Dispar „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde” – Oportunități sau pierdere de timp? Reacții din sistemul școlar ieșean

La rândul lor, părinții se declară fie entuziasmați de diversitatea activităților oferite, fie nemulțumiți de lipsa unei organizări eficiente și de poverile financiare care cad adesea pe umerii lor.

În acest context, reporterii „Ziarul de Iași” au solicitat opiniile unor directori și părinți din județul Iași, încercând să înțeleagă cât de utile sunt aceste programe și care sunt provocările asociate implementării lor. În cadrul discuțiilor, au fost aduse în prim-plan atât beneficiile, cât și neajunsurile legate de Școala Altfel și Săptămâna Verde, evidențiind necesitatea unor directive clare și a unui sprijin financiar adecvat pentru ca acestea să devină cu adevărat relevante pentru elevi.

Directoarea Liceului „Cantemir” din Iași: „Copiii au nevoie de educație non-formală”

Există păreri optimiste în ceea ce privește desfășurarea programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde. De exemplu, directoarea Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași, Anca Dimitriu, este de părere că ne aflăm deja „într-o zonă de consolidare a acestor săptămâni diferite de școală”.

„Copiii au nevoie de educație non-formală. Săptămâna Altfel și Săptămâna Verde consider că vin în completarea programului de la școală. În ceea ce ne privește, la Liceul «Dimitrie Cantemir», în Școala Verde și Școala Altfel, este o experiență pozitivă. Sigur că nu întotdeauna lucrurile au stat foarte bine, dar pe măsură ce am consolidat și am dezvoltat programe de educație non-formală pentru aceste săptămâni, la momentul acesta, putem spune că ambele sunt o reușită. Nu aș putea să afirm că nu sunt utile”, a declarat Anca Dimitriu.

Directoarea Colegiului „Unirea” din Pașcani: „Programele sunt utile, atât timp cât sunt făcute bine”

Directorii subliniază necesitatea unei definiri clare a activităților desfășurate în cadrul programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde, avertizând că, deși acestea pot fi extrem de benefice, o organizare deficitară le-ar putea diminua semnificativ impactul pozitiv.

„Consider că sunt două programe utile, atât timp cât sunt făcute bine. Din punctul meu de vedere, ele sunt gândite bine, dar sunt aplicate, de multe ori, foarte defect”, a precizat Daniela Claudia Orășanu, directoarea Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani și Directoarea Anului 2024.

De exemplu, la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași, directorul Constantin Chirilă interzice organizarea excursiilor în timpul Școlii Altfel, solicitând un program clar de desfășurare a activităților.

„Trebuie foarte clar definite ce activități să se facă, nu să se plece în excursii. Eu le-am citit colegilor mei care este metodologia pentru Școala Altfel și le-am cerut un program foarte clar, fără excursii în afara județului Iași. În metodologie nici măcar nu sunt precizate excursiile. Da, sunt de acord că excursia are valențe formative și educative fantastice, dar trebuie făcută cu o pregătire prealabilă foarte serioasă. În Școala Altfel ar trebui gândit un alt tip de program”, a explicat directorul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași.

Nevoia unui buget dedicat Școlii Altfel și Săptămânii Verzi

Bugetul necesar desfășurării progamelor Școala Altfel și Săptămâna Verde pare a fi o problemă întâmpinată de unii directori, mai ales în mediul rural. Directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 din comuna Todirești a afirmat că multe cheltuieli cad pe umerii părinților.

„Eu reprezint o școală din mediul rural și încercăm pe cât posibil să oferim, de exemplu, în Școala Altfel, tot felul de activități și ateliere, dar multe se fac și pe banii părinților. Școala oferă cât poate, precum transport gratuit către muzee și alte locații, dar contăm mult și pe sprijinul părinților. Două astfel de săptămâni sunt un pic cam mult. Pentru Școala Verde am primit o sumă considerabilă, au venit acești bani după ce am desfășurat activitățile, dar am putut lua materiale interesante”, a explicat Ana Maria Buzatu, directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Todirești.

Anamaria Chelaru, directoarea Liceului Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii și Directorul Anului 2023, vorbește despre alocarea unui buget special pentru organizarea activităților din cadrul acestor programe.

