DNA acuză un capac de 2,2 milioane lei plătit de Primărie. Dosarul, trimis la judecată

Primăria răsuflă uşurată după o anchetă a DNA. Procurorii au pus capăt unui dosar în care au cercetat modul în care a fost reabilitat Splai Bahlui mal stâng cu fonduri europene. În final, doar constructorul şi un reprezentant al firmei au fost trimişi în judecată pentru infracţiuni de corupţie. În acelaşi timp, Ministerul Dezvoltării s-a constituit parte civilă pentru a recupera o sumă de 2,2 milioane lei de la firma Victor Construct din Botoşani. Procurorii acuză că firma ar fi declarat, în fals, valori mai mari la unele achiziţii din proiect (stâlpii şi coşurile de gunoi) pentru a-şi majora considerabil profitul declarat la momentul câştigării licitaţiei. DNA spune că Primăria ar fi fost în „necunoştinţă de cauză“.

Din informaţiile „Ziarului de Iaşi“, verificările procurorilor ar fi început la sfârşitul anului 2019, în urma unei sesizări. În vara anului trecut şi în decembrie 2020, au avut loc audieri, iar de la Primărie au fost audiate cel puţin trei persoane implicate în derularea proiectului. Dintre directori, explicaţii în faţa procurorilor a dat Dumitru Tomorug. Acesta nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima un punct de vedere. Coincidenţă sau nu, din informaţiile ZDI, zilele lui Tomorug la Primăria Iaşi sunt pecetluite: acesta se află într-un concediu prelungit şi, în plus, recent, şi-ar fi depus dosarul de pensionare. Anul trecut, relaţia dintre Tomorug şi primarul Mihai Chirica s-a tensionat, dar niciunul dintre ei nu a explicat în mod public motivele.

Ce susţin procurorii DNA

Inculpaţi în dosarul DNA sunt firma Victor Construct şi un reprezentant al societăţii (Ioan Chideşa). Cele două părţi au fost trimise în judecată acum două săptămâni pentru infracţiuni de corupţie, se arată într-un comunicat al DNA de la sfârşitul săptămânii trecute.

„Procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de liberatate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de participaţie improprie, sub forma instigării, la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată“, este acuzaţia DNA în cazul ambilor inculpaţi.

În urma anchetei DNA, s-a stabilit că pentru cei 353 de stâlpi şi 220 de coşuri de gunoi ar fi fost decontaţi din bugetul UE mai mulţi bani faţă de preţul real de achiziţie a acestor bunuri: firma ar fi declarat în fals preţuri mai mari, iar Primăria a făcut cereri de rambursare la Ministerul Dezvoltării în baza solicitărilor de plată ale constructorilor.

„În cursul anului 2015, inculpatul persoană fizică, reprezentant al societăţii menţionate, ar fi depus la UAT Municipiul Iaşi documente inexacte referitoare la preţul real de achiziţie a unor materiale folosite în cadrul contractului menţionat, astfel încât beneficiarul, în necunoştinţă de cauză, ar fi solicitat şi obţinut, pe nedrept, de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, suma totală de 2.187.411 lei, sumă care ulterior a fost virată în contul inculpatei SC Victor Construct SRL“, susţin procurorii DNA.

Potrivit sursei citate, intenţia Victor Construct ar fi fost să obţină un „profit mult superior celui declarat pentru a câştiga licitaţia (de doar 2%)“.

Afacerea a făcut obiectul unui scandal de presă

Proiectul de reabilitare a Splai Bahlui mal stâng a prins ultimul tren de finanţare europeană în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013. Primăria a accesat fondurile graţie unor economii în cadrul POR, condiţia fiind finalizarea lucrărilor până în decembrie 2015, altfel banii erau pierduţi. Contractul de execuţie, în valoare de 18,2 milioane lei, a fost semnat cu Victor Construct în vara anului 2015, iar lucrările au fost finalizate în termenul impus de UE: carosabilul a fost modernizat pe circa 6 km şi au fost amplasate obiecte de mobilier urban. Doi ani mai târziu a izbucnit scandalul. La acea vreme şi „Ziarul de Iaşi“ a arătat că stâlpii au fost achiziţionaţi la suprapreţ: la furnizor un stâlp ar fi fost 2.915 lei/stâlp, dar Primăria ar fi achitat 6.715 lei.

„Furnizorul pe care l-a ales (Victor Construct, n.r.) şi pe care noi l-am validat, este KroneMag Millenium SRL, care a ofertat un preţ de circa 7.900 de lei per bucată, căruia i-a acordat un discount de 15 la sută. (...) Orice alt preţ am fi ales mai mare decât cel mai mic, am fi adus un prejudiciu municipiului Iaşi, pentru că noi nu cumpăram stâlpi, ci un ansamblu de lucrări“, declara, în octombrie 2017, primarul Mihai Chirica, după ce scandalul a căpătat implicaţii politice: foştii lideri ai actualului partid al primarului (PNL) l-au acuzat pe edil de fapte de corupţie.

Edilul-şef a insistat atunci pe ideea că nu a fost în sarcina Primăriei să cumpere stâlpi, ci licitaţia a vizat întreaga lucrare de reabilitare a Splai Bahlui mal stâng, iar oferta Victor Construct a fost cea mai competitivă. Totuşi, o problemă care nici până astăzi nu a fost clarificată în totalitatea ei a vizat modul în care a fost întocmită documentaţia de atribuire a contractului: între documentele licitaţiei a existat o contradicţie: într-un memoriu ataşat caietului de sarcini se arăta că stâlpii trebuie să fie „metalici, din ţeavă sau din profil octogonal din oţel galvanizat sau din aluminiu“, iar într-o clarificare în cadrul licitaţiei, anterioară memoriului, Primăria invoca stâlpi din fontă. În final, pe Splai Bahlui mal stâng au fost montaţi stâlpi din ţeavă cu ornamente de fontă.

Acum, procurorii DNA spun că reprezentanţii municipalităţii implicaţi în proiect au fost „în necunoştinţă de cauză“, iar singura parte acuzată de corupţie este firma Victor Construct. Reprezentanţii societăţii nu au putut fi contactaţi în cursul zilei de ieri.