Din nou despre Seimeni. Pomelnicul neamurilor (IV)

Primul născut al familiei Cocor a fost Gheorghe (n. cca 1918), dispărut pe frontul de est, episod pe care l‑am povestit într‑o evocare anterioară. Bunica și fiicele ei îl pomeneau frecvent pe acest erou, jelindu‑l la momentele prescrise de tradiție. Următorul copil al cuplului Gligorie și Marița a fost Maria (n. cca 1922). Tanti Marioara, cum îi spuneam cu toții („țățica” pentru surorile mai mici), s‑a căsătorit cu Aristide Iancu, dintr‑o familie de frunte a satului. Ca elev în clasa a IX‑a, am stat în gazdă la ei, pe strada Libertății, nr 32 din Constanța, ultima casă din mahala, dincolo de care se vedea marea! Unchiu’ Aristide era foarte mândru de meseria lui de zidar, pe care o deprinsese ca ucenic la un patron italian. Era și un vânător pasionat, așa încât, în jumătatea de an cât am locuit la ei, pe lângă delicioasele spaghete cu porumbei fripți gătite în stil italian sau friptura de iepure la cuptor cu sos de vin roșu, am mai savurat și poveștile lui vânătorești. Tanti Marioara și unchiu’ Aristide, au avut doi băieți, cei mai mari din ceata verilor. Marcel (n. cca 1945) și Ionel (n. cca 1946) s‑au făcut amândoi marinari de cursă lungă. Așteptam cu înfrigurare întoarcerile lor din cursă, nu atât pentru guma de mestecat, fructele și dulciurile exotice cu care ne cadoriseau, mai târziu chiar cu câte o pereche de „blugi originali”, cât pentru poveștile lor marinărești. Nume exotice precum Pireu, Hamburg, Rotterdam, Haifa, Rio de Janeiro sau Singapore reveneau frecvent în relatările lor, stimulându‑mi imaginația de explorator, într‑o epocă în care tocmai citeam cu nesaț cele două masive volume din Istoria marilor călătorii geografice de Jules Verne. În plus, pe când aveam 4-5 ani, Marcel mă lua cu el ca să mă învețe să înot și să prind cu undița șalăi, la locul numit Le Pietroaie. Fiind un flăcău foarte frumos și bine făcut, după el suspinau multe din fetele satului, inclusiv dintre domnișoarele profesoare de la școală, așa că mă trimitea câte o dată să joc rolul de de cherubin pe lângă vreuna din ele.

Ionel s‑a căsătorit cu Florica și au avut o singură fată, Carmen (n. cca 1966) iar Marcel s‑a căsătorit cu Ița, iar pe fata lor o cheamă Denisa (n. cca 1968). Le‑am iubit mult pe micile mele „nepoate de văr”, deseori fiind rugat să le plimb prin parc sau să le citesc povești.

Următorul copil al bunicilor a fost unchiu’ Mielu (n. cca 1926). Reușind să parcurgă câteva clase de liceu și o școală comercială, a ocupat postul de contabil șef la o unitate comercială din Constanța. Căsătorit cu tanti Ani, au avut doi copii. Verișoara mea Sanda (n. cca 1957), a murit de cancer înainte de a împlini 30 de ani, iar fratele ei Anton Cocor (n. cca 1959), pentru cei apropiați Puiu, este profesor de sport în Constanța, după o frumoasă carieră în atletism.

Unchiu’ Petrică (n. cca 1930), a fost al patrulea copil al bunicilor. A fost șofer și și‑a făcut o casă în Constanța, pe strada Theodor Aman, în apropiere de Mamaia. Căsătorit cu Jana, o fată din Seimenii Mici, au avut împreună două fete, Mihaela și Gabriela. Diferența de vârstă a făcut să le fi cunoscut prea puțin pe aceste două verișoare ale mele.

Vine acum la rând tanti Jana (1933‑1968), cea mai apropiată ca vârstă de mama mea.

A fost căsătorită cu Marin Țăranu (1928‑1996), căruia îi spuneam cu toții unchiu’ Marinete. Tanti Jana mergea la câmp împreună cu mama și cu toate suratele lor, iar unchiu’ Marinete era gestionarul magazinului sătesc, într‑o perioadă în care tata avea aceeași slujbă la cârciuma din sat. Au fost vecinii noștri la Seimeni, așa încât cu copiii lor, Viorel (n. 1952) și Gigi (n. 1955) ne vedeam zilnic într‑una din cele două curți lipite, împărtășind datoriile gospodărești (găini, gâște, porci etc.), nu rareori și boroboațele comune. Viorel a fost tovarășul meu de umblat cu plugușorul, după cum am relatat în altă parte a acestor amintiri. Prin 1966, familia lor s‑a mutat la Constanța, unde au cumpărat o casă pe strada Dragoslavele nr. 50, în apropiere de lacul Tăbăcăriei. Tanti Jana și‑a găsit o slujbă de controlor la întreprinderea de transport public local, iar unchiu’ Marinete a fost magazioner-merceolog la aceeași întreprindere. Am locuit și la ei în gazdă câteva luni, în periplul meu de elev de liceu rebel și mofturos. Moartea ei prematură și dureroasă, de cancer, am resimțit‑o cu toții ca pe o dramă. Menționez în context că unul dintre unchii lui Viorel, Nicolae Țăranu, cam de o vârstă cu tatăl meu, fusese singurul din generația lui care reușise să urmeze liceul și facultatea, ajungând profesor de matematică, dar și un important activist de partid al județului.

Viorel Țăranu s‑a căsătorit cu Lucica, o fată din sat, din rămuroasa familie a Dăneștilor, asistentă medicală, și au un fiu, Florentin (n. 1977). Locuiesc în Constanța. Viorel a fost și este maistru militar de aviație la Tuzla. Gigi Țăranu a moștenit casa părinților de pe Dragoslavele, este mecanic auto și este căsătorit cu Tanța, fiul lor Alexandru (n. 1983) având și el un copil, Eduard (n. 2009).

În fine, mezina familiei Cocor a fost Nicoleta (n. 1935), mama mea și a fratelui meu Dorin, unul dintre personajele principale ale acestor pagini.

Mi se pare nimerit să închei acest pomelnic prin câteva explicații pe marginea fotografiei alăturate, în care apar câteva dintre personajele poveștii mele. A fost făcută în primăvara anului 1961, la Seimeni, la praznicul de pomenire al bunicului meu Gligorie Cocor. Cei trei copii din față sunt fratele meu Dorin, subsemnatul și verișoara Sanda. Tânăra din prim plan în doliu este mama Nicoleta, iar în picioare, în spatele ei, unchiu’ Marinete și, tot în spate, în plan mai depărtat, tanti Jana. În partea stângă, în picioare,în plan depărtat, este unchiu’ Petrică. Așezați la masă, în dreapta, se află unchiu’ Gheorghe Muneanu, iar alături de el moș Stan Lupoi. În stâmga, în prim plan, șezând la masă, este tata‑mare Neculai Munteanu, copilul de lângă el fiind vărul Viorel.

Eugen Munteanu este profesor emerit al Facultății de Litere, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», și cercetător la Institutul de Filologie Română «Alexandru Philippide» din Iași; m.c. al Academiei Române, membru al Academiei Europaea.

