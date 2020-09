Distanţare fizică model între şcoli şi fonduri!

* Primul clinchet al clopoţelului, unde au fost bani de clopoţel, s-a auzit ieri, fizic sau on-line; suntem şi în campanie electorală, aşa că mulţi se întreabă la ce mai folosesc şcolile astea, atâta vreme cât unii candidaţi par să le cunoască doar din exterior, de la distanţă. Stăm de vorbă cu directorul Liceului din Consumatori, care ne spune cum se prezintă situaţia după prima zi:

- Bună ziua! Cum staţi cu fondurile, cu măştile, cu distanţarea fizică?

- Cu măştile stăm pe faţă, logic, iar cu distanţarea stăm la distanţă. Problema e că şi cu fondurile stăm tot la distanţă, n-ajungem la ele. Poate că e mai bine aşa...

- Cum să fie mai bine aşa, fără fonduri?

- Dacă mai citeşte ziarul matale careva de pe la inspectorat? După aia mai pupăm bani nu zic de unde. Aşa că zic că e bine, am învăţat să ne descurcăm.

- Adică?

- Am cerut fonduri pentru table de scris şi au trimis tablă zincată: am luat-o, că poţi scrie cu creta pe ea! Cine vrea să înveţe scrie cu orice: în iarnă am scris în curte, cu un băţ pe zăpadă...

- Nu s-au topit lecţiile când s-a încălzit?

- Chiar dacă n-au caiete sau creioane, toţi au telefon şi au pozat!

- Ce profil are liceul dumneavoastră?

- Cu un singur profil nu faci nimic în ziua de azi, nici măcar pe Facebook. Cum ar fi să avem aici profil de informatică? Noi nici măcar curent n-avem tot timpul, darămite Internet! Îmbinăm utilul cu inutilul, comasăm, aranjăm...

- Ce comasaţi, mai exact?

- I-am băgat pe cei de la profil agricol împreună cu elevii de la filologie şi am obţinut o clasă de agri-cultură. Filologii se inspiră de la agricultori, învaţă multe expresii din bagajul popular, ceea ce e bine, că se păstrează filonul popular...

- Dar agricultorii ce fac, se inspiră şi ei de la filologi?

- Filologii îi învaţă limbi străine, să ştie cum să pronunţe kiwi, kumquat, litchi, papaya şi ce alte fructe mai importă, că aici, la noi, cresc doar zarzăre pentru rachiu.

- Am înţeles că aveţi şi clase cu profil artistic; despre ce arte e vorba, mai exact?

- O clasă de muzică avem, cu profil de play-back, o clasă de sculptură, unde elevii au modelat cărămizi din chirpici, să reparăm pereţii, şi una de pictură. Îi vedeţi pe viitorii pictori, sunt cei care tocmai dau cu var!