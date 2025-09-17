MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

DNA, descindere la o importantă instituție publică din Iași. Pe cine au luat la ochi procurorii anti-corupție

De Nicolae MANOLIU
miercuri, 17 septembrie 2025, 11:10
1 MIN
DNA, descindere la o importantă instituție publică din Iași. Pe cine au luat la ochi procurorii anti-corupție

Descinderi ale procurorilor DNA la o instituție publică din Iași.

Potrivit unor surse convergente, procurorii anti-corupție au dat dat buzna, miercuri dimineață, la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, din Copou.

Aceștia au ridicat o serie de documente, nefiind nimeni audiat deocamdată. Șeful DRDP Iași, Mugurel Laicu, nu a putut fi contactat pentru eventuale detalii, acesta având telefonul închis.

UPDATE – Cei de la DNA structura centrală ne-au precizat că „au fost ridicate doar niște documente, nu au fost vizate persoane anume. Posibil să fie chemate câteva persoane la audieri, dar nu putem oferi amănunte deocamdată, nu este nimic oficial ca să oferim detalii”, ne-a transmis un reprezentanț al DNA. Trei mașini de la Jandarmerie au mers astăzi dimineață la sediul DRDP din zona Codrescu și au stat în instituție de la ora 8, iar după ora 9 au părăsit locația.

Etichete: ancheta dna, drdp iasi

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network