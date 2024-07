Diferența de vârstă dintre soți: risc de insatisfacții erotice? Analiza unui psiholog ieșean plecând de la un cuplu celebru

N-am crede că mai există, astăzi, persoane care să nu fie familiarizate cu romanul Anna Karenina a lui L.N. Tolstoi. Imaginea Annei Karenina este cunoscută în întreaga lume: unii cititori sunt impresionați de soarta ei tragică, alții, dimpotrivă, o consideră ciudată, cu ieșiri ce se lasă greu a fi înțelese. Dar, desigur, dincolo de ceea ce cred cititorii, rămâne în istoria literaturii universale ceea ce a creat Tolstoi: o imagine a fragilității feminine în fața pasiunii absolute, a cărei suferință curmată cu moartea nu poate lăsa pe nimeni indiferent sau insensibil. Mai mult decât atât, Tolstoi a reușit să acapareze publicul cititor speculându-i slăbiciunile, oferindu-i, astfel, posibilitatea de a-și survola sentimentele și emoțiile, cufundându-l într-o lectură în care nu mai apucă să pună sub semnul întrebării acțiunea Kareninei: o simpatizează, fuge cu ea de acasă, trăiește pasiunea și suferă odată cu ea, iar la final, e martor al cumplitului ei sfârșit.

Nu ne-am propus să facem o analiză literară a romanului, ci vom încerca să examinăm, succint, atât cât ne permite spațiul destinat rubricii, imaginea Annei Karenina dintr-o perspectivă non-standard – vom încerca să înțelegem psihologia Annei, să-i vedem comportamentul interpersonal și chiar să luăm în considerare natura acțiunii ei într-un mod în care a fost mai puțin abordat de către critică. Și pentru că niciodată în asemenea demersuri nu plecăm singuri la drum, ci împreună cu „aliații” noștri specialiști, fiindcă este vorba de un personaj de marcă al literaturii, am considerat de cuviință să luăm în discuție câteva din opiniile unor psihologi a căror pregătire profesională e strâns legată de spațiul în care a creat Tolstoi, opinii pe care le-am notat, în timpul lecturilor, spre a vi le aduce la cunoștință. Eroina romanului este populară, da, dar nu întotdeauna este, aflăm noi în incursiunea noastră, fermecătoare și integră. Anna e ravisantă, divin de frumoasă, politicoasă și extrem de rafinată, dar dacă o vom observa mai atent pe eroina acestui roman și vom încerca să descifrăm motivațiile interne ale acțiunilor ei, vom ajunge la concluzia că ea le spune cititorilor mai degrabă ceea ce vor să audă, decât ceea ce este ea cu adevărat.

Relația Annei cu soțul ei Karenin arată în exterior, pentru societate, exemplară, iar la o examinare mai atentă relevă goliciunea, deoarece Anna este legată de Alexei Karenin nu prin sentimente de dragoste, ci prin respect. Dar, cum știm, soțul ei este departe, totuși, de a fi un bărbat la senectute. Dacă presupunem că Anna s-a căsătorit la vârsta de 20 de ani și a fost căsătorită 8 ani, atunci, la momentul dezvoltării intrigii, ea are cel mult 28 de ani, iar Karenin are mai puțin de 50 de ani. Deci nu este deloc necesar să luăm în considerare insatisfacțiile ei erotice, lipsa potenței lui Karenin, care ar putea justifica cumva aventura cu Vronski. Anna Karenina este o femeie nefericită, crescută în casa mătușii sale, căsătorită în grabă, iar întâlnirea celor doi a scos la iveală toate sentimentele ei de neîmplinire personală. Anna nu fusese niciodată iubită așa cum și-ar fi dorit. În momentul în care se îndrăgostește de Vronski, ea ține cont doar de rațiunea inimii, ca orice alt îndrăgostit. Multe dintre acțiunile ei, ne spune psihoterapeutul Anna Maximova, sunt dictate de impulsivitate, în esență, Anna este o femeie însetată de emoții, fiindcă viața ei a fost de-a lungul anilor golită de sens. „Nu are nici o activitate în afară de relația cu iubitul său și dacă o persoană nu face nimic, după o vreme poate cădea într-un fel de dependență. Ceea ce s-a și întâmplat. Din acest punct de vedere, relația ei cu Vronski nu poate fi numită sănătoasă, e doar dependență. Karenina, ca orice persoană dependentă, nu putea trăi fără iubitul ei, se plictisea fără el și avea nevoie în mod constant de dovezi de iubire.”

Karenina vrea să schimbe totul, dar nu înțelege exact ce. Eroina, alegându-l pe Vronski, a căutat să meargă pe o altă cale, să treacă la următoarea etapă a vieții, dar conștientizarea și puterea ei mentală nu au fost suficiente pentru a face acest salt și, în același timp, pentru a se menaja. Se dovedește că ea nu mai vrea viața pe care a trăit-o, dar încă nu știe cum să facă ceva nou. Și aici putem discuta despre o criză existențială, criza de mijloc. În locul lui Vronski ar fi putut fi orice alt bărbat frumos, puternic, senzual, care i-ar fi acordat atenție.

Nici dragostea lui Vronski, nici copilul născut din această relație, nici călătoriile, nici plecarea de acasă sau distracția nu-i aduc liniște. Disonanța mentală este agravată de separarea de fiul său. Înalta societate în care ea a trăit până atunci nu o acceptă, prietenii ei se întorc împotriva ei. Nu există o pedeapsă mai mare pentru o persoană, dar mai ales pentru o femeie sensibilă, decât „căderea” în ochii societății. Ea devine din ce în ce mai conștientă de profunzimea nenorocirii sale – scena întâlnirii secrete cu fiul ei – și de umilința ei – episodul scandalos din teatru. Anna devine iritată și comite acte reprobabile prin penibilitatea lor, justificându-se mereu pentru ele și dând vina pe alții pentru toate eșecurile sale. Compătimirea de sine este singurul sentiment sincer al eroinei, toate celelalte experiențe și trăiri din perspectiva compătimirii de sine par a fi false. Aprofundarea disonanței psihologice, ambiguitatea statutului social nu pot fi compensate nici de mediul artificial creat de Vronski, nici de lux, nici de lectură, nici de obiceiul de a se seda cu morfină. Anna începe să fie geloasă fără temei pe Vronski, se simte dependentă de dragostea lui, ceea ce o face să devină, din lipsă de preocupări, din lipsa siguranței, progresiv, depresivă. Treptat, începe să ajungă la ideea morții, nu numai pentru a rupe cercul vicios creat în care ea însăși s-a complăcut, dar, în același timp, pentru a-și pedepsi iubitul, pentru a-l face să se simtă vinovat de tot ce s-a întâmplat. Psihiatria cunoaște și astfel de cauze de suicid, în care persoana recurge la acest gest doar pentru a se răzbuna pe partener. „Din comportamentul Annei putem spune că este o isterică, iar nivelul ei de organizare a personalității este limitat. Acest lucru o caracterizează ca o persoană care, atunci când se confruntă cu dificultăți și crize, alege niște modalități distructive de a ieși din ele. Astfel, alegând moartea, ea evită dificultățile. În principiu, Karenina se caracterizează printr-un astfel de mecanism de protecție”, scria psihoterapeutul de cuplu Alsou Sharahfieva. A străluci la baluri ca la concursurile de frumusețe, în care își învinge eventualele rivale, a trezi invidie și admirație este singura ei preocupare. Acestea sunt trăsături tipice ale unei personalități demonstrative, iar incapacitatea ei de a-și satisface dorințele provoacă frustrări severe, mai scrie psihoterapeutul. „Sunt ca un om flămând căruia i s-a dat ceva de mâncare…”, spune Anna. Ea vede în Vronski un obiect idealizat care ar trebui să-i rezolve literalmente toate problemele sufletești, iar când este dezamăgită de prestație, obiectul devine dezgustător, trebuie să se răzbune pe el. Un alt personaj instabil din punct de vedere emoțional este Vronski; în acest sens, și Anna, și el sunt foarte asemănători. La început, relația cu Karenina părea una sigură de tipul câștig-câștig: chiar și în cel mai rău scenariu, eroina se putea întoarce, pur și simplu, la soțul ei, iar Vronski și-ar fi văzut liniștit de alte aventuri. Cea mai mare surpriză pentru el a fost faptul că Anna a decis să fugă cu el în lume, și relația, devenind serioasă, a încetat imediat să mai fie ceea ce el își dorea. Vronski a fost atașat de Anna când totul era bine cu ea: când era o femeie veselă, care cocheta, care era fascinată de el, cu care putea să danseze la baluri și să-i mărturisească dragostea și care mai apoi se întorcea acasă la fiul și soțul ei. Însă el a întâlnit partea depresivă, reală a Annei, cea pentru care nu era pregătit, la scurt timp după ce au decis să locuiască împreună. Cel mai adesea, aceste relații au cam același sfârșit: un bărbat sare de la o relație la alta, fără resentimente, sau invers – e dezamăgit de femei și preferă să rămână singur pentru totdeauna. Vronski este, de fapt, un burlac convins care vede în familie, și mai ales în figura „soțului”, ceva străin și amuzant. A trăit, ca ofițer, într-o lume masculină, falică, în care o femeie exista ca obiect de folosință, un obiect al mândriei masculine și al satisfacției sexuale. Putem crede că conflictul oedipian din psihicul său nu a fost rezolvat. Lupta pentru o femeie căsătorită, astfel o punere în aplicare a situației sale timpurii, în care el, în copilărie, a concurat cu numeroșii amanți ai mamei sale, neavând tată, îndrăgostit, „uită” de existența soțului Annei, de care oricum nu-i pasă, și îl percepe pe fiul ei, ca pe un obstacol enervant în calea relației lor sexuale – la fel cum el însuși s-a simțit față de mama sa în diversele ei adultere. Vronski, care a renunțat la lume, relații și ambiții pentru femeia pe care o iubea inițial, fără însă a suporta disprețul societății, la rândul său, tinde să experimenteze tendințe suicidare în situații stresante, după moartea Annei, el se oferă voluntar pentru merge la război, având întipărită în minte dorința de a-și găsi sfârșitul în luptă. Nu știm dacă a murit sau nu mergând pe front. Impresia pe care ne-o lasă Tolstoi e ca a murit. Oricum, chiar dacă a murit sau nu, nu mai are importanță, de fapt, aceasta este modalitate demonstrativă, spune psihologul, de a arăta lumii că ți-a păsat de o relație și o fugă iresponsabilă de ieșire dintr-o situație în care există un copil recent născut ce necesita îngrijire. Un copil de care, în roman, nu-i pasă nimănui.

Psihologul mai notează că Anna nu este capabilă de iubire profundă și adevărată, așa cum ne lasă să înțelegem: „Anna are și un alt bărbat care îi este drag. Acesta este fiul ei, Serioja. Dar cât de sincere au fost aceste sentimente față de el? Având în vedere trecutul Annei, se pare că Serioja a fost cel cu care și-a acoperit golul sufletesc. Și când a apărut o altă posibilitate, mai puternică din punct de vedere emoțional, Anna l-a înlocuit, părăsindu-l, pe fiul său în favoarea lui Vronski. Acesta nu a putut face față rolului, deoarece Anna devenise, prin dependența sa, o povară pentru el și a înțeles acest lucru”.

O.V. Tankova întărește și mai puternic ideea că Anna nu a iubit niciodată pe nimeni și că ne înșelăm în privința ei. Nici pe Vronski, nici pe fiu, nici pe soț, nici pe fiica nou-născută. În general, Anna este lipsită de acest sentiment – nu știe să iubească și, în plus, ea iubește doar sentimentul în sine, un sentiment care o face să se simtă bine, valorizată, pusă în lumina reflectoarelor. E dependentă de dragoste, iar dragostea care nu este îndreptată spre ea o irită complet, nu o poate observa cu calm, o înfurie, îi produce crize de depresie și isterie. Ajunge să ia medicamente, nu știm dacă nu cumva chiar droguri. În esență, această femeie frumoasă – o femeie uluitor de frumoasă – este, din punctul de vedere al psihologului amintit, doar un „manipulator obișnuit”, în care toți ceilalți din jurul ei trebuie să sufere pentru ca ea să fie fericită.

