Dispută între doi părinți divorțați ajunsă până la CEDO pentru educația copilului: tatăl vrea „Paradis”, mama alege „Varlaam Mitropolitul”

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este chemată să decidă ce școală va urma un adolescent ieșean. Părinții s-au despărțit, copilul a rămas la mamă, autoritatea părintească fiind exercitată în comun. Tatăl vrea să mute copilul la altă școală decât cea urmată până acum. Două instanțe ieșene s-au pronunțat deja, dar numai pe latura civilă a speței, după ce l-au întrebat și pe băiat ce vrea. Lucrurile nu sunt însă așa de simple, iar aici va trebui să intervină CEDO.

Statul este obligat să respecte dreptul părinților de a asigura educația copilului „conform convingerilor lor religioase și filozofice”. Ce faci când acestea diferă? Din motive evidente, numele celor implicați au fost modificate.

Copilul era pasat între „Varlaam Mitropolitul” și Paradis”

Victor și Bianca D. s-au căsătorit în 2004, cei doi având împreună un copil, Tudor. În clasa pregătitoare, băiatul a fost înscris la școala „Varlaam Mitropolitul”, apoi a urmat studiile o vreme la școala „Paradis”, iar apoi din nou la „Varlaam Mitropolitul”. După câțiva ani, părinții s-au despărțit, iar copilul a rămas la mamă. În favoarea tatălui a fost stabilit un program de legături personale cu Tudor. Separarea părinților nu a fost însă deloc amiabilă, între cei doi intervenind mai multe procese, fie vizând programul de vizitare a minorului, fie, mai târziu, școala urmată de băiat. Dacă mama voia ca Tudor să-și continue studiile la „Varlaam Mitropolitul” din Copou, tatăl voia să-l reînscrie la Paradis International College, în Rediu. Fiecare avea nevoie de semnătura celuilalt pentru a-l înscrie pe copil în anul următor de studii, iar fiecare refuza să semneze pentru celălalt.

Astfel, cei doi părinți au ajuns să se întâlnească mai mult în instanță.

Acțiunea care avea să ajungă în atenția magistraților CEDO a fost inițiată de Victor D., în iunie 2023. El a cerut magistraților Judecătoriei să dispună suplinirea acordului parental al Biancăi D. pentru a-l putea înscrie pe Tudor la Paradis. Inițial, tatăl își dăduse acordul ca băiatul să continue la „Varlaam Mitropolitul”, dar a apreciat că activitatea religioasă din această unitate școlară patronată de Mitropolia Moldovei și Bucovinei s-a accentuat în ultimul timp. Mama ar fi manifestat o apropiere exagerată de biserică, aproape de fanatism religios, ceea ce nu reprezenta un mediu echilibrat pentru copil. În 2022 și 2023, tatăl nu-și dăduse acordul pentru participarea copilului la orele de religie, dar acest aspect fusese ignorat de mamă și de școală. Pentru a-l reînscrie pe Tudor la „Paradis”, era necesară semnătura mamei, pe care aceasta refuza să o dea.

Minorul a fost audit de judecători

De cealaltă parte, Bianca D. a cerut același lucru, dar în sens invers: suplinirea acordului fostului soț pentru ca Tudor să urmeze cursurile la „Varlaam Mitropolitul”. Ea a explicat că băiatul își făcuse prieteni aici și avea rezultate școlare foarte bune. Tatăl nu voia să-și dea însă acordul, așa că era necesară intervenția judecătorilor, pe calea unei ordonanțe președințiale.

Legal, ambii părinți beneficiază de dreptul de a decide în privința aspectelor legate de școala urmată de copil. Cum pozițiile celor doi erau ireconciliabile, magistrații Judecătoriei trebuiau să decidă care dintre cei doi egali era totuși mai egal ca celălalt, astfel încât să nu existe riscul ca băiatul să rămână în afara sistemului de învățământ din cauza lipsei unei semnături. Vârsta băiatului le-a permis judecătorilor să-l audieze și, în bună măsură, decizia magistraților s-a bazat pe declarația lui Tudor.

