat unul din cele trei deziderate formulate încă de la întemeierea acestei instituții, alături de gramatică și de ortografie. Bazat pe o concepție largă în alegerea cuvintelor, Dicționarul este adesea numit și tezaur, grație marii sale bogății lexicale.” (p. V). Mai mult, tendința spre exhaustivitatea cuprinderii lexicului românesc este enunțată explicit ca punct central al programului lexicografic academic: „Ca dicționar istoric și general, DLR și‑a propus să înregistreze toate cuvintele înregistrate în limba literară și în limbajul literaturii artistice, în vorbirea populară și regională, în textele vechi, dar nu și în terminologia tehnico-științifică detaliată, urmărindu‑se reprezentarea tuturor epocilor scrisului românesc, a tuturor stilurilor limbii și a tuturor regiunilor. În Introducerea la tomul VI din DLR, Iorgu Iordan și Ion Coteanu arată că, în cazul neologismelor se aplică un criteriu de selectare de natură științifică, pe baza căruia sunt incluși în Dicționar numai acei termeni din limbajul tehnico-științific care apar în cel puțin două stiluri diferite ale limbii, altfel spus, dacă au pătruns sau au tendința de a pătrunde în limba literară standard, în limbajul literaturii artistice sau în limbajul popular. Acest criteriu a fost modificat parțial în cazul literei D, pentru a‑l pune la curent cu evoluția actuală a limbii, când se înregistrează o avalanșă fără precedent de termeni. Mulți dintre aceștia sunt foarte frecvenți și apar nu numai în mass-media, dar și în limbajul oamenilor cultivați, în opere științifice sau de popularizare și în literatura artistică. De aceea am considerat că este necesar ca acești termeni să fie înregistrați în dicționar, urmând ca ulterior uzul să decidă dacă se mențin sau nu în limbă” (p. VI).

Un al doilea pasaj elocvent pentru impunerea ideii de „dicționar tezaur” l‑am extras din tomul III, literele J, K, Q, tipărit în anul 2010. Redactat la Cluj, sub patronajul general al academicienilor Marius Sala și Gheorghe Mihăilă, volumul a avut ca redactorii responsabili pe lingvistele clujene Ioana Anghel și Felicia Șerban; Introducerea nesemnată la acest tom începe cu următoarea frază: „Cu acest volum se încheie redactarea Dicționarului limbii române, cunoscut mai ales sub denumirea de Dicționarul Academiei, întrucât a reprezentat, încă de la înființarea Societății Academice Române, devenită ulterior Academia Română. Elaborat sub egida celui mai înalt for cultural-științific, Dicționarul limbii române este numit și tezaur, grație marii sale bogății lexicale”.

În acest an, 2010, la peste 130 de ani ani de la inițierea lucrărilor la un „Etymologicum magnum Romaniae”, Academia Română declară oficial finalizarea lucrărilor la DA/DLR. O evaluare a punctelor tari și a punctelor slabe a celor 37 de volume voi încerca în episodul viitor al serialului. Doresc deocamdată să aduc un elogiu și un omagiu celor peste 100 de lexicografi profesioniști care, începând de prin 1964 și până în 2010, au contribuit, unii dintre ei pe parcursul întregii lor vieți profesionale active, alții pentru perioade mai scurte, la realizarea acestei opere de importanță națională majoră. În alcătuirea acestei liste m‑am folosit exclusiv de paginile de gardă ale volumelor menționate. La Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din București (literele D, M, N, P, R, S, Z), și‑au desfășurat, în timp, activitatea următorii specialiști: Carmen Apostolescu, Finuța Asan, Melania Bădic, Alina Băileșteanu, Anca Boldea, Dan Bugeanu, Alexandra Burnei, Monica Busuioc, Ana Canarache, Valentina Cărare, Victor Celac, Elena Ciobanu, Eugenia Contraș, Eleonora Cosmopol, Zorela Creța, Ion Dănăilă, Viorel Deliu, Garofița Dincă, Florica Ficșinescu, Anca Gherman, Cristina Gherman, Eugenia Guțulescu, Finuța Hasan, Liliana Hoinărescu, Valentina Hristea, Georgeta Ianovici, Lidia Ionică, Constant Maneca, Iulia Manoliu, Lucreția Mareș, Mihaela Marin, Cătălina Mărănduc, Nicoleta Mihai, Zamfira Mihail, Aurelia Mihailovici, Radu Mihăescu, Georgeta Mitran, Mioara Muntean, Maria Păun, Eleonora Popa, Mihaela Popescu, Popușoi Carolina, Alexandra Alexandrescu‑Roceric, Lidia Sadoveanu‑Cucu, Florența Sădeanu, Seche Luiza, Mircea Seche, Lidia Sfârlea, Claudia Silișteanu, Doina Sparionoapte, Elena Stîngaciu, Gabriela Stoica, Ariadna Ștefănescu, Lidia Ștefănescu‑Goangă, Filofteia Tănăsescu, Oana Titel, Nicoleta Tiugan, Stela Toma, Radu Trif, Tatiana Țugulea, Aurelia Ulici, Florin Vasilescu, Ileana Vulpescu, Ileana Zamfirescu.

