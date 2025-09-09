Din urmă, dar cu stil: Cum trecem în față stând pe loc

Educația nu se face din statistici, nici din satisfacții comparative. Se face din respect pentru copii, din investiție în profesori și din cultivarea lecturii. Când vom înțelege asta, poate că nu va mai fi nevoie să așteptăm ca alții să cadă pentru a părea noi mai înalți. Succes în noul an școlar!

A început școala. Ce moment ar putea fi mai potrivit pentru a discuta despre cât de prost o ducem și cu educația…? Dar să nu ne plângem, acest articol este despre optimism, despre speranță: cu puțin noroc și cu niște „reforme” potrivite de la conducătorii noștri înțelepți, avem șansa ca, în câțiva ani, să ajungem din urmă Țara Galilor la capitolul educație! Dar nu pentru că am fi noi mai buni, mai harnici sau mai pricepuți, ci pentru că vor fi ei mai slabi. Este, de fapt, metoda românească de progres: stăm pe loc, dar lumea din jur se scufundă. Și uite așa, fără efort, ne trezim în plutonul fruntaș, cu un zâmbet larg și o satisfacție de șmecheraș.

Un raport recent al organizației Onward UK, citat de presa britanică, ne aduce nouă, românilor, o veste de-a dreptul istorică: rezultatele elevilor din Țara Galilor la testele PISA sunt în declin accentuat și, dacă tendința se păstrează, în jur de 2040 vor ajunge sub nivelul celor din România. Atenție, nu „pe acolo, prin vecinătate”, ci sub (!). Galezii sunt supărați, jenați chiar: „Nivelul școlilor noastre va scădea sub cel din România până în 2040”, titrează presa locală cu aerul cuiva care tocmai a fost condamnat să își petreacă restul vieții muncind la Caracal.

Dacă cineva din exterior ar privi sistemul nostru educațional, nu ar găsi motive de invidie, dar important este să vezi partea plină a paharului, nu? Rezultatele PISA de la noi sunt, cu un eufemism generos, dezastruoase. Analfabetismul funcțional e pe cai mari: jumătate dintre elevii noștri abia citesc, iar dintre cei care citesc, mulți nu înțeleg. Dar profesorii? Mulți dintre ei se descurcă eroic, unii sunt blazați, alții plutesc în inerția anilor ’80, iar manualele, mai ales cele alternative, reușesc să combine două „calități”: sunt și plictisitoare, și inutile. Și totuși, Țara Galilor, o țară respectabilă, reușește performanța istorică de a coborî sub noi. E un fel de a fi condamnat să pierzi un maraton în care singurul adversar aleargă cu ambele picioare legate. Pentru noi, asta e o realizare.

Raportul galez se numește, fără ironie, „Condamnat la eșec: declinul educației galeze și necesitatea urgentă a unei reforme”. Doar din titlu îți dai seama că deja există multe similitudini cu ce se întâmplă în România, în special cu obsesia pentru reformă…

În document se spune negru pe alb: elevii din Țara Galilor au performanțe comparabile cu cele mai defavorizate grupuri din Anglia. Cu alte cuvinte, întreaga țară joacă în liga copiilor dezavantajați. Dacă ar fi un campionat mondial al educației, galezii ar fi la „retrogradare” și speranța lor ar fi să dea peste noi, românii, care de ani de zile am bătut pasul pe loc în mocirla subfinanțării și a improvizațiilor.

Și, ca să înțelegeți amploarea tragediei, în 2012 o anchetă ITV arăta că o cincime dintre copiii galezi erau analfabeți funcțional. Între timp, procentul a crescut, normal. Practic, la ei se petrece același fenomen ca la noi, doar că la o viteză accelerată. Ura!

Viziunea e diferită însă: noi ne simțim consolați de eșecul altora, ei nu. Ne vedem în oglinda galeză și, brusc, ne vine să ridicăm șampania: „Hai, băieți, mai avem un pic și nu mai suntem ultimii!” Este psihologia elevului corigent care se bucură că mai are doi colegi repetenți în clasă.

