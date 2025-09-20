Dincolo de Mondo și Sydney

În fiecare an, cam pe la sfârșitul caniculei și începutul toamnei, ne amintim că există pe lume un sport numit atletism. În fond, cel mai vechi sport, fiindcă omul comunei primitive mai întâi a fugit mâncând pământul de sălbăticiunile cele nesățioase, sărind peste cursuri de apă și bușteni prăvăliți câș, înainte de a se emancipa aruncând spre ele cu ce nimerea. Atletismul mai este și cel mai important sport, fiind stagiu important în orice sport care se practică pe lumea asta. Lucrează mai toți sportivii la fiare în sălile de forță, dar fără câteva ture zdravene de teren nu există pregătire. S-ar părea că ai noștri compatrioți neglijează acest sport din cauza căderii performanței atletice în spațiul nostru mioritic, dar rețelele sociale arată că interesul crește brusc în competițiile de vârf, când revin brusc în minte „Mondo” Duplantis, Ingebrigtsen sau Faith Kipyegon.

Sub pecetea marelui Seb

În aceste momente își pregătesc obștescul sfârșit Campionatele Mondiale de la Tokyo, o competiție care poartă amprenta fostului mare semifondist Sebastian Coe, acum președintele forului mondial (World Athletics), organism care, cu doi ani în urmă, a decis defetișizarea festivităților de premiere cu steaguri înălțate și imnuri cântate, menținând ideea, parțial. Aceste ceremonii au loc în afara stadionului și nu mai perturbă ritmul competiției ca în alte timpuri. Ceea ce, în condițiile încordării internaționale de acum, pare-ni-se corect. „Marele Seb” de odinioară și stafful său s-au mai remarcat și prin altceva. Nu de mult, la Campionatele Mondiale de natație de la Singapore, sportivii din Rusia și Belarus au revenit în competiție, inclusiv în probele de echipe, urmând strategia dictată de la forul olimpic. Un steag internațional și un imn federal înlocuiesc însemnele agresorilor din Ucraina și totul se rezolvă. Dar în curtea lui Lord Sebastian, nu s-a admis picior de rus, câtă vreme dronele lui Putin zbârnâie în Ucraina și chiar și prin vecini.

Declinul africanilor de pe Kilimanjaro

Lăsând (geo)politica la o parte, competiția din Japonia a avut multe de arătat și asta dincolo de încoronarea incontestabilă a regelui Duplantis și a reginei Sydney McLaughlin; reducerea din ce în ce mai pregnantă a dominației africanilor de la munte în probele de anduranță. Dacă apariția britanicului Mo Farah la începutul deceniului nu este sugestivă (el fiind somalez la naștere), ceea ce se întâmplă la probele lungi este incredibil. Jimmy Gressier, francezul câștigător de la 10000 m, nu este vreun kenyan naturalizat, nici măcar magrebian, ci un breton născut în Normandia fără a fi debarcat de forțele americane. La 3000 m obstacole, neozeelandezul Geordie Beamish l-a depășit la finiș pe imbatabilul El Bakkali, neînvins din 2021! La 1500 m, situația este și mai și: atleții de pe Kilimanjaro sau din Munții Atlas n-au mai pupat titlu major de șase ani. Apariția norvegianului Ingebrigtsen nu a fost relevantă, el fiind învins, mereu, nu de vreun Cheruiyot sau Aregawi, ci, pe rând, de doi englezi și un american WASP. Ingebrigtsen și-a demonstrat valoarea în timp la 5000 m, unde și acum este favorit. Explicația științifică tradițională este legată de capacitatea toracică mărită a atleților africani născuți la mare altitudine, dezvoltată ereditar timp de secole. Dar acum și europenii se antrenează la mare înălțime, iar cei de pe înaltele platouri africane preferă Bătrânul Continent unde au condiții superioare de antrenament și medicație. Și în fond, mai sunt și în alte locuri pe Terra cu altitudini mari unde trăiesc oameni și nu se întrezăresc explozii de performanțe. Mai exista și o poveste, legată de dominația kenyenilor de etnie kandi la 3000 m obstacole. Cică ei fac parte dintr-un trib „al poștașilor”, a căror ocupație din moși-strămoși era curieratul. Adică transportau mesaje de la o comunitate la alta, evident sărind peste bușteni și cursuri de apă („garduri” și „gropi”), talent care s-a transmis de-a lungul anilor.

Iară noi? Noi, epigonii?

În rest, pe la noi nu sunt mulți pasionați de acest sport; într-un sondaj efectuat de GSP atletismul are în România o cotă de interes inferioară snookerului, un sport elitist cu dezvoltare redusă la noi. Absența marilor performanțe de altădată contează într-o măsură. Dacă atletismul înseamnă puțin pentru români, este și din cauză că România înseamnă prea puțin pentru atletism.

