Dispar cămine, săli de sport moderne, cantine noi. Guvernul șterge din pix investiții vitale, de peste 200 milioane lei, începute de universitățile din Iași

Universitățile ieșene riscă să rămână fără bani pentru majoritatea proiectelor de modernizare promise prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Gaura ajunge până la 200 de milioane de lei. De banii aceștia trebuiau să se facă săli de sport ultra-moderne, să fie modernizate și eficientizate cămine studențești, chiar să se construiască clădiri noi și să fie refuncționalizate altele mai vechi.

Instituțiile de învățământ superior din Iași au fost „curentate” de această veste încă de săptămâna trecută, când la Guvern se discuta despre o ordonanță care să păstreze doar proiectele cu progres vizibil în execuție. Practic, urmau să mai primească finanțare doar cele cu un grad de execuție de peste 30%, considerate a fi singurele care se pot încadra în termenul PNRR de august 2026.

Universitățile știau că vor fi lovite puternic încă de pe 14 august, când o propunere de regândire a fondurilor europene atrase prin PNRR vorbea despre o reducere cu 124,2 milioane de euro a liniei de finanțare „Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere). Cu o finanțare totală alocată de 250 de milioane de euro, inițial, asta însemna din start că jumătate dintre proiectele aprobate inițial urmau să intre în stand-by.

Dar dacă se impunea pragul de 30%, sursele ZDI de la nivel guvernamental spun că economia ar fi fost mult mai mare: doar patru proiecte din zecile aprobate mai puteau fi finalizate. Deci peste 200 de milioane de euro din această alocare bugetară puteau fi mutați spre alte proiecte, „mai mature”.

Protestul rectorilor a rămas în van, Ilie Bolojan le-a respins solicitările

Protestul universităților a fost unul major. Aceleași surse povestesc că rectorii au mers până la prim-ministru, la Ilie Bolojan, pentru a cere păstrarea acestor investiții necesare, mai ales pentru că, spun ei, multe proiecte care n-au ajuns la fatidicul 30% pot fi încă finalizate în marja impusă de UE. Mai ales că, la nivel guvernamental, încă se așteaptă o păsuire de șase luni pentru finalizarea proiectelor mature.

Dar marți, 19 august, universitățile s-au trezit cu scenariul cel mai negru. La recomandarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin care vizează măsuri importante de modificare a proiectelor PNRR.

Potrivit noilor prevederi, proiectele pentru care nu au fost lansate procedurile de achiziție urmează să fie lichidate, iar cele aflate doar la stadiul de studii, avize sau autorizații vor fi suspendate până la 31 decembrie 2026, dacă lucrările nu demarează efectiv. În plus, proiectele cu un progres mai mic de 30% vor putea continua doar cu aprobarea Guvernului, pe baza avizului Ministerului Finanțelor și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Cele care au depășit acest prag vor fi menținute doar dacă există garanția finalizării lor până la 31 august 2026, cu avizul MIPE.

Există un singur colac de salvare: se fac acum liste cu proiectele care, deși nu au atins acel grad de 30% de execuție, ar putea fi totuși finalizate până în august anul viitor. Negocierile s-au mutat integral la București, dar așteptările nu sunt mari în mediul universitar – multe proiecte vor rămâne fără finanțare.

Proiectele universităților din Iași care riscă să fie denunțate sau suspendate

O simplă analiză arată că doar Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) riscă să piardă proiecte în valoare de 60 de milioane de lei dintr-un foc. Clădirea corpului R urma să fie reabilitată și modernizată pentru a deveni un spațiu de lectură și recreere, cu accent pe eficiență energetică și sprijin pentru studenții din medii vulnerabile, proiect evaluat la peste 18,5 milioane lei și cu termen de finalizare în martie 2026.

Tot până în 2026, instituția promitea construirea unui nou cămin pentru studenți în Stațiunea de cercetare „Vasile Băcăuanu” din Ștefănești, Botoșani, investiție de circa 16 milioane lei, care ar fi suplimentat locurile de cazare și ar fi respectat standardele ecologice. UAIC a lansat și un proiect de modernizare a infrastructurii campusului – cămine, cantine și spații de recreere, în valoare de peste 25 de milioane lei.

Campusul dual de 25 de milioane de euro USV-TUIASI, în pericol

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV Iași) anunța luna trecută reabilitarea Căminului Studențesc nr. 4, unde aproape 200 de studenți urmau să beneficieze de spații de cazare moderne și eficiente energetic. Investiția este estimată la aproape 24 de milioane lei, cu termen de finalizare august 2026.

