Directorul unei mari companii imobiliare estimează că populaţia Iaşului va trece de un milion

„Din cercetarea noastră de dinainte de pandemie şi care va fi valabilă odată ce pandemia va trece, în Iaşi piaţa imobiliară are nevoie de spaţii de birouri şi va susţine această dezvoltare. Este o piaţă mult subdezvoltată, iar multe birouri existente nu sunt de clasă A. Piaţa din Iaşi va continua să crească, iar acum am văzut cum oraşul este considerat a fi a doua cea mai atractivă destinaţie din Europa pentru cei din IT şi tehnologie. Iar populaţia din Iaşi continuă să crească. Noi considerăm că Iaşiul este următorul oraş de peste 1 milion de locuitori. Dacă ne uităm la Iaşi şi judeţele vecine, oraşul va fi un magnet, iar oraşul trebuie să se dezvolte“, a spus directorul pentru rezidenţial, citată de zf.ro.

Prime Kapital şi MAS Real Estate are în plan să dezvolte un complex imobiliar pe fosta platformă industrială Tomiris. „La Iaşi am obţinut PUZ pentru în­tregul proiect de la Silk District şi acum lucrăm la autorizaţia de con­struc­ţie. Ce este dificil de grăbit este pro­iec­tarea, mai ales în condiţiile în care an­ga­ja­ţii nu au fost în birou în această perioadă.“, a spus Maggie Kitshoff pentru zf.ro.