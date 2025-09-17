DNA, descindere la o importantă instituție publică din Iași. Pe cine au luat la ochi procurorii anti-corupție

Potrivit unor surse convergente, procurorii anti-corupție au dat dat buzna, miercuri dimineață, la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, din Copou.

Aceștia au ridicat o serie de documente, nefiind nimeni audiat deocamdată. Șeful DRDP Iași, Mugurel Laicu, nu a putut fi contactat pentru eventuale detalii, acesta având telefonul închis.

UPDATE – Cei de la DNA structura centrală ne-au precizat că „au fost ridicate doar niște documente, nu au fost vizate persoane anume. Posibil să fie chemate câteva persoane la audieri, dar nu putem oferi amănunte deocamdată, nu este nimic oficial ca să oferim detalii”, ne-a transmis un reprezentanț al DNA. Trei mașini de la Jandarmerie au mers astăzi dimineață la sediul DRDP din zona Codrescu și au stat în instituție de la ora 8, iar după ora 9 au părăsit locația.

Publicitate și alte recomandări video