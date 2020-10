Directorul Tiron, colaborator apropiat al lui Chirica, confirmat pozitiv. Al doilea caz în Primărie

„Aseară am început să tușesc și am avut febră. Testul l-am făcut astăzi și a fost pozitiv. M-am autoizolat la domiciliu și am început tratamentul”, ne-a declarat Vasile Tiron.

El a adăugat că a fost la muncă la Primărie de luni până miercuri.

Tiron conduce Direcția Relații Publice și Transparență Decizională și este unul dintre directorii din Primăria care colaborează îndeaproape cu primarul Mihai Chirica. Tiron îl însoțește pe primar aproape la fiecare vizită pe care edilul o realizează în teren.

Din informațiile „Ziarului de Iași”, la Primărie sunt înregistrate mai multe cazuri de Covid-19 încă de săptămâna trecută, dar în cazul cărora municipalitatea nu a informat public. De exemplu, doar la Direcția Tehnică a instituției ar fi cel puțin doi cazuri.

Până la acest moment, primarul Mihai Chirica nu a putut fi contactat.

În cursul zilei de astăzi și viceprimarul Gabriel Harabagiu a fost depistat pozitiv, dar nu a intrat în contact cu persoanele deja bolnave din Primărie, el luând virusul pe calea Greciei.(VEZI AICI)