În același timp, USV a prezentat, împreună cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI), consorțiul AGRITECH pentru dezvoltarea unui campus dual la Ezăreni, menit să ofere trasee educaționale complete și să pregătească tineri pentru piața muncii din domeniul agricol și tehnic, contribuind la dezvoltarea regiunii. Deși finanțat pe o altă linie din PNRR, și acesta este în pericol – diferența este însă că aici lucrările sunt cele mai avansate, dar și costurile majore – 25 de milioane de euro pentru finalizare.

UMF voia să-și facă în sfârșit o cantină, de 65 milioane de lei

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF Iași) au fost lansate două proiecte finanțate prin PNRR care ținteau transformarea radicală a campusului. Se prevedea construirea unei clădiri moderne, cu cantină de 300 de locuri și spații de lectură și recreere, într-o investiție de peste 65 de milioane lei, cea mai mare din țară în cadrul apelului național. În paralel, Căminul 1 Mai A urma să fie reabilitat și eficientizat energetic, cu o valoare de peste 53 de milioane lei, lucrările fiind gândite pentru reducerea consumului de energie cu cel puțin jumătate și pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale studenților, în special ale celor proveniți din categorii defavorizate.

În ceea ce privește TUIASI, aceasta transmitea recent semnarea unor contracte de aproape 20 de milioane lei pentru reabilitarea Căminelor T9, T10, T11, și transformarea terenului acoperit din campus într-o sală de sport ultramodernă. Investițiile urmăreau creșterea confortului, dotări moderne și eficiență energetică, inclusiv prin utilizarea de panouri fotovoltaice, proiectele fiind apreciate la evaluare cu punctaj maxim.

USV crede că va continua multe dintre investiții

Oficial, doar reprezentanții Universității de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” au acceptat să comenteze situația. Rectorul instituției, prof.dr. Gerard Jităreanu, a precizat că este încrezător asupra faptului că lucrările la Căminul 4 vor continua prin PNRR și trebuie finalizate anul viitor. Campusul dual de la Ezăreni își urmează, de asemenea, parcursul, spune rectorul, iar în cazul stadionului omologat de aceștia situația este încă în analiză. El a subliniat că universitatea va transmite documentele solicitate ministerului, în timp ce pe șantierele deschise se lucrează în ritm susținut.

„Suspendat înseamnă că nu se anulează contractele semnate, dacă există astfel de contracte, și nici proiectarea realizată. Se achită ceea ce s-a făcut până acum, iar proiectele rămân în stand-by până la identificarea unei noi surse de finanțare. Căminul 4 continuă, cu siguranță, prin PNRR; campusul dual de la Ezăreni continuă, iar în privința stadionului încă analizăm situația. Desigur, ni s-au solicitat date, se lucrează la acestea și vor fi transmise ministerului, urmând ca ministerul să trimită mai departe situațiile existente. Toate proiectele sunt începute și se lucrează intens. Căminul 4 trebuie să fie finalizat anul viitor, pe vremea aceasta”, a declarat acesta pentru „Ziarul de Iași”.

Reprezentanții celorlalți universități, care nu au comentat oficial situația, au transmis mesaje de încredere, asumându-și continuarea proiectelor gata începute, din fonduri proprii sau pe alte linii de finanțare europeană, acolo unde se poate

Universitățile trebuie să scoată bani din piatră seacă

Universitățile se lovesc de o altă problemă logistică. Fiind sigure de finanțare, acestea au început pregătirea lucrărilor în diverse șantiere chiar înaintea definitivării procedurilor de achiziții publice, tocmai pentru a grăbi încadrarea în termenul de august 2026. În cazul căminelor ce ar urma să fie reabilitate la TUIASI, spre exemplu, mobilierul a fost casat, pereții au fost decopertați și circa 1.000 de studenți nu mai sunt cazați acolo. Dacă finanțarea va fi întreruptă, universitatea va avea două opțiuni: fie va reinvesti bani pentru readucerea măcar la un stadiu funcțional al căminelor, fie le va ține închise pe o perioadă mai mare de timp pentru a putea găsi surse de finanțare ca să finalizeze lucrările.

UAIC va primi o lovitură puternică, dacă lucrurile rămân așa, în materie de spațiu didactic, unde suferă cel mai mult. Corpul R, din Fundație, trebuia regândit total astfel încât să crească suprafața utilă și să se creeze acolo noi spații pentru derularea activității din universitate.

