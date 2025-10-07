Directorul DSP Iași își asumă avizele acordate pentru Spitalul de Copii, dar recunoaște că a semnat „ca primarul”. „Deciziile se iau pe baza avizelor tehnice. Legea trebuie actualizată”

Într-o conferință de presă, dr. Liviu Stafie, director interimar al DSP Iași, a explicat cum au fost acordate avizele pentru secțiile de terapie intensivă, precizând că notificarea din 2019 s-a bazat pe evaluările specialiștilor, nu pe decizii personale. El a explicat că lipsa chiuvetelor din unele saloane a fost cauzată de spațiul limitat și de modificările apărute pe parcursul lucrărilor, recunoscând că DSP ar fi trebuit să ceară spitalului un plan clar de remediere. „Principalul lucru pe care trebuie să-l respecte personalul de la Spitalul de Copii? Să se spele pe mâini!”

Stafie a subliniat că legea prevede chiuvete în fiecare salon, dar a arătat că normele românești sunt depășite față de recomandările europene. De asemenea, el a anunțat o întâlnire cu epidemiologii pentru a propune modificarea Ordinului 1500/2009.

Întrebat despre avizarea secțiilor ATI și despre lipsa chiuvetelor din saloane, Stafie a precizat că procesul de renovare a spitalului a început cu mult înainte de mandatul său, dar își asumă documentele emise în perioada în care era director.

„Primele notificări pentru proiectul de modernizare au fost făcute încă din 2014, apoi în 2015 și 2019. Da, eu am semnat notificarea din 2019, dar asemenea documente se emit pe baza aprobărilor date de personalul de specialitate din DSP. Directorul semnează după ce compartimentul tehnic confirmă conformitatea. Sunt zeci, sute de autorizații. Directorul nu are timpul fizic să le parcurgă pe toate. Dar îmi asum acea notificare, ea a fost una favorabilă, emisă cu respectarea prevederilor legale”, a declarat acesta.

Chiuvetele lipsă, „o problemă de spațiu și de interpretare a normelor”

Referitor la lipsa chiuvetelor în unele saloane ATI, semnalată ulterior în rapoartele de control, dr. Stafie a explicat că au existat discuții și neclarități în privința modului de organizare a spațiilor. El a spus că a discutat la acel moment cu epidemiologul și medicii implicați în procesul de autorizare, iar decizia de amplasare a chiuvetelor a fost influențată de limitările de spațiu.

„Au fost foarte multe întâlniri legate de suprafață și de numărul de paturi. În unele saloane nu încăpeau toate dotările prevăzute precum paturile, iar din acest motiv cred că s-a acceptat ca în corpul B să existe chiuvete în saloane, iar în corpul A chiuveta să fie în grupul sanitar, fără alta suplimentară”, a precizat dr. Stafie.

În ceea ce privește autorizarea sanitară din 2023, dr. Stafie a afirmat că instituția s-a aflat într-o situație dificilă, deoarece nerespectarea termenelor ar fi dus la blocarea activității medicale.

Odată descoperită bacteria Serratia, ar fi fost necesară izolarea imediată a cazului și desemnarea de personal dedicat.

„Nu dau vina pe nimeni, dar într-adevăr, nu puteai să nu dai autorizația atunci, pentru că spitalul s-ar fi blocat și nu ar mai fi putut asigura servicii medicale copiilor. Poate greșeala DSP-ului a fost că nu a inclus în planul de conformare al spitalului obligația de a monta chiuvete suplimentare, cu un termen de un an sau doi, în funcție de buget și de riscul pentru pacient”, a punctat Stafie.

Întâlnire a epidemiologilor din Iași, ce va avea loc la DSP

El a confirmat că Ordinul 1500/2009 prevede clar existența unei chiuvete în fiecare spațiu ATI, dar a subliniat că situația actuală trebuie discutată ținând cont și de recomandările europene. Potrivit lui, normele europene moderne nu mai cer neapărat prezența chiuvetelor lângă fiecare pat, accentul fiind pus pe folosirea soluțiilor dezinfectante hidroalcoolice. Totodată, Stafie a menționat că, din cauza riscului epidemiologic creat de faptul că unele saloane folosesc o chiuvetă comună pentru două încăperi, DSP a trimis o adresă tuturor epidemiologilor din spitalele din Iași și a solicitat organizarea unei întâlniri pentru a discuta o posibilă modificare a legislației.

„Am vorbit cu doamna epidemiolog-șef și am trimis o adresă către toți epidemiologii. Avem acceptul Centrului Național de Sănătate Publică și al Ministerului Sănătății pentru ca săptămâna viitoare să organizăm o întâlnire între specialiști pentru a putea face o propunere de modificare a Ordinului 1500, în sensul reglementării clare a chiuvetelor, unde trebuie să fie, la ce distanță de pacient și în ce condiții”, a transmis acesta.

„În momentul în care s-a descoperit această Serratia, obligatoriu trebuia personal dedicat acolo și cazul respectiv închis. Pentru fiecare caz de infecție asociată asistenței medicale trebuie personal separat, care să nu se deplaseze în alte saloane. Principalul lucru pe care trebuie să-l facă este să se spele pe mâini, iar personalul care lucrează efectiv cu bolnavul să respecte condițiile de igienă”, a precizat dr. Stafie.

