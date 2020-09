Divorţ iremediabil pe ”Nou Camp”

Va fi „greu” pentru Lionel Messi să rămână la FC Barcelona, a declarat tatăl său, Jorge Messi, care a sosit miercuri în oraşul spaniol pentru a se întâlni cu preşedintele clubului, Josep Bartomeu, în încercarea de a rezolva criza izbucnită după ce fotbalistul argentinian şi-a manifestat dorinţa de a părăsi gruparea catalană. Întrebat despre posibilitatea ca jucătorul să semneze cu Manchester City, tatăl său a răspuns: „Deocamdată nu e nimic. Nu am vorbit cu Pep Guardiola, nu am vorbit cu nimeni.” Jorge Messi a recunoscut că, deşi nu ştie ce se va întâmpla în timpul negocierilor, îi este clar că va fi „greu, greu” ca fiul său, care a boicotat primele două antrenamente ale echipei dinaintea noului sezon, să continue la echipa catalană. Un purtător de cuvânt al clubului a refuzat să facă orice comentariu.

Întâlnirea dintre Jorge Messi şi Bartomeu ar trebui să rezolve această dispută şi să dea un răspuns dacă fotbalistul de 33 de ani poate pleca de la club gratis, după ce a jucat aproape două decenii pentru culorile blaugrana. Messi a anunţat clubul săptămâna trecută că doreşte să plece liber de contract.

Barcelona continuă să afirme că notificarea legată de dorinţa lui Messi de a pleca trebuia făcută în iunie, iar acum starul argentinian este sub contract cu clubul, având o clauză de reziliere de 700 de milioane de euro.

Destinaţia viitoare a lui Messi a fost vehiculată a fi Manchester City, dar echipa pregătită de fostul antrenor al lui Messi la Barcelona, Pep Guardiola, nu doreşte