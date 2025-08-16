Din Europa vin oferte și de peste 19.000 lei lunar. Top oferte de muncă în luna august la Iași: construcțiile domină piața

AJOFM Iași anunță 891 de locuri de muncă disponibile în august, cu o creștere a ofertelor pentru studii superioare și o scădere de peste 31% a posturilor din afara țării, față de luna iulie. Construcțiile devin cel mai activ sector, iar salariile în străinătate pot depăși chiar și 19.000 lei lunar.

Vești bune pentru ieșenii aflați în căutarea unui loc de muncă. La mijlocul lunii august 2025, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași anunță 891 de oferte active, dintre care 112 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar 779 pentru cei cu studii medii sau fără calificare. Comparativ cu începutul lunii iulie, când erau disponibile 976 de posturi, se observă o ușoară scădere, dar structura ofertelor rămâne similară.

Domeniile cu cele mai multe angajări sunt serviciile, unde sunt anunțate 373 de posturi din care, o bună parte în comerț, cu 125 de oferte, 40 în HoReCa, aproape 50 în transporturi și 160 în alte servicii. Însă multe angajări se fac și în construcții, unde se caută peste 300 de muncitori, dar și în industrie unde sunt libere, la această dată, 160 de posturi.

Oportunități în străinătate prin EURES

Pe lângă oferta locală, AJOFM Iași mai listează și 233 de posturi în Europa, o scădere semnificativă față de cele 339 disponibile în iulie, în procente însemnând peste 31%. Cele mai multe oferte vin din Norvegia, unde se caută, de exemplu, muncitori în industria piscicolă, bucătari sau ajutor de bucătari pentru salarii de 216,15 coroane norvegiene brut pe oră, echivalentul a aproximativ 14.860 lei brut pe lună. Dar și nemții fac angajări, în Germania de interes fiind acum lucrătorii în podgorie și educatorii, cu salarii de până la 3.800 euro brut pe lună. Zeci de oferte vin și din Italia sau Finlanda, unde angajatorii anunță joburi în turism, construcții și educație.

Dacă tragem linie, comparativ cu luna trecută, cifrele din evidența AJOFM Iași ne arată faptul că numărul total de joburi locale a scăzut cu aproximativ 8,7%, ceea ce indică o posibilă creștere a gradului de angajare, semn că multe dintre posturile disponibile au fost deja ocupate.

De asemenea, mai putem observa că ofertele pentru studii superioare au crescut de la 80 la 112, în timp ce ofertele de muncă din afara granițelor s-au redus cu peste 100 de poziții. În același timp mai putem aprecia că, în august, domeniul construcțiilor a devenit cel mai activ sector pe piața muncii.

Unde poți aplica?

Pentru detalii complete despre posturile disponibile, cerințele angajatorilor și modalitățile de aplicare, accesează site-ul oficial ANOFM, secțiunea dedicată locurilor de muncă vacante. Nu uitați însă că oferta este limitată.

Publicitate și alte recomandări video