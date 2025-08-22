Noi lovituri dure date în buzunarul ieșenilor de clubul Primăriei: posibil tsunami, cu pierderi de milioane de euro, la orizont

Ziarul de Iași v-a informat luna trecută despre modul în care a fost tratat Vladimir Danilov, director tehnic al clubului sportiv al Primăriei Iași, CSM Iași 2020, imediat după ce, pe 17 septembrie 2024, a suferit un infarct miocardic acut și un stop cardiorespirator. La trei zile de la episodul care l-a adus pe Danilov la un pas de moarte, pe postul lui a fost angajată Dana Anton. Asta deși în organigrama clubului, de pe site, apărea un singur post de director tehnic.

Apoi, celui care până a fi director tehnic fusese directorul clubului, de la înființare și până pe 9 aprilie 2024, când în fruntea grupării a fost numit Iustin Jalaboi, i s-a stopat și plata concediilor medicale. Motivul invocat era faptul că gruparea Primăriei nu a trimis către Casa Națională de Asigurări de Sănătate documentele necesare.

Încă 10.000 de euro care vor fi scoși din buzunarul ieșenilor

În urma acestei situații, Danilov s-a adresat Federației Române de Handbal, care, în primă instanță, la Comisia de Soluționare a Litigiilor, i-a respins memoriul prin care erau solicitate plata unor despăgubiri.

Comisia de Apel a FRH a întors însă decizia și a hotărât ca Danilov să primească de la CSM Iași 2020 46.990 de lei net. Suma reprezintă diferența dintre banii încasați de oficialul clubului până la blocarea concediilor medicale și drepturile pe care le avea pentru perioada 17.09.2024-28.03.2025. Decizia se bazează pe Regulamentul de Ordine Interioară a clubului, care prevede că, pentru primele trei luni de incapacitate de muncă, Danilov trebuia plătit integral, iar pentru următoarele trei luni cu 80% din salariu.

În plus, CSM Iași 2020 e obligată să plătească și cheltuielile de judecată. Trăgând linie, ținând cont și de taxele care vor apărea, încă peste 10.000 de euro din banii ieșenilor vor fi plătiți pentru un proces pierdut.

Zeci de mii de euro pierduți aiurea

Danilov ar putea încasa și alți bani de la CSM Iași 2020. Sabin Gherdan, avocatul oficialului clubului ieșean, a explicat: „Așteptăm motivarea Federației Române de Handbal cu privire la ultima decizie în cazul domnului Danilov. În funcție de motivare, vom acționa pentru respectarea drepturilor pe care domnul Danilov le are pentru perioada de după 28 martie 2025 și până în prezent”.

Reamintim, CSM Iași 2020 a mai pierdut încă un proces important la FRH, cu jucătoarea braziliană Borges Lima, care a obținut plata salariilor și pentru o perioadă în care nu a mai jucat la Iași, ca urmare a unei decizii a clubului. Litigiul cu handbalista amintită îi costă pe ieșeni peste 35.000 de euro. În plus, problemele cu Borges Lima au generat și o penalizare de un punct.

Totodată, clubul Primăriei Iași a fost implicat în numeroase alte scandaluri, legate și de echipa de handbal feminin, care a retrogradat rușinos în ultima divizie internă, deși a plătit salarii uriașe, și de 8.000 de euro pe lună, dar și de Campionatul Mondial de jocuri pe calculator.

Toate aceste scandaluri i-au costat pe ieșeni milioane de euro. Clubul Primăriei Iași a cheltuit în 2023 și 2024 circa 11 milioane de euro din banii ieșenilor, iar în acest an are un buget de peste 2 milioane de euro.

Un tsunami uriaș la orizont. Pierderi de milioane de euro?

