Dieta low carb, rezultate rapide dar cu riscuri pe termen lung. Nutriționistul ieșean Rada Baltag: „Nu există metodă miraculoasă de scădere în greutate”

Tot mai mulți ieșeni ajung la cabinetele nutriționiștilor cu aceeași dorință, să slăbească rapid. De cele mai multe ori, aceștia vin după încercări nereușite, în care au pierdut kilograme rapid doar pentru a le recâștiga la fel de repede.

Specialiștii au constatat că una dintre metodele cele mai folosite este dieta low carb, care presupune un regim ce reduce drastic carbohidrații și pune accent pe proteine și grăsimi sănătoase, forțând corpul să ardă grăsimea ca sursă principală de energie. Nutriționiștii avertizează însă că, deși rezultatele inițiale pot părea atractive, pe termen lung această abordare poate afecta sănătatea și calitatea vieții.

„Când vorbim despre alimentația low carb, care presupune un aport foarte redus de carbohidrați, aceasta este una dintre cele mai populare metode de slăbire și oferă, inițial, rezultate rapide în ceea ce privește greutatea. Scăderea carbohidraților duce la pierderea rapidă a retenției de apă și la scăderea nivelului de glicogen din organism, ceea ce se reflectă imediat pe cântar. Totuși, pe termen mai lung, nivelul de energie poate să scadă semnificativ, deoarece carbohidrații reprezintă principala sursă de energie a organismului și contribuie la vitalitate. În plus, această reducere poate provoca stări de iritabilitate și afectează calitatea somnului, ducând uneori la un somn neliniștit sau mai puțin odihnitor”, a precizat Rada Baltag, nutriționist și dietetician.

Există o presiune suplimentară asupra ficatului

Ea a mai subliniat că, în cazul acestei diete, există și o presiune suplimentară asupra ficatului, respectiv aportul foarte scăzut de carbohidrați modifică metabolismul, iar ficatul preia o muncă mai mare, putând ajunge la suprasolicitare, similar situațiilor întâlnite în cazul altor diete restrictive.

„Nu există nicio metodă miraculoasă care să ducă singură la scăderea în greutate sau la remodelarea corpului. Nu este de ajutor nici consumul exclusiv de apă cu lămâie, nici un anumit condiment sau aliment luat izolat”, a specificat nutriționistul.

Cum slăbim sănătos

Nutriționistul precizează că, pentru a slăbi sănătos și a menține rezultatele pe termen lung, deficitul caloric trebuie să fie moderat, situându-se între 300 și 500 de kilocalorii față de aportul actual, ajustat în funcție de vârstă, înălțime, nivel de activitate fizică și gen. El subliniază că acest aport trebuie distribuit echilibrat pe parcursul zilei, fără să se aglomereze într-o singură masă sau să se sară peste mese. Acesta spune că, în medie, trei mese pe zi pentru un adult asigură reglarea senzațiilor de foame și sațietate, cu spațieri bine gândite între mese, astfel încât să nu apară senzații puternice de foame.

„E important ca între mese să nu se consume gustări, iar repausul alimentar să fie de aproximativ 4 ore, maximum 5–5,5 ore. În această perioadă, se poate bea apă sau ceai de plante neîndulcit. Gustările adesea aduc un aport caloric „ascuns”, consumat fără să ne dăm seama, de exemplu în timp ce lucrăm sau suntem distrași”, a precizat Rada Baltag.

