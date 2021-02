În 2018, directorul Direcției Târguri și Oboare, care avea în responsabilitate și ștrandul municipal, a fost trimis în judecată, sub acuzația de ucidere din culpă în cazul copilului de 14 ani care s-a înecat pe 4 august 2014, sub ochii a sute de vasluieni. Singurul salvamar de serviciu nu l-a observat la timp pe băiatul care s-a scufundat sub apă.