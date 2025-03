Diferența dintre cineva care exploatează AI și cineva care o ignoră. Interviu cu prorectorul Adrian Iftene, Facultatea de Informatică

– Privită din unghi academic, didactic și în relația cu studenții, inteligența artificială capătă o abordare profesională. Ce competențe trebuie să dobândească studenții în ce privește inteligența artificială?

– La un nivel de cunoștințe asemănător între doi studenți, un student care va exploata IA-ul în favoarea sa va fi mai rapid și mai eficient decât un student care va ignora IA-ul. Studenții sunt la etapa în care trebuie să înțeleagă cum funcțiionează IA-ul și cum îi poate ajuta în activitățile pe care le au. La activitățile ce țin de învățat, IA-ul le poate găsi foarte ușor resurse de ultimă oră pe o tematică de interes pentru ei, le poate salva local aceste resurse și le poate sorta în ordinea relevanței (vezi opțiunea “Literature review” de pe platforma https://scispace.com/). La teme, pot sumariza informații din mai multe cursuri, resurse bibliografice, chiar fișiere audio/video (vezi opțiunea “Briefing doc” din platforma NotebookLM de la Google https://notebooklm.google.com/) și chiar să răspundă la întrebări (opțiunea de chat de la Notebook LM). Însă le recomand ca pe baza acestor informații să-și construiască propriile idei și opinii și să vadă avantajele/dezavantajele folosirii uneltelor de IA. Aici va pot da exemplu de un experiment pe care l-am făcut cu studenții de la master în primul semestru din acest an universitar. Le-am oferit studenților posibilitatea să folosească unelte bazate pe IA pentru a rezolva temele săptămânale, dacă precizează ce unealtă au folosit și cum, care sunt avantajele și dezavantajele folosirii IA în rezolvarea cerințelor săptămânale. Dacă la început de semestru, peste 80% din ei foloseau IA-ul pentru a rezolva temele, din cauză că IA-ul nu oferea întotdeauna cea mai bună soluție, iar soluția primită trebuia îmbunătățită prin rafinarea prompt-ului oferit uneltei bazate pe IA, la sfârșitul semestrului doar 15% din ei mai foloseau aceste unelte.

Concluzia fiind că, uneltele bazate pe IA te ajută forte mult când ești expert într-un domeniu și știi foarte bine care este răspunsul corect la o cerință, și cum trebuie să arate acesta. Dacă unealta de IA îți oferă răspunsul corect în forma dorită, este foarte bine, poți merge imediat spre problema următoare, iar dacă nu, știi cum să corectezi sau să adaptezi rapid răspunsul primit astfel încăt acesta să fie în forma dorită și apoi poți merge mai departe. Dacă nu ești expert, procesul de rafinare a prompt-ului poate dura foarte mult, chiar mai mult decât timpul necesar rezolvării problemei respective fără unelte bazate pe IA. În astfel de situații este mai eficient să rezolvi probleme fără IA până devii expert, și de abia după aceea să apelezi la IA.

– Ce sfaturi le oferiți studenților interesați să dezvolte o carieră în domeniul inteligenței artificiale?

– Le recomand în primul rând să urmeze studii de profil, dacă acest lucru este posbil. În mediul pre-universitar a fost introdusă de anul trecut olimpiada de inteligență artificială și le recomand liceenilor să se înscrie și să participe în anii care urmează (https://olimpiada-ai.ro/). În mediul universitar, pentru studii de licență, le recomand secția de inteligență artificială de la Facultatea de Informatică de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, introdusă în acest an. Dacă au absolvit deja studii de licență, le recomand să urmeze un master de profil precum Masterul de Inteligență artificială și optimizare de la aceeași facultate, iar pentru doctorat să-și găsească un conducător de doctorat care are tematici bazate pe inteligență artificială. O altă recomandare este legată de participarea în competiții și concursuri unde este nevoie de implementarea de soluții bazate pe inteligență artificială. Sunt competiții care se organizează la nivel european cu participare internațională (precum competițiile CLEF https://clef2025.clef-initiative.eu/) sau de către americani (precum competiția SemEval https://semeval.github.io/). Avantajul participării la astfel de competiții vine din faptul că organizatorii pun la dispoziția participanților resursele necesare implementării algoritmilor de IA și metricile de evaluare, pe baza cărora se stabilesc câștigătorii. Noi am participat cu studenții în competiții din anul 2005 și am obținut de multe ori premii și mențiuni. Alte platforme pe care le recomand tuturor celor ce vor să se perfecționeze în a crea soluții de IA sunt (1) Kaggle (https://www.kaggle.com/) – dedicată celor ce vor să dezvolte algoritmi de învățare automată, (2) AIcrowd (https://www.aicrowd.com/) – similară primei platforme, dar cu o implicare mai consistentă din partea companiilor interesate în soluții de IA.

– Care este locul inteligenței artificiale în agenda școlară?

– IA-ul trebuie să fie alături și să ajute atăt profesorul, căt și elevul sau studentul, în activitățile zilnice pe care aceștia le au. Sunt multe unelte bazate pe IA gratuite care îi pot face viața studentului mai ușoară și-l pot ajuta să învețe mai ușor. Spuneam ca NotebookLM de la Google poate face un rezumat al mai multor materiale, din care studentul ar trebui să învețe la un moment dat, dar poate face pe baza acestuia și un rezumat audio sau un podcast audio. Eu am făcut un experiment pe baza materialelor de la cursul meu de Ingineria programării, iar această unealtă a făcut din peste 700 de slide-uri (pdf, pptx, doc, docx) și câteva fișiere audio, un rezumat de 10 pagini. Pe baza acestui rezumat de 10 pagini a făcut un podcast de 20 de minute, în care 2 persoane cu voci artificiale vorbesc pe tematica cursului. Sunt surprinse detalii despre conceptele de bază, despre exemple practice întâlnite de către cei ce lucrează într-o firmă de IT, iar modul de prezentare, ca o poveste, te face să reții ușor aceste informații. A fost suprinsă chiar o analogie pe care o fac în cursuri între un concept din informatică și un brad de crăciun, iar totul este prezentat ca să facă învățatul mai plăcut și mai interesant.

Interviul cu prof. dr. Adrian Iftene, prorector al Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cadru didactic la Facultatea de Informatică, este realizat de colaboratorul „Ziarului de Iași" Marius GHEORGHIU

