Din culisele schimbării prefectului de Iași: cine va prelua conducerea Prefecturii și ce rol au avut primarii în această mutare?

Iașul va avea un nou prefect în perioada următoare. Luciana Antoci ar urma să fie numită consilier de stat în cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan.

Schimbarea prefectului la Iași vine în pline negocieri în interiorul Coaliției de guvernare cu privire la împărțirea posturilor de prefect și subprefect la nivel național. „Ziarul de Iași” a relatat recent că, la Iași, conducerea Instituției Prefectului este revendicată de USR. „Nu intenționăm să renunțăm la Iași”, declara, pentru ZDI, Dan Motreanu, secretar general al PNL.

Totuși, la câteva săptămâni de la acest moment, Biroul Permanent Județean (BPJ) al PNL Iași a decis susținerea Lucianei Antoci, actual prefect, pentru o funcție de consilier de stat al premierului Ilie Bolojan. În același timp, liberalii l-au nominalizat pe Costel Dolachi (PNL, fost subprefect) ca viitor prefect, dar decizia finală aparține guvernului și depinde de negocierile purtate în interiorul Coaliției de guvernare.

Două scenarii în baza cărora pleacă din funcția actualul prefect

Rezoluția liberalilor ieșeni a fost adoptată sâmbătă și nu a fost anunțată sau comentată oficial de către liderii filialei. În schimb, surse din interiorul PNL Iași ne-au relatat două variante vehiculate care ar fi stat la baza deciziei.

Primul scenariu face referire la dorința actualului prefect de a ocupa o funcție la nivel central. Aceasta este și varianta care a fost promovată în partid: premierul ar fi avut o discuție cu prefectul Iașului, iar Ilie Bolojan și-ar fi exprimat dorința de a o numi pe aceasta consilier de stat – inițial, potrivit acelorași surse, propunerea era ca Antoci să fie consilier onorific.

A doua variantă ține de un deficit de popularitate pe care actualul prefect a ajuns să-l aibă în rândul primarilor liberali din județ. Surse din PNL Iași ne-au precizat că unii primari ar fi evitat să mai colaboreze cu prefectul reproșându-i Lucianei Antoci modul în care se raportează la aceștia.

USR Iași va prelua funcția de prefect?

Schimbarea prefectului liberal vine într-o perioadă în care, la București, se duc negocieri pentru împărțirea posturilor de prefect și subprefect la nivelul județelor. În cadrul acestor discuții, USR a revendicat conducerea prefecturilor în 9 județe, iar Iașul, Brașovul, Clujul sau Sibiul sunt în fruntea listei.

Negocierile din interiorul Coaliției de guvernare se duc de mai bine de o lună într-un proces lipsit de transparență și plin de tensiuni: revendicarea de către USR a mai multor posturi de prefect și subprefect înseamnă cedarea de către PSD și PNL a unor județe unde controlează acum aceste instituții. Cei mai afectați sunt social-democrații care ar urma să piardă mai multe funcții de acest tip față de liberali.

La nivel local, liderii PNL și cei ai USR nu făcut declarații pe acest subiect. Cert este că, în perioada următoare, eventual chiar în această săptămână, guvernul ar urma să facă înlocuiri în conducerile mai multor prefecturi, iar Iașul se află pe lista județelor unde vor fi făcute schimbări.