Aportul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași (literele E, L. Ș, V, W, X, Y) s‑a conturat prin eforturile cercetătorilor Irina Andone, Lucia Cifor, Marius Clim, Doina Cobeț, Rodica Cocârță, Elena Dănilă, Maria Deutsch, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Zamfira Mihail, Dragoș Moldovanu, Corneliu Moraru, Eugen Munteanu, Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Despina Ursu, Maria Vișoianu, Victoria Zăstroiu.

În fine, la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj (literele J, K, Q, O, T, Ț, U) și‑au desfășurat activitatea următorii lexicografi: Ioana Anghel, Maria Bojan, Vasile Breban, Ileana Câmpean, Elena Comșulea, Angela Goldea, Ion Istrate, Doina Grecu, Mircea Homorodean, Mariana Istrate, Rodica Marian, Angela Mira, Maria Munteanu, Doina Negomireanu, Ionel Stan, Felicia Șerban, Valentina Șerban, Sabina Teiuș, Emilia Todoran, Maria Ana Vartic.

Prea puțin cunoscută și apreciată de marele public, activitatea de redactare a dicționarului tezaur al limbii române presupune o calificare multiplă și de înalt nivel. Departe de a fi un simplu executant al unui proiect alcătuit de alții, lexicograful de la DLR este un creator în sensul cel mai precis al cuvântului. Pe lângă abilitățile tehnice propriu‑zise reclamate de însușirea și aplicarea consecventă și precisă a unor norme de redactare foarte complexe – documentul intern de lucru pe care un redactor îl ținea tot timpul la îndemână spre consultare avea circa 300 de pagini de text dactilografiat –, unui redactor de la DLR îi sunt absolut necesare cunoștințe temeinice de lingvistică generală, lexicologie românească, semantică teoretică, istoria limbii române, dialectologie românească, stilistică, terminologie, gramatică a limbii române, istoria literaturii române, paleografie chirilică, pentru a numi doar principalele discipline care alcătuiesc fundalul teoretic al activității la DLR. La acestea se adaugă cel puțin o bună inițiere în latină, greacă și slavonă și în principalele limbi de contact ale românei (slavă veche, neogreacă, turcă, maghiară, bulgară, ucraineană, sârbo-croată, germană, franceză, italiană etc.). Toată această zestre se câștigă în ani buni de practică zilnică, de aceea nu este mirare că cei mai mulți dintre redactorii la DLR s‑au dedicat exclusiv acestei activități. Aceia dintre ei care au mai reușit și publicarea unor lucrări „personale” (studii și articole de specialitate, manuale, dicționare, monografii, ediții critice etc.) au făcut‑o cu prețul unor sacrificii personale demne de respect și recunoaștere publică. (Va urma)

*Textul are la bază o conferință cu același titlu susținută în cadrul „Zilelor academice ieșene“, ediția a XXVII‑a, organizată de Filiala din Iaşi a Academiei Române la 20 octombrie 2023.

Eugen Munteanu este profesor universitar la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași

