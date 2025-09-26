Digitalizarea energiei și energia digitalizării

Dacă zeci de ani de zile am conviețuit cu calculatoarele fără să știm, de multe ori, cam ce fac acestea, și aici îmi amintesc de faptul că prin anii ’80 circulau de pe la diverse centre/ oficii de calcul niște grafice personalizate cum am spune noi astăzi, de fapt niște sinusoide, care dădeau, vezi Doamne, informații asupra bioritmului propriu, în prezent vedem cum putem să facem de acasă o grămadă de lucruri cu tehnica de calcul, precum proiectarea unei vacanțe, desfășurarea de întâlniri on-line, achiziția de bunuri etc. Digitalizarea are și niște efecte colaterale interesante, ca, de exemplu, depersonalizarea relației cetățean-instituții, ceea ce înseamnă respectarea unor termene sau relații contractuale, deoarece cu roboții nu prea ai ce discuta, iar ca să ajungi la o înțelegere mioritică nici nu poate fi vorba. Asta până când inteligența artificială o să copie toate calitățile, dar și năravurile umane, deoarece relele practici nu cunosc bariere legate de suportul de manifestare, natural sau artificial. Oricum, am întâlnit situații în care interlocutorii umani de pe unele platforme erau inumani și agresivi dincolo de limita suportabilului, încât o să apreciem din ce în ce mai mult asistenții artificiali.

Energia reprezintă motorul dezvoltării societății, totul începând cu energia umană, urmată apoi de cea animală, continuând cu energia apei, a vântului și până la energia nucleară. De fapt, energia este peste tot, în cantități uriașe, însă este greu de obținut, de stocat, de distribuit și de consumat în mod eficient. Bineînțeles că și aici intervine digitalizarea, apărând un termen cam forțat, digitalizarea energiei. Digitalizarea energiei înseamnă monitorizarea în timp real, controlul flexibil, integrarea energiei regenerabile, optimizarea consumurilor și răspunsul rapid la disfuncționalități. Cu alte cuvinte, digitalizarea energiei electrice se traduce în economie de energie, cel puțin prin prisma reacției utilizatorilor. Prețul variabil al energiei electrice a făcut ca persoanele mai sensibile pe latura pecuniară, cum spunea cineva, să pornească mașina de spălat sau să calce rufele doar în miezul zilei, atunci când energia este mai ieftină. Digitalizarea energiei mai înseamnă utilizarea contoarelor inteligente în gospodării, posibilitatea alegerii anumitor furnizori de energie electrică, facturarea consumului real de energie și nu a unuia estimat, posibilitatea distribuitorului să identifice mai rapid accidentele și să reducă timpul de răspuns în caz de incidente etc.

Bineînțeles că, dacă digitalizarea influențează energia, și energia influențează digitalizarea, prin simplul fapt că digitalizarea înseamnă consum de energie. Acum aproape 50 de ani, Alvin Toffler, în lucrarea sa Al Treilea Val, spunea că, pe lângă tehnosferă și sociosferă trebuie să vorbim și despre infosferă, ca fiind acel strat subțire de rețele de comunicații care acoperă întreaga planetă. Acum 50 de ani, fără Internet și fără telefonie mobilă! Bineînțeles că această structură informatică planetară consumă energie. În anul 2000, structura IT la nivel mondial consuma aproape 2-4% din energia electrică planetară. Astăzi, acest consum este de aproape 10-12%, cam câtă energie consumă industria metalurgică. Astfel, ne apropiem de un prag psihologic, cel de 20%, aceasta fiind cantitatea de energie pe care o consumă creierul uman, din totalul de energie pe care o produce corpul nostru. Este un prag psihologic dacă privim rețeaua de calculatoare la nivel mondial ca pe un creier artificial, ca pe un creier extern, care, odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, se consideră că ar putea să dobândească conștiință de sine. S-au făcut multe previziuni în acest sens, viitorul ne va arăta câte dintre acestea sunt valide. Până una-alta lumea se preocupă de consumul energetic al calculatoarelor în general.

Un laptop consumă cam cât un bec obișnuit, deci nu ar fi o mare problemă, numai că în lume sunt miliarde de calculatoare. Se pune, bineînțeles, problema educării utilizatorilor în vederea diminuării consumului energetic al infrastructurii IT. Se are în vedere că un laptop necesită cu 75% mai puțin material pentru fabricarea sa decât un desktop și consumă cu 70% mai puțină energie. De asemenea, cu cât ecranul este mai mare, cu atât consumul de energie este mai ridicat, iar tehnologiile fără fir (wi-fi sau 4G/5G) și stocarea online („cloud”) necesită mult mai multă energie decât rețelele prin cablu. Aflăm dintr-un raport al Comisiei Europene referitor la evaluarea impactului asupra mediului a activităților din sectorul public și privat, că Google și Microsoft au un consum energetic ce devansează 100 de țări ale lumii, precum Azerbaidjan, Islanda sau Ghana.

Deci digitalizarea costă, consumă multă energie, dar acest consum se diminuează datorită însăși digitalizării energiei, așa cum s-a văzut mai sus.

Legat de acel prag de 20% care reprezintă consumul energetic al creierului uman, trebuie să știm că sunt unii semeni de-ai noștri la care consumul energetic cerebral este mult sub acest prag, nu dăm nume, persoane importante!

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin este cadru didactic și prorector la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Publicitate și alte recomandări video