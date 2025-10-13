Direcția Județeană de Drumuri, amendată din cauza stării jalnice a DJ 208R pod Șcheia – Mircești. Instituția a dat vina pe CJ Iași

Felul în care sunt întreținute drumurile județene a început să aducă amenzi autorităților publice. Poliția a amendat Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor și Podurilor pentru starea jalnică a DJ 208R pod Șcheia – Mircești. Reprezentanții Direcției s-au apărat, invocând faptul că nu li s-au alocat de către Consiliul Județean fondurile necesare reparării drumului, dar argumentul nu a fost acceptat de judecători.

Lipseau până și indicatoarele care să semnalizeze eventualele curbe

Inspectoratul Poliției Județene a sesizat în mai multe rânduri Direcției de Drumuri starea proastă a DJ 208R, fără însă ca lucrurile să se schimbe în vreun fel. În cele din urmă, după încă un control, în noiembrie anul trecut, IPJ a aplicat DJADP o amendă totală de 6.930 lei. Direcției i se reproșa faptul că drumul era plin de gropi și denivelări, marcajele longitudinale lipseau, după cum erau absente până și indicatoarele care să-i avertizeze pe șoferi de existența unei curbe.

Procesul-verbal de contravenție a fost contestat de către DJADP, instituția cerând anularea acestuia sau, cel puțin, înlocuirea amenzii cu un avertisment. Reprezentanții DJADP au explicat că pe parcursul anului trecut nu s-a putut interveni cu lucrări de întreținere, care ar fi fost de altfel inutile. Tronsonul respectiv necesita în primul rând lucrări ample de stabilizare a terasamentului și de reabilitare totală. Pentru acestea însă, CJ nu dispusese de fondurile necesare. Or, singura sursă de finanțare pentru reparații era reprezentată de alocările bugetare din partea CJ, rolul Direcției fiind doar unul de coordonare tehnică a lucrărilor, fără a avea putere de decizie în privința alocării fondurilor. Nu avea astfel nici cea mai mică culpă pentru neefectuarea lucrărilor solicitate de IPJ.

DJADP a contestat descizia primei instanțe

Argumentele DJADP au fost respinse de magistrații Judecătoriei Pașcani. Conform legii, caracterul contravenţional al faptei este înlăturat doar în cazul „legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei involuntare complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătură cu fapta săvârşită”. Niciuna dintre aceste ipoteze nu era aplicabilă. Ca urmare, amenda era justificată, iar aplicarea unei măsuri mai blânde, precum avertismentul, nu-și avea rostul. Plângerea DJADP a fost respinsă, iar sancțiunea, menținută. Sentința Judecătoriei Pașcani a fost contestată de DJADP în fața Tribunalului, care este instanță decizională în cazul plângerilor contravenționale.

