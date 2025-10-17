Diseară, punct final al Sărbătorilor. Totul despre concertul de la Palat: Ștefan Bănică Jr. și The URS pe scenă, spectacol cu drone și foc de artificii în aer

Concertul din fața Palatului Culturii va începe după ora 19:00. În program sunt incluse un spectacol aerian cu drone luminoase și un foc de artificii.

Ștefan Bănică Jr., Irina Baianț și The URS sunt principalii artiști care vor concerta pe scenă montată în fața Palatului Culturii. În acest an, toți artiștii au fost contractați din bugetul Ateneului Național din Iași, în timp ce Primăria Iași a finanțat logistica: jumătate de milion de lei pentru scenă și echipamentele necesare.

Așa cum „Ziarul de Iași” a mai relatat aducerea lui Ștefan Bănică Jr. a costat circa 20.000 euro, iar pentru The URS vor fi cheltuiți în jur de 10.000 euro. În cazul celorlalți artiști, instituția de cultură nu a dat dovadă de transparență în ceea ce privește cheltuielile. În context, reamintim că pe scenă vor mai urca Irina Baianț, 3 Tenori, Orchestra Mitropolitană Iași și Corul Marii Unirii și Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” Iași.

În schimb, spectacolul personalizat cu 250 de drone luminoase va costa în jur de 17.000 euro, iar focul de artificii puțin peste 3.000 euro.

Conform contractelor semnate de Ateneul Național din Iași, firma Tricop (Iași) a închiriat instituției de cultură echipamente precum: scenotehnică, instalații de sunet, monitoare, microfoane, lumini, ecrane LED, platforme și alte echipamente necesare. În același timp, Led Smart (Timiș) va asigura o structură modulară, concepută pentru a crea un „tunel” arhitectural sau acoperiș curbat peste scena de concert („Litec Libera Tunel”), iar MTS Securitate (Iași) va asigura servicii de pază în timpul concertului.

Restricții de circulație în zona Palatului Culturii

Circulația rutieră pe sectorul de drum cuprins între str. Anastasie Panu și liniile de tramvai a fost restricționată încă de ieri, iar măsura va rămâne în vigoare până în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„În data de 17 octombrie 2025, în intervalul orar 18:00 – 23:00, se închide circulația rutieră pe str. Anastasie Panu, pe sectorul de drum cuprins între str. Sf. Lazăr (ANAF) și bld. Ștefan cel Mare şi Sfânt, și pe str. Palat, pe sectorul de drum cuprins între str. Anastasie Panu şi str. Sf. Lazăr (BCR), pentru concert, spectacol de drone şi foc de artificii”, este o altă restricție impusă de municipalitatea ieșeană.

Sărbătorile Iașului au debutat pe 8 octombrie, iar în perioada 11-15 octombrie au avut loc și manifestările comerciale tradiționale (târg de toamnă, târg de blănuri, Sărbătoarea vinului și un parc de distracții la ștrandul municipal).

