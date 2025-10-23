Dilema democraților americani: prea mult sau prea puțin progresism?

Într-un sens mai larg, se pune întrebarea dacă elitele de pe cele două „Coaste”, atlantică și pacifică, au ajuns cumva la concluzia că partidul a pierdut în 2024 pentru că nu a fost suficient de progresist.

Începutul lunii noiembrie va fi și în acest an un moment electoral în Statele Unite, deși gradul de interes este mai scăzut: nefiind prevăzute alegeri pentru Casa Albă sau Congres, atenția se concentrează asupra celor două funcții de guvernator puse în joc și, dată fiind importanța metropolei, asupra primăriei New Yorkului. Dacă ținem cont de sondajele de opinie, ar trebui să ne așteptăm la succese ale candidaților democrați, dar fără vreo răsturnare care să pună sub semnul întrebării actualele raporturi de forțe la nivel federal.

Mai mult, s-ar putea ca aceste victorii așteptate ale democraților să contribuie la întărirea sentimentului de siguranță ce pare să domine elitele partidului, în sensul că anul viitor, când sunt programate alegeri legislative (Camera Reprezentanților și circa o treime din Senat), va fi suficientă reluarea mesajelor anti-Trump. Tentația există, pentru că Partidul Democrat, asemenea oricărei organizații mari și rigide, se reformează greu. Iar înfrângerea din 2024 nu a declanșat dezbateri interne de anvergură, nu a condus la adoptarea unei noi linii care să permită partidului să-și refacă popularitatea în rândul unor segmente electorale care, de regulă, îl sprijineau, cum ar fi lucrătorii fără pregătire superioară (și nesindicalizați) din multe regiuni din „interiorul” țării – dar au fost multe segmente socioprofesionale care s-au deplasat înspre republicani în 2024.

Poate că democrații vor fi capabili să câștige și în 2026, și în 2028 – dacă vor găsi un candidat capabil – fără a evolua către centru, insistând doar asupra mobilizării electoratului progresist și profitând eventual de eșecurile administrației Trump-Vance. Dar eventualele succese din acest an nu trebuie exagerate. Poziția de guvernator al statului Virginia, un stat care în ultima vreme a devenit tot mai albastru („democrat”) ar putea fi redobândită în primul rând grație controverselor și scandalurilor din tabăra adversă, pe fondul prevederilor care îi interzic actualului guvernator republican să candideze – este vorba de o limitare la un mandat. Pe de altă parte, sondajele de opinie din ultima vreme arată o reducere a decalajului între cele două candidate: reprezentanta republicanilor este viceguvernatorul statului și faptul că aparține comunității afro-americane, foarte numeroasă în Virginia, ar propulsa-o instantaneu la vârful partidului.

La fel, statul New Jersey a produs scoruri relativ echilibrate în ultimii ani în aproape toate alegerile, dar victoria a aparținut mai mereu taberei „albastre”. La capitolul guvernator, după mandatele popularului (și contestatului) republican Chris Christie au urmat tot două mandate ale unui politician democrat, care acum nu mai poate nici el candida (în New Jersey limita este de două mandate). Competiția pare deocamdată să se încline tot în favoarea democraților, mai ales că se poate discerne un vot de sancționare a administrației de la Washington pentru starea economiei, dar nici aici succesul nu este cert.

Poate că mai interesantă decât cursele pentru demnitățile de guvernator și celelalte funcții executive la nivel de state este cea pentru primăria New Yorkului, unde favorit este fostul outsider Zohran Mamdani, de religie musulmană și cu vederi socialiste. „Fost” outsider pentru că deja în sprijinul său s-a conturat o mare coaliție progresistă suficient de puternică încât să-l plaseze mult în fața rivalului său Andrew Cuomo, fostul guvernator al statului New York. Acesta e tot democrat, dar s-a angajat într-o candidatură independentă după ce partidul l-a preferat (net) pe Mamdani în alegerile preliminare. În acest moment, domnul Cuomo face apel la retragerea din cursă a candidatului republican, care ocupă locul trei în sondaje, fără nicio șansă de victorie într-un oraș-bastion al democraților, argumentând că doar așa va putea fi barat drumul unui radical periculos.

În sine, ideea că un vechi exponent al establishment-ului democrat face apel la republicani pentru a bloca un nou-venit tânăr și progresist (în versiunea marxistă a termenului) este ușor amuzantă. Dar, într-un sens mai larg, se pune întrebarea dacă elitele de pe cele două „Coaste”, atlantică și pacifică, au ajuns cumva la concluzia că partidul a pierdut în 2024 pentru că nu a fost suficient de progresist. În mod normal, reacția la o înfrângere de acest tip ar trebui să fie replierea către centru, diversificarea agendei astfel încât în ea să se regăsească și votanți ai adversarului. Dar se pare că există destule păreri opuse, astfel încât va trebui să așteptăm încă un an până ce vom vedea care dintre opțiuni va avea mai mult succes în teritoriu. De acolo va porni, probabil, competiția pentru învestitura partidului în 2028.

