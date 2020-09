Dinastia liberală de la Iași - Prisăcaru, Fenechiu, Adomniței, Butnariu, Alexe! (P)

Toți au fost liberali ieșeni de seamă, unii mai sunt. Toți au fost propulsați de partid în funcții onorante: unul a fost consilier local și prefect. Alții au fost miniștri, parlamentari, au condus PNL Iași și au avut funcții la nivel național în PNL. Altul este încă primar, ales din partea partidului Brătienilor. Un altul este deputat, șef actual al PNL Iași, ministru în Guvernul României, candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean.

Cu toții au reprezentat la un moment dat liberalismul ieșean și cu toții au probleme de imagine, delicat vorbind. Unii, Prisăcaru și Fenechiu, au fost condamnați pentru fapte de corupție, altul este acuzat de astfel de fapte. Un altul, Butnariu a făcut sex cu minore în Primărie, iar Alexe a moștenit de la Fenechiu nu doar o funcție de ministru și cea de șef al PNL Iași, ci se pare și metehnele mentorului.

1. Radu Prisăcaru - primul prefect în funcţie arestat în direct şi la oră de maximă audienţă. ”Radu Prisăcaru, primul "locotenent" al lui Fenechiu, a fost eliberat ieri din puşcărie - Prisăcaru a fost condamnat în 2014 la patru ani de închisoare în dosarul „Mită la prefect“, fiind acuzat de fapte de corupţie ce ar fi fost comise în anul 2006. Prisăcaru a fost acuzat de DNA că ar fi cerut, prin intermediari, o mită de 3 hectare de pământ pentru a retroceda o suprafaţă mare de teren soţilor Norina şi Dorin Forna, denunţători în cauză. În afacere, au concluzionat procurorii DNA şi două instanţe de judecată, ar fi fost implicaţi şi avocatul Toni Baltag şi Flavius Ioniţă. Ambii au fost condamnaţi la trei ani de închisoare după ce, în primă instanţă, fuseseră achitaţi. În acelaşi dosar a mai fost condamnat şi omul de afaceri Cristian Maftei, dat în prezent în urmărire generală. Tot ieri, la Tribunalul Vaslui, s-a decis şi eliberarea din arest a omului de afaceri Bogdan Damian, fost director în cadrul firmelor lui Relu Fenechiu” – Ziarul de Iași 24.02.2017, la eliberarea lui Prisăcaru după trei ani de detenție

2. Relu Fenechiu - primul ministru condamnat la închisoare pe perioada mandatului, șef al PNL Iași.

”Relu Fenechiu a fost eliberat condiționat, după ce a efectuat trei ani și jumătate de închisoare. Decizia Tribunalului Vaslui este definitivă. Prejudiciul este de peste 5,5 milioane de lei și nu a fost recuperat, acesta fiind și motivul pentru care DNA s-a opus eliberării. Relu Fenechiu a părăsit penitenciarul Vaslui. El a declarat că nu se mai întoarce în politică și că va face afaceri, dar nu cu statul. „Voi afaceri afaceri, nu mai vreau să aud de afaceri cu statul român Atâta timp cât statul mă lasă, voi face afaceri. Un om face afaceri dacă este lăsat să și câștige ceva.

Dacă statul român consideră că tot ceea ce câștig trebuie să îi dau lui, atunci va trebui să găsesc o soluție, că trebuie să-mi întrețin și familia”, a spus fostul ministru. Tribunalul Vaslui l-a condamnat, pe 9 martie 2017, la cinci ani şi jumătate de închisoare pe fostul ministru al Transporturilor Relu Fenechiu pentru mai multe fapte de corupţie, în urma contopirii a două pedepse, una de cinci ani, pentru complicitate la abuz în serviciu în formă calificată, şi una de trei ani şi zece luni, pentru trafic de influenţă în formă continuată şi spălare de bani. Judecătorii au contopit toate pedepsele primite de fostul ministru al Transporturilor atât în ianuarie 2014, în dosarul „Transformatorul”, cât şi în noiembrie 2016, în speţa în care, în calitate de deputat, ar fi primit 620.000 de euro de la o firmă de software pentru „sprijinul promis şi acordat în câştigarea şi derularea unor proiecte” derulate de Ministerul Justiţiei şi o societate farmaceutică, cu acţionar majoritar Ministerul Sănătăţii. Digi24 – 07.08.2017

3. Cristian Adomniței, fost ministru al Educației, fost președinte al Consiliului Județean Iași, este acuzat de DNA de fapte de corupție, fiind în prezent în proces la instanțe.

4. Damian Butnariu, primar al comunei Mogoșești-Siret și membru de vază al PNL Iași până de curând, a recunoscut că a plătit pentru a face sex cu minore în sediul Primăriei. ”Damian Butnariu este primar în comuna Mogoşeşti Siret din 2004, fiind totodată unul dintre cei mai importanţi membri ai filialei judeţene a PNL Iaşi. Numele primarului apare într-un dosar de trafic de persoane şi de minori din justiţie, Butnariu fiind citat ca martor, la Tribunal, unde a povestit că s-a numărat printre beneficiarii reţelei de proxenetism. În mărturia sa de la DIICOT, menţinută şi în faţa judecătorilor, primarul din Mogoşeşti Siret a povestit cu a „întreţinut raporturi sexuale orale” cu două minore ce îi fuseseră aduse la birou de un proxenet.” Adevărul 20.01.2020