„Minorul şi-a exprimat în mod ferm dorința de a-şi continua studiile la Școala Varlaam. A arătat minorul că aici se înțelege bine cu profesorii și colegii alături de care învață din clasa pregătitoare. A arătat minorul ca «Religia» este doar o dată pe săptămână, la sărbătorile mari se fac liturghii, însă el mănâncă dimineața şi nu se împărtășește. Până la școală merge 2 km cu bicicleta şi îi face plăcere acest lucru”, au consemnat judecătorii.

Aceștia au luat în calcul și faptul că școala „Paradis” este organizată în sistem britanic, cu o programă diferită de cea românească. În cazul unei schimbări, revenirea la sistemul de învățământ autohton ar fi fost dificilă. Decizia Judecătoriei a fost ca Tudor să fie înscris în anul școlar 2023-2024 la „Varlaam Mitropolitul”.

Argumentele celor doi soți

Sentința a fost contestată de Victor D. în fața Tribunalului. Aici, avocata tatălui a precizat că Tudor era ținut, atât acasă, cât și la școală, într-un mediu ultra-religios, fiind imperativă scoaterea lui din acesta. Menținerea băiatului la școala „Varlaam Mitropolitul” încălca dreptul lui Victor D. la libertatea de conștiință, raportat la minor. Băiatul trebuia mutat la „Paradis” sau la altă școală asupra căreia să fie de acord și mama. De cealaltă parte, avocatul mamei a apreciat că în afară de „așa vrea tatăl”, nu exista niciun motiv concret pentru mutarea la altă școală. Chiar dacă „Varlaam Mitropolitul” era patronată de Mitropolie, școala avea un profil echilibrat, nefiind una religioasă. Copilul deja trecuse prin divorțul părinților. Nu era cazul ca băiatul să fie obligat la o nouă schimbare majoră, fiind obligat să se adapteze la colegi și profesori noi.

Ce vor trebui să decidă magistrații de la CEDO

Din nou, Tudor a fost audiat de judecători în camera de consiliu. După cum au consemnat magistrații, băiatul a afirmat că se înțelege bine cu profesorii și colegii și vrea să-și continue studiile la „Varlaam Mitropolitul”. Nu se simțea afectat în niciun fel de patronajul Mitropoliei, iar aspectele religioase erau aproape nerelevante în dezvoltarea sa.

„Punând în balanţă motivul invocat de apelant – presupusa religiozitate excesivă practicată în cadrul Școlii «Varlaam», care însă nu a fost probată cu mijloace de probă adecvate, care determină o presupusă alienare faţă de tată, alt aspect insuficient probat – și situaţia care s-ar crea prin mutarea minorului de la unitatea educaţională unde este foarte bine integrat, este evident că nu ar fi interesul minorului un astfel de demers, nimic neîmpiedicând apelantul să discute direct şi personal cu cadrele didactice eventuale situaţii care pot afecta dezvoltarea armonioasă a minorului, aspecte, care din nou, nu au fost constatate de instanţa de apel. Instanţa are în vedere nevoia de stabilitate a minorului, într-o situaţie extrem de traumatizantă pentru acesta, generată de divorţul părinţilor, şi constată că în acest context demersul apelantului poate fi considerat uşor excesiv”, au apreciat judecătorii.

Apelul tatălui a fost respins, sentința fiind definitivă.

În septembrie 2023, tatăl s-a adresat CEDO. Procedurile curții europene sunt însă de durată, trecând încă un an până la intrarea plângerii pe rol. În fața CEDO, Victor D. a invocat dreptul la un proces echitabil și cel la libertatea de gândire, de conștiință și religie, statutate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului ca și dreptul de a asigura educația fiului său în conformitate cu convingerile sale. Magistrații vor trebui să decidă dacă acest drept a fost încălcat de instanțele române și dacă instanțele au analizat corespunzător afirmațiile lui Victor D. conform cărora școala „Varlaam Mitropolitul” are practici religioase cu care tatăl nu este de acord. De asemenea, se pune întrebarea dacă tatăl are dreptul să acționeze în numele copilului său ori există un conflict de interese între drepturile lui Victor D. și cele ale lui Tudor D. Iar dacă tatăl avea dreptul să acționeze în numele copilului său, îi fusese încălcată libertatea de gândire, de conștiință și de religie? Ca normă generală, CEDO examinează cererile în termen de trei ani după introducerea lor, dar judecata poate dura și mai mult.

