Djokovici: Am făcut tot ce am putut pentru a gestiona practic ruptura musculară pe care am avut-o

„Nu am lovit mingea de la meciul cu Alcaraz, deci până cu o oră înainte de meciul de astăzi. Am făcut tot ce am putut pentru a gestiona practic ruptura musculară pe care am avut-o”, a declarat Djokovici.

„Medicamentele şi, cred, banda şi munca de fizioterapie au ajutat într-o oarecare măsură astăzi. Dar da, spre sfârşitul primului set am început să simt din ce în ce mai multă durere. A fost prea mult, cred, pentru mine în acel moment”.