5. Costel Alexe, pupilul lui Fenechiu a moștenit șefia PNL Iași și un post de ministru, fucție din care arată că nu a uitat cine l-a crescut. ”Fenechiu și ministrul Alexe aduc lumina la sate, cu „plata la succes”. Soția lui Relu Fenechiu a făcut 60 de proiecte de consultanță cu primăriile din țară pentru iluminat stradal pe banii Ministerului Mediului. E un fel de PNDL mai mic, 80 milioane de euro pentru aproximativ 700 de localități. Fenechiu are deja 10% din primăriile ce ar putea fi eligibile pe lista lui de așteptare, chiar înainte ca programul să înceapă propriu-zis. Relu Fenechiu e mentorul politic al lui Costel Alexe, cel care dă banii, și îi sprijină candidatura la șefia Consiliului Județean Iași. Regula este: primul venit, primul servit. Cine garantează că ordinea înregistrării dosarelor va fi corectă? Soția lui Relu Fenechiu a fost cântăreață de muzică populară înainte de a administra Integra Business Consulting.

Cifrele de afaceri din ultimii ani sunt extrem de modeste. Consultanța pentru LED-uri înseamnă venituri de 10 ori mai mari decât în ultimii ani.” – ReporterIS 11.06.2020

6. Afacerile Alexe-Fenechiu au ținut prima pagină a presei naționale.

”În județul și municipiul Iași, alegătorii au de ales între pesediști, foști pesediști racolați, acum, de PNL și doi politicieni crescuți de infractorul Relu Fenechiu, aflat acum în libertate, după multiple condamnări pentru corupție. Oferta PNL pentru această regiune este: la primăria municipiului va candida Mihai Chirica, primarul ales pe listele PSD și racolat de liberali, iar la președinția Consiliului Județean îl susține pe actualul ministru al mediului Costel Alexe. Relu Fenechiu este considerat mentorul politic al lui Costel Alexe. De altfel, recent, ministerul Mediului a dirijat sume impresionante de bani către firma soției lui Relu Fenechiu. Această firmă oferă primăriilor servicii de schimbare a becurilor.” Newsweek – 01.07.2020

7. Costel Alexe – o avere greu de justificat pentru un om care a muncit în ultimii 13 ani la stat. ”DALLAS-ul LUI ALEXE: ranch-ul de 1 milion de euro. Bani căzuți din cer pentru un ministru de doar 36 de ani. În 2018, Costel Alexe spunea că nu poate face investiții la complexul de recreere de la Sculeni pentru că i-a fost respinsă finanțarea la o licitație de proiecte europene. În doi ani, a făcut toate amenajările la un parc tematic întins pe 4 ha, fără să spună care a fost sursa banilor. Ministrul are cai, struți, ponei, păuni, 1.400 mp de construcții la cheie, o piscină în lucru, cort de evenimente, sute de metri pătrați de pavele, grajduri, stive de lemne și hrană pentru animale, totul cifrându-se la cel puțin 700.000 de euro, adăugați valorilor inițiale ale terenului și clădirilor. Costel Alexe n-a declarat niciun credit, iar veniturile familiei sale sunt de 40.000 de euro/an. Șeful PNL Iași refuză să explice ieșenilor de unde a avut bani, deși le cere votul.” ReporterIS 27.07.2020

„Nu am comentat și nici nu am de gând să comentez deciziile justiției, oricare ar fi ele și pe oricine ar viza. Știu că este campanie electorală și că interesele din jurul acestor alegeri locale sunt mai mari ca niciodată, dar cred că sunt niște limite pe care noi, oamenii politici nu trebuie să le depășim, indiferent de situații. Din păcate, contracandidații noștri nu mai discută pe proiecte, pe viziuni de dezvoltare a Iașului, fie că discutăm de municipiu, orașe, comune sau județ. Totul se rezumă la defăimare, la atacuri la persoană, la minciuni aruncate fără jenă în spațiul public. Și dacă faci o simplă revistă a presei îți dai seama de ipocrizia și de reaua credință a celor care lansează și susțin constant o politică a conflictului, o politică agresivă, o politică total neproductivă pentru ieșeni. Dar ei nu se gândesc la ieșeni, ci doar la interese proprii și de grup. Este singurul motiv pentru care aruncă mizerii cu fiecare cuvânt pe care îl pronunță. Bunăstarea lor și a camarilei depinde de un fir de ață, votul ieșenilor. Am încredere că ieșenii vor aprecia oameni care au lăsat ceva în urmă, oameni decenți, oameni care nu vor și nici nu au timp să se ocupe doar de atacuri politice, oameni pentru care proiectele sunt mult mai importante decât zgomotul produs de unii sau alții. Aruncă în spațiul public etichete de genul baroni, rețele mafiote când oricine poate să vadă foarte clar că acestea se potrivesc ca o mănușă celor din conducerea PNL. Acesta este caracterul duplicitar al celor de la PNL, nu doar la Iași. Aruncă perdele de fum pentru că nu au cu ce să vină în fața oamenilor. Au petrecut, la propriu, 9 luni la guvernare. Nu cred că românii au mai avut parte de astfel de guvernanți, care să se gândească doar la ei” a declarat Maricel Popa, președintele PSD Iași.

Departamentul de comunicare al PSD Iași

Comandat de Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Iași, executat de SC Grupul de Presă Medianet SRL, site: www.ziaruldeiasi.ro , cod mandatar financiar 21200019