„Existența acestor programe este un lucru bun, dar poate ar fi bine să fie alocat un buget special pentru desfășurarea activităților. Până acum, noi, ca școală, am sigurat toate cele necesare pentru desfășurarea activităților, am atras parteneri care ne-au ajtuat”, a precizat Anamaria Chelaru.

Directorul Colegiului „Ibrăileanu” din Iași: „Sunt patru vacanțe între module, iar una dintre ele ar putea deveni Săptămâna Verde”

O altă problemă subliniată de directorii școlilor din județul Iași a fost perioada prea lungă de desfășurare a programelor. Sunt cinci module de școală separate de patru vacanțe ce durează o săptămână, exceptând vacanța de vară în această situație.

„Cele două programe trebuie regândite cumva. Eu sunt de părere ca una din vacanțele dintre module să fie, de exemplu, Săptămâna Verde. Sunt patru vacanțe până la urmă, iar una dintre ele ar putea deveni Săptămâna Verde, ca să și facem ceva în ea”, a declarat Constantin Chirilă, directorul Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași.

O altă variantă propusă este posibilitatea alegerii zilelor care să facă parte din cele două programe școlare, fără să existe obligativitate blocării unei săptămâni întregi pentru Școala Altfel sau Săptămâna Verde.

„Poate o idee bună ar fi să nu existe această strictețe în ceea ce privește alegerea zilelor. În metodologie spune clar că trebuie să existe cinci zile consecutiv, dar ar trebui să existe o mobilitate mai mare”, a transmis directoarea Liceului Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” din Lunca Cetățuii.

Tot în ceea ce privește perioada de timp dedicată Școlii Altfel și Săptămânii Verzi, la Școala Gimnazială din Todirești, părerea conducerii este că o singură săptămână ar fi suficientă, pentru ca elevii să nu fie scoși din ritmul de studiu.

„Din punctul meu de vedere, o singură săptămână ar fi suficientă pentru a derula activități legate de schimbările climatice și tot ce ține de «verde», dar și activități altfel. Cinci zile cred că ar fi suficiente, mai ales că, acum, fiind împărțit anul școlar pe module, copiii au multe pauze, multe vacanțe și le este întrerupt ritmul. Când începi să îi aduci pe linia de plutire, vine altă vacanță”, a menționat Ana Maria Buzatu, directoarea Școlii Gimnaziale Nr. din Todirești.

Părinții, pro și contra Școala Altfel și Săptămâna Verde

Reporterii „Ziarul de Iași” au stat de vorbă cu părinți ai elevilor din diverse școli ieșene și au constatat că opiniile privind programele Școala Altfel și Săptămâna Verde variază în funcție de implicarea cadrelor didactice și de specificul fiecărei unități de învățământ. Deși unii părinți se declară nemulțumiți de modul în care sunt organizate aceste săptămâni, toți cei intervievați sunt de acord că, dacă ar fi implementate corespunzător, aceste inițiative ar putea aduce beneficii semnificative copiilor.

„Familiile se bucură că ai lor copii fac și activități care îi scot din clasicul program școlar. Sunt și activități care le incită interesul, dar și chestiuni care, cu cât cresc în vârstă, sunt cumva redundante și mai puțin atractive. Din punctul meu de vedere, ca părinte, au fost binevenite aceste săptămâni, pentru că ai mei copii au avut parte de învățători și diriginți care le-au ascultat dorințele și au făcut împreună lucruri frumoase. Eu am fost mulțumit în privința activităților desfășurate în toți acești ani și aș prefera să continue, cel puțin Săptămâna Altfel. Sunt copii care, poate, nu au apucat să facă anumite activități cu familia și, atunci, le fac în Săptămâna Altfel”, a explicat Constantin Neagu, șeful Filialei Iași a Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți.

Mama unei eleve de clasa a II-a din Iași: „Statul nu face nimic pentru implementarea și buna funcționare a acestor programe”

Deși recunoaște că sunt benefice pentru copii, aducând diversitate în programul școlar, mama unei eleve de clasa a II-a de la Școala Gimnazială „B.P. Haşdeu” din Iaşi este de părere că principalul vinovat este statul român, care nu are în vedere buna funcționare a Școlii Altfel și a Săptămânii Verzi. Potrivit mamei, pentru desfășurarea activităților, părinții sunt cei care caută firme de transport și tot ei asigură plata acestora, pe lângă biletele de acces la diverse obiective.