Nici perspectiva nu este încurajatoare, la orizont fiind alte litigii care ar putea stoarce milioane de euro de euro din buzunarul ieșenilor. Cunoscutul avocat clujean Sabin Gherdan a anunțat: „Pe rolul instanțelor de drept comun există deja șase dosare prin care handbaliste care au semnat contracte cu CSM Iași 2020 pentru sezonul 2025/2026, contracte ce le-au fost ulterior reziliate, solicită despăgubiri de câteva sute de mii de euro. Este foarte probabil ca aceste sportive să aibă câştig de cauză, iar clubul va trebui să plătească, cumulat, milioane de lei”.

Totodată, există informații că și antrenorul cu care CSM Iași 2020 a retrogradat, Iulian Stamate, a solicitat la Federația Română de Handbal despăgubiri pentru nerespectarea contractului pe care l-a semnat cu echipa ieșeană. Conform unor surse, înțelegerea îi aducea tehnicianului un salariu de 8.000 de euro pe lună în perioada 2025-2028.

Toate aceste contracte, semnate de Jalaboi, nu au avut avizul Consiliului de Administrație al clubului, care a cerut la FRH neoficializarea lor. Conform unor surse, acest lucru a fost generat de salarizările uriașe acordate atât lui Stamate, cât și handbalistelor aduse de acesta, care ar fi urmat să primească și 6.000 de euro pe lună la ultima divizie!

Media salariilor celor 12 jucătoare pe care Stamate voia să conteze în ultima divizie ar fi fost, conform surselor amintite, de 4.000 de euro lunar. Asta în timp ce Bietigheim, finalista Ligii Campionilor de anul trecut, acorda jucătorarelor și retribuții de 3.000 de euro!

În total, CSM Iași 2020 urma să plătească peste 2 milioane de euro în următorii trei ani către 12 jucătoare și doi antrenori. Dacă toți aceștia se vor adresa în instanțe și vor câștiga, ieșenii vor trebui să achite aceste pagube, fără ca vreun sportiv sau antrenor să fi lucrat o secundă la CSM 2020.

De ce tace primarul Mihai Chirica?

Surse din cadrul Primăriei susțin că primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost informat de multe dintre problemele existente la club, precum și de faptul că, după blocarea la FRH a contractelor semnate de Jalaboi, cheltuielile salariale la echipa de handbal feminin locală au scăzut de la 120.000 de euro la 28.000 de euro pe lună.

Deși Chirica a amenințat în repetate rânduri că va acționa pentru recuperarea prejudiciilor și pentru instaurarea unui climat de normalitate la club, până acum singura acțiune întreprinsă a fost demiterea lui Iustin Jalaboi din funcția de director interimar. În locul lui Jalaboi, rămas în club, pe altă funcție, a fost numit un consilier al lui Chirica, Dumitru Tomorug. Acesta nu a răspuns niciodată solicitărilor de a lămuri mai multe subiecte fierbinți, care au generat, printre altele, și controale din partea instituțiilor statului. Tomorug nu a comentat nici ieri aceste noi cazuri.

Cum președintele Consiliului de Administrație al clubului, consilierul local Bogdan Iliescu, a demisionat la începutul lunii, iar unul dintre cei mai activi oameni din CA, consilierul local Mihai-Liviu Gavril, a anunțat că se va exprima săptămâna viitoare, după ce va reveni din concediu, nu reușim să prezentăm o poziție oficială a CSM Iași 2020.

În acest puzzle cu multe subterane, mai trebuie amintit că gruparea sportivă a Primăriei s-a mai remarcat recent și prin războiul purtat public de Chirica cu viceprimarul Daniel Juravle, care e în relații apropiate cu Jalaboi. Juravle a reușit într-o recentă ședință a Consiliului Local să blocheze scoaterea la concurs a postului de director al clubului, în ciuda solicitării ferme a primarului ca interimatul să se încheie.

Conform unor surse, mai multe voci din anturajul lui Chirica așteaptă ca acesta să depună o plângere penală legată de lucrurile întâmplate la CSM Iași 2020 sau să dea undă verde pentru depunerea unei astfel de plângeri. Ziarul de Iași vă va ține la curent cu situația clubului Primăriei Iași.

Publicitate și alte recomandări video