Și asta nu e tot: problema și mai mare nu e că nu vom rămâne înaintea Țării Galilor, ci că vom fi cu toții depășiți de… Uzbekistan. Dincolo de „Atlanticul” nostru educațional, această țară a găsit o soluție radicală pentru problemele morale și intelectuale ale populației: deținuții primesc reducerea pedepsei dacă citesc cărți. O carte citită – trei zile tăiate. Până la treizeci de zile pe an. Lista de titluri e, desigur, atent selecționată de autorități, cu scopul de a insufla valori „spirituale și morale corecte”.

Inițiativa, în sine, sună ca o glumă de seminar sociologic, dar, paradoxal, s-ar putea ca uzbecii să fie mai pragmatici decât noi: au înțeles că lectura, oricât de dirijată ar fi, are efect, îți dezvoltă vocabularul, îți dă un orizont, îți schimbă măcar ritmul gândirii. Bravo lor!

La noi, nici în școli, nici în pușcării, lectura nu mai e o activitate promovată. În școli, elevii „se descurcă” cu rezumatele de pe Internet. În pușcării, reducerea pedepsei se face altfel, prin coridoare administrative. Și atunci, ce șanse avem să ne ridicăm cu adevărat, dincolo de prăbușirea altora?

Ceea ce vedem în Țara Galilor este, de fapt, un avertisment. Sistemele educaționale nu se prăbușesc brusc, ci încet, cu pași mici, cu decizii administrative aparent minore: un curriculum prost gândit, o lipsă de investiții în profesori, o atitudine de „merge și așa”. Într-o generație sau două, rezultatele sunt catastrofale.

România e deja într-o asemenea spirală. Diferența e că, la noi, căderea liberă e veche de decenii și face parte din identitatea națională. În fiecare an, mai tăiem ceva de la buget, mai băgăm o reformă care nu ajunge niciodată să se maturizeze, mai schimbăm un ministru. Avem deja un fel de „expertiză” în degradarea educației.

Și, paradoxal, această expertiză ne face să părem înțelepți în fața galezilor, care abia acum descoperă cum e să îți vezi copiii incapabili să rezolve o problemă de matematică simplă sau să citească un text până la capăt.

Nu putem uita nici de proiectul nostru național, „România educată”, care a avut ambiția să transforme școala, dar care nu a fost decât o mare gogoașă. După ani de dezbateri, conferințe și prezentări, rezultatul este un fel de karaoke legislativ: fiecare guvern fredonează refrenul, dar fără versuri. Între timp, profesorii demotivați își fac bagajele spre Vest, iar elevii rămân să se lupte cu un sistem indecis și cu manuale scrise parcă pentru a descuraja învățarea. În acest context, așteptarea ca noi să progresăm prin prăbușirea altora este cel puțin cinică.

Dacă Țara Galilor, o parte a Regatului Unit cu resurse, tradiție și acces la expertiză internațională, a ajuns să fie amenințată de România la capitolul educație, înseamnă că nimeni nu e ferit. Educația se degradează ușor dacă nu o cultivi constant. Peste 15 ani, e posibil ca ziarele britanice să scrie: „Este oficial: educația din Țara Galilor, mai slabă decât cea din România”. Noi vom sărbători, vom da comunicate, poate vom face și conferințe internaționale despre cum am „urcat în clasament”. Dar adevărul e simplu: nu vom fi urcat nicăieri. Doar alții vor fi coborât. Și, dacă nu învățăm lecția, vom continua să ne definim identitatea prin comparația cu cei care se prăbușesc mai repede decât noi.

Educația nu se face din statistici, nici din satisfacții comparative. Se face din respect pentru copii, din investiție în profesori și din cultivarea lecturii. Când vom înțelege asta, poate că nu va mai fi nevoie să așteptăm ca alții să cadă pentru a părea noi mai înalți. Succes în noul an școlar!

Briscan Zara este scriitor și publicist