„Aceste programe adaugă diversitate și aduc experiențe valoroase în viața școlară a unui elev. Problema este că statul nu face nimic pentru implementarea și buna funcționare a acestor programe. Noi, părinții, trebuie să căutăm firme de transport pentru activitățile programate în aceste săptămâni și tot noi trebuie să le plătim, iar costurile ajung destul de ridicate. Peste 200 de lei pentru o astfel de Săptămână «Altfel», bani în care intră desigur biletele la teatru, muzeu și unde mai sunt plimbați copiii. Dacă tot vrea să fie utile aceste programe, eu cred că tot statul ar trebui să asigure, cel puțin, intrările libere la astfel de activități, și mă refer la obiectivele administrate de stat. Altfel, cred că eforturile financiare și de logistică mi se par prea mari, pentru programe educaționale implementate de stat”, a declarat mama elevei.

„Profesorii nu își dau interesul. E ca și cum profesorii și-au luat o vacanță prelungită”

Mama unei eleve de liceu din Iași a declarat că înțelege utilitatea acestor programe, însă nu a văzut interes din partea profesorilor din școală.

Tatăl unei eleve de gimnaziu de la Școala „Gheorghe I. Brătianu” din Iași a transmis că până și propriul copil a definit cele două săptămâni ca fiind o pierdere de timp.

„Copilul meu, de exemplu, mi-a și spus că dacă merge la școală în săptămâna respectivă, ar vrea măcar să știe că face ceva. Venea o oră sau două un profesor să se ocupe de ei, aveau niște activități, iar apoi stăteau degeaba, își puneau un film sau se jucau pe holuri. Măcar dacă stătea acasă, ar fi dormit mai mult. Anul acesta, de exemplu, a fost pusă exact înaintea vacanței de iarnă și chiar copilul m-a întrebat de ce îl mai duc la școală. E ca și cum profesorii și-au luat o vacanță prelungită”, a precizat părintele.

Ce activități pot fi făcute în Școala Altfel și în Săptămâna Verde?

La rândul său, Daniela Claudia Orășanu, directoarea Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, subliniază necesitatea introducerii unor perioade speciale, precum Săptămâna Verde și Săptămâna Altfel, pentru a completa educația elevilor cu subiecte esențiale, care nu pot fi integrate ușor în curriculumul tradițional.

„Pentru partea de învățământ gimnazial și teoretic, dacă avem în vedere Săptămâna Verde, avem nevoie de aceste programe pentru că activități de dezvoltare durabilă integrăm mult mai greu în timpul orelor de matematică, fizică, chimie, literatură etc.”, a transmis directoarea Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani.

Săptămâna Verde reprezintă o oportunitate importantă pentru a dezvolta conștientizarea problemelor legate de mediu, energie verde și sustenabilitate în rândul elevilor. Daniela Claudia Orășanu punctează că o astfel de perioadă dedicată permite discutarea unor teme de actualitate.

„Atunci când am o săptămâna dedicată doar pentru activități de dezvoltare durabilă, climaterică, energie verde și alte astfel de lucruri care sunt la ordinea zilei, e oportun ca elevii să primească această perioadă pentru a discuta despre asta. Mai mult de atât, sunt foarte multe școli care dezvoltă proiecte Erasmus sau transfrontaliere cu elevi și școli din alte țări din Europa pe teme de dezvoltare durabilă. Nu trebuie să ai neapărat surse financiare ca să le poți dezvolta. Dacă vrei să le duci la un alt nivel, probabil că ai nevoie și de resurse financiare, dar dacă te interesează impactul asupra elevilor pentru activități de mediu”, a adăugat Directoarea Anului 2024.

În ceea ce privește Săptămâna Altfel, directoarea subliniază utilitatea concentrării activităților extrașcolare într-o perioadă delimitată. Potrivit acesteia, elevii ar putea învăța despre nutriție, igienă și alte aspecte ce țin de „educația pentru viață”, în cadrul Școlii Altfel.

În cadrul liceelor tehnologice, Daniela Claudia Orășanu, explică faptul că Școala Altfel și Săptămâna Verde sunt adaptate specificului educațional al institituțiilor. Astfel, în cadrul celor două programe se desfășoară stagiile de instruire practică comasată. „Pe noi ne avantajează, pentru că avem clar delimitate două săptămâni când putem să comprimăm partea de instruire practică”, a subliniat Daniela Orășanu.

