Am mai amintit în articolele mele o anomalie (practic strigătoare la cer) din interiorul regimurilor comuniste. E vorba despre așa-numitele „dinastii roșii” create de aceste sisteme autoproclamate, ironic (în realitate, cinic), drept „democrații larg populare”. Democrația este un termen suficient lui însuși, nu are nevoie de „lămuriri” suplimentare. Totuși, bolșevicii au găsit de cuviință, de-a lungul deceniilor, să vină cu descrierea „larg populară”, descriere făcută insistent vechiului concept democratic antic. Prin intermediul sintagmei, ideologii marxist-leniniști se delimitau, cum ar veni, de democrațiile vestice, societăți, în mințile lor, „restrictive”, adică incapabile să permită accesul real la putere al claselor de jos, al „oamenilor muncii”, cum li se spunea până la saturație „dezmoșteniților soartei”, pe care armatele sovietizate se porniseră „să-i salveze”. Doar ei, ciracii lui Stalin, ar fi avut așadar posibilitatea de „a lărgi” democrația, extinzând-o către cotloanele întunecate ale comunităților umane… Și atunci, te întrebi, cum de au reușit toate „democrațiile” socialiste, atât de „largi” și atât de „populare” să eșueze în formele de autocrație cele mai primitive? Repet, vorbim despre toate – absolut toate! – regimurile comuniste, din diverse arii geografice (cu mentalități carevasăzică diferite) și din etape neconcomitente de evoluție a „socialismului triumfător” (deci cu nivele de experiență schimbate de vreme). Toate au devenit modele de tiranie sângeroasă, unde drepturile și libertățile individuale au fost complet anihilate. Fenomenul cel mai șocant însă generat de respectivele – fără exagerare – reactualizări ale celui mai întunecat monarhism absolutist medieval mi s-a părut dintotdeauna „reinventarea”, în plină modernitate a istoriei, a legii eredității în preluarea puterii (discreționare), „reconstrucția” prin urmare, cu metodă, a dinastiilor tradiționale.

O mică recapitulare pentru increduli. În Cuba, după o domnie înfricoșător de lungă, demnă de despoții medievali cei mai siniștri, El Lider Maximo, Fidel Castro, este înlocuit „pe tron”, desigur, în absența unui urmaș direct masculin loial („șeful” avea, se pare, vreo 11 copii, unii nerecunoscuți oficial, din relații pasagere, și oricum cu aversiune pentru politică, iar alții care îl renegaseră, spre oroarea lui, precum o fiică „transfugă” în Statele Unite), de… fratele Raúl. În România, Nicolae Ceaușescu îi pregătise demult succesiunea la conducere mezinului Nicu, exact ca în monoliticele monarhii din Evul Mediu. În fine, cireașa de pe tort, în Coreea de Nord, ne aflăm deja la a treia generație (comunistă) de autocrație a dinastiei Kim. Kim Jong-un, actualul „rege” marxist, este nepotul teribilului dictator Kim Ir-sen (stăpân peste coreeni din 1945 până în 1994) și fiul bizarului lider Kim Jong-il (șef discreționar al țării între 1994 și 2011). Ne referim, atenție, la America Latină, la Europa și la Asia. Tradiții foarte diferite, cu extrem de multe specificități, contexte singulare, istorii incompatibile, mentalități complet neasemănătoare. Și totuși rezultatul „democrației larg populare” a fost același pretutindeni – o variantă de dinastie absolutistă medievală. Cine mai poate fi înșelat, în astfel de condiții, de „liberalismul” comunist, care practică o dinamică a puterii atât de puternic înrădăcinată în straturile de profunzime ale națiunii, încât nu poate asigura conducerea societății decât pe linie de familie? Nimeni nu poate ieși „mai bun” din mecanismele concurențiale ale vieții socialist-democratice decât… o rudă a liderului/satrapului instaurat în sistem ab origine. Mase întregi de oameni stau hipnotizate dinaintea unor asemenea păcăleli, refuzând parcă să-și exercite uzul rațiunii. De aceea, trebuie să înțelegem că între libertate și dictatură, adesea, nu este decât un singur pas.

Colectivitățile pot aluneca fatidic spre prizonierat într-o fracțiune de secundă. Privesc, în prezent, siderat cum Kim Jong-un, în Coreea de Nord, își pregătește succesorul, de fapt succesoarea, cea de-a patra promoție de dictatori din aceeași familie (într-o „democrație larg populară”, să nu uităm!). El are o fiică, Kim Ju Ae, în vârstă de 12 sau 13 ani (așa cum stă bine secretomaniei comuniste, anul nașterii fetei rămâne incert – e fie 2012, fie 2013), care, din 2022, își însoțește tatăl, demonstrativ, la toate ceremoniile oficiale și, cu precădere, la lansările-test de rachete nucleare. Spectacolul grotesc a devenit total. O fetiță ce ar trebui să-și mai pieptene încă păpușile joacă deja rolul conducătorului marțial în aplauzele deșănțate ale unei mulțimi isterizate (niciodată nu mi-am dat seama cu adevărat dacă „isterizată” pe bune, din cauza emoțiilor transfiguratoare în prezența semizeului bolșevic, sau „isterizată” butaforico-dramatic, numai de fațadă, de „confirmare” adică a circului „glorios” național). Totul pentru ca marxismul medieval să dăinuie nemijlocit. Dinastia roșie pare mai solidă chiar și decât cea feudală, să admitem (cu îngrijorare).

Codrin Liviu Cuțitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Publicitate și alte recomandări video