Pare interesant faptul că romanul este scris în acei ani în care apare și prima lucrare despre studiul psihanalitic al isteriei. În 1895, a fost publicat un întreg studiu privind simptomatologia pacienților isterici, inclusiv acea ipoteză îndrăzneață că simptomele femeilor isterice sunt asociate cu probleme sexuale. În lucrările sale ulterioare, Freud a vorbit foarte clar despre suprastimularea sexuală prematură a femeilor care s-au îmbolnăvit ulterior de isterie. Ar trebui să luăm acest lucru în considerare? Ar fi descris Tolstoi primul caz de isterie înaintea lui Freud, atunci când a creat personajul? Reflectând asupra viselor pe care le are Anna, nu putem să nu vedem asemănarea interpretării lui Freud a cauzelor tulburărilor isterice cu schița prezentării din roman și în descrierea destinului Annei. Desigur, se pot face multe speculații.

Raționamentul psihologului Tankova, ale cărei idei au fost prezentate mai sus, nu poate decât să ne determine să o privim pe Anna într-o altă lumină: nu ca pe o victimă a societății sale, ci ca pe o persoană care caută subconștient să-i manipuleze pe ceilalți de dragul propriilor interese și al câștigului personal. Se dovedește, astfel, din acest punct de vedere, că Anna Karenina ar fi fost egocentrică: un egoist nu este cel care se iubește pe sine, fiindcă toți sau mare parte dintre noi ne iubim pe sine, ci acela care vrea ca alții să trăiască și să acționeze așa cum are el însuși nevoie și dorește.

Un alt psiholog V.V. Dmitrieva, într-un articol intitulat „A fi nefericită și a distruge viața altora. Lecții de la Anna Karenina”, subliniază faptul că Anna nu este capabilă să înfrunte niciodată adevărul, dând dovadă de infantilism. Anna îi amintește în mod constant lui Vronski de situația ei teribilă, în loc să îi ofere, când locuiește cu el, iubire și liniște . Devine soția „castratoare”. Totul e un șantaj, un reproș permanent. Și, cu toate acestea, respinge toate încercările lui Vronski de a discuta direct situația și de a găsi o soluție constructivă. Atât soțul ei, cât și iubitul ei încearcă să o aducă pe Anna în realitate, fiecare în felul lui, își oferă propriile opțiuni de rezoluție, pentru ca ea să poată lua o decizie. Anna însă refuză să vorbească și continuă să se lase condusă de gândurile despre intolerabilitatea situației ei. Își plânge de milă, în timp ce locuiește cu iubirea vieții ei, a născut, poate să aibă activități, consumând stupefiante. Acuzațiile că Vronski nu o mai iubește devin constante și se transformă într-o idee obsesivă. Gelozia ei, fără temei, asemenea. Fixarea pe trăirile ei personale, incapacitatea de a vedea și de a înțelege oamenii din jurul ei, reticența de a schimba ceva și a-și îmbunătăți propria situație, inactivitatea sa, lipsa stimei de sine și a încrederii, dependența acută devin cu timpul simptome. Psihologul arată că Anna este confortabilă și familiară în suferința ei, a încheiat o suferință și a intrat în alta. Aceea e lumea ei, instabilă emoțional, iar singura cale de a ieși din ea e doar moartea. O moarte care ar fi survenit oricum, chiar și dacă nu l-ar fi cunoscut pe Vronski, chiar dacă societatea în care trăia ar fi acceptat-o așa cum a fost.

Isterie, egocentrism, iluzii, obsesie, adicții, vedem că romanul Anna Karenina, la 147 de ani de la publicarea sa, este la fel de atractiv ca și în momentul apariței, stârnind atenția multor specialiști, inclusiv a psihologilor. Că suntem de acord sau nu cu opiniile lor, rămâne la atitudinea fiecărui cititor.

Cristina Danilov este psiholog și scriitor

