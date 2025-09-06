Dinamo versus Dinamo: Echipa din Superliga a învins formaţia din Liga 2, scor 2-0, în meci amical

MICA PUBLICITATE
SPORT

De Redacția
sâmbătă, 06 septembrie 2025, 14:40
1 MIN
Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, la Săftica, cu scorul de 2-0, echipa CS Dinamo, care evoluează în Liga 2.

Golurile au fost marcate de Alberto Soro şi Denis Lazăr, ambii jucători la Dinamo 2.

Dinamo, formaţia din Superliga, a trimis în teren următorii jucători:

– prima repriză – Roşca – Tabuncic, M. Toader, Licsandru, Bordusanu – N’Giuwu, Udosen, Tarbu – Bărbulescu, Soro, Caragea

– repriza secundă – Roşca – Enache, Licsandru, Toader, Stoican – Panga, Udosen, Soro – Lazăr, Savu, Marinescu.

