Dileme studențești – Arată distracția diferit în funcție de vârsta? Iată două interesante experiențe direct

Primul a fost unul de destindere, băut bere, ascultat muzică live și mers dintr-un loc în altul în cea mai cunoscută zonă de cluburi din Iași – la spirală. A fost o noapte distractivă, la fel ca celalalte acolo, fără inconveniente. Concertul din Underground la care am fost era cu bilete cumpărate în prealabil sau pe loc, astfel persoanele prezente erau fanii trupei, o categorie specifică de oameni. Să stai într-o cameră cu străini care împărtășesc același gust muzical și simțul de unitate datorat acestui fapt a meritat toți banii, la fel ca oricare alt concert la care am fost până acum. O zonă, de asemenea, care îți oferă de toate, de la cluburi cu muzică și oameni diverși, la terase de la care se aud doar râsetele tinerilor.

Al doilea weekend, alături de adulți, a decurs diferit, fiecare dintre persoanele prezente având o altă idee și dorință referitor la ce vrea să facă. Comparativ cu dățile când am ieșit cu prietenii – toți voiam să stăm într-un loc-două, să bem ceva și să dansăm. Dar atunci când persoanele de vârsta mijlocie ies în oraș, cumva se întâmplă să cunoască toate persoanele prezente la un restaurant sau eveniment, grupul mărindu-se, la fel și “haosul”. Am auzit și sintagma “masă VIP” în cadrul evenimentului la care i-am acompaniat, concept neîntâlnit în rândul studenților care își dau toți banii pe o ieșire și pe ceva de băut. Studenții au alte percepții ale distracției ce implică mai multe persoane, total opusul unei “mese VIP”: se strâng mai mulți într-o cameră de cămin/ apartament/ uneori pe o bancă și doar stau la povestit. Se face chetă de 5-10 lei de persoană pentru băutură și de-ale gurii și viața e perfectă. Fiecare aduce în general ce are pe acasă, un pachet de cărți, o boxă, mâncare trimisă de părinți rămasă etc.

Astfel, se pot observa standardele diferite, nu numai legat de un weekend cu prietenii ci și în general; adulții având o stabilitate materială își petrec timpul liber diferit. În timp ce venitul stabil le permite să iasă în oraș și să cheltuie într-un weekend o sumă care să nu le afecteze viitorul apropiat, studenții sunt mai precauți, preferând să împartă banii pentru mai multe ieșiri.

Tot despre ce vorbeau erau locul de muncă, colegi noi sau vechi, lucruri de “oameni mari” cu care nu relatam deloc. Dar după am realizat că la rândul meu când ies, cu persoane de vârsta mea, tot despre trecut, prieteni și întâmplări pe care le-am mai povestit de zece ori vorbim.

Ne asemănăm în acestea dar totuși se desfășoară în moduri diferite.

Totuși, consider că punctul meu de vedere este unul prea subiectiv, deoarece, fiind o persoană calculată, care vrea să știe mereu ce urmează să se întâmple, toate acestea m-au scos din rutina cunoscută.

Ceea ce reprezintă “distracția” pentru alții, indiferent de vârstă, poate fi diferit față de viziunea altuia, atât din motive economice dar și sociale. Dar, cert, important e ca oamenii implicați să se simtă bine și să petreacă timp de calitate cu cei dragi. Restul vine de la sine.

Toate articolele din noua secţiune ZdI “Ziarul Studenţesc”, AICI

Despre noul proiect ZdI “Ziarul Studenţesc” citeşte AICI

Publicitate și alte recomandări video