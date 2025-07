Discurs răvășitor al Anei Bogdan după eșecurile de azi, de la Ciric

(n.r. Are legătură cu tenisul) A avut legătură și cu viața profesională, și cu cea personală… când ceea ce faci nu îți mai aduce bucurie, indiferent că câștigi sau nu meciul. Nu are nicio legătură cu numerele, cu cifrele, cu trofeele. Am câștigat trofee și eram fericită pe moment și am început să îmi pun întrebări… «Ce îmi aduce mie fericire? Ce mă face să fiu bine în fiecare zi?» Ajunsesem într-un stadiu în care nu mai găseam sensul tenisului, erau foarte multe lucruri la care nu găseam niciun răspuns. Este foarte dificil să ieși dintr-o perioadă ca asta. Am încercat să fac alte sporturi, să fac alte activități, să vorbesc cu un psiholog sportiv… deși aveam pe cineva în America, am încercat să văd și altfel de terapie, să încerc să îmi dau răspunsuri la întrebările pe care le aveam„, a spus Ana Bogdan, citată de eurosport.ro