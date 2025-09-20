Doamna de franceză

Mi-a fost profesoară doar doi ani. Prea puțin pentru a mă bucura deplin de prezența dumneaei, dar suficient însă, pentru ca la o oră de franceză – ținând cont de ce a devenit relația noastră, îmi e rușine și azi! – să zornăiesc un pumn de monezi, pandant pentru renumitele sale brățări. M-a fulgerat din priviri. De o blândă duioșie, știa să-și manifeste și autoritatea la nevoie.

Ecaterina Ilisei, Belgia 2009

În timpul altei lecții de franceză, într-o caldă mângâiere, Doamna și-a răsfirat degetele în părul meu. Un gest plin de delicatețe prin care răzbătea toată tandrețea pe care deja mi-o purta. „Ai fost una dintre ființele cele mai iubite de Doamna! Vorbea despre tine cu o dragoste de mamă!” îmi va spune peste ani una din colegele sale de cancelarie. Mărturii de netăgăduit!

Gustul pentru lumea largă și zările albastre mi-a fost trezit de colecția de cărți poștale și reviste franțuzești pe care Doamna le aducea la orele de curs. Nu făceam parte din elita celor care străluceau la materiile științifice. Dar am avut darul meu de francofon și aura mea de francofil. Pe atunci (1986-1988) era dificil, chiar imposibil, de călătorit în străinătate, în Occident. Și, totuși, credeam deja cu tărie că limba franceză era calea mea de viitor! Optasem pentru Facultatea de Franceză la 16 ani, eram încă la Informatică. Doamna însă a aflat doar după un an sau doi. Nici nu mă gândeam că nu știuse. Bucuria ei și zâmbetul momentului mi le amintesc și azi, când înțeleg că asta e răsplata supremă a dascălului de la catedră: măcar un elev să pășească pe urmele sale.

Pe 18 mai 1989, în cursul dimineții, m-am prezentat pe neanunțate la ușa apartamentului din Codrescu. Avea ore la liceu în acea zi, dar mi-a acordat cât timp își putea permite. Mama murise în martie, aveam 17 ani. Eram ca un naufragiat ajuns în sfârșit la liman! Timp de trei decenii Doamna va compensa afectiv în inima mea dorul lăsat de pierderea mamei. Ulterior, postura sa de directoare a liceului nu a știrbit cu nimic din căldura cu care mă întâmpina când îi ieșeam în cale. Izvora din afecțiunea pe care mi-a purtat-o până la sfârșitul vieții.

Prima mea călătorie în străinătate a fost o bursă de studii la Università per Stranieri din Perugia, la sfârșitul anului I de facultate. La întoarcere, în fața entuziasmului meu nemărginit față de Italia, Doamna a reușit, cu mult tact, să mă tempereze, să mă facă să înțeleg că „franceza avea alt loc în lume”.

Stabilisem la un moment dat să-i fac o vizită într-o duminică. Un ger ca lama de cuțit. Îmbrăcată cu un palton couleur fraise mult prea subțire, am ajuns înghețată bocnă. Spre deosebire de cartierul meu muncitoresc de dincolo de calea ferată, în apartamentul din Copou era cald. Familia se adunase în living în jurul televizorului. Vanessa Paradis interpreta Joe le taxi, iar eu instantaneu revizuiam mental cursurile de franceză. Eram primită în mijlocul familiei Ilisei cât se poate de firesc, de parcă acolo mi-ar fi fost locul. Soțul Doamnei emitea uneori remarci cu privire la cele de pe ecran. Din când în când îmi adresa câte o întrebare și mie, emoționată și impresionată de omul de cultură al orașului, care nu doar se afla în fața mea în carne și oase, dar mă și trata de la egal la egal, ca între – foști/viitori – filologi.

Ecaterina și Grigore Ilisei în Grande Place, Bruxelles, 2009

Am continuat să merg în Codrescu până în noiembrie 1993 când am plecat în Franța. Veneam ca într-o istorioară din Pateric: îmi era de ajuns să o văd, să-i fiu în preajmă, ca să rezist contextului complicat de acasă. Întâlnirile erau, de cele mai multe ori, prelungi tăceri din partea mea, pe care iscusința omului de la catedră știa să le preschimbe în dialoguri. Mi s-a arătat de-a lungul anilor de o discreție desăvârșită. Nu mi-a pus niciodată întrebări despre viața mea personală. Vădea mereu disponibilitate pentru mine în ciuda faptului că avea un cămin, un serviciu, un soț, un fiu, părinți de care să se ocupe.

Ionuț și Ecaterina, Tunisia, 2005

Camera din dreapta la intrare era locul nostru de predilecție. Un fel de ritual se instaurase. Mă instalam într-un fotoliu în fața canapelei pe care lua loc Doamna. În dreapta mea era biblioteca, de unde scotea uneori o carte în franceză pe care mi-o împrumuta până la următoarea vizită. Urma platoul cu cele mai bune prăjituri de casă ale acelor vremuri, un gest aproape monahal l-aș percepe azi: să dăruiești omului drag ceva făurit de propriile mâini. La una din vizitele mele, Doamna și-a cerut scuze: „Doar n-am să te servesc cu ciorbă!”. Zâmbeam tăcut. Trăisem vremuri când și o farfurie de ciorbă ar fi fost binevenită! Vedeam atunci un om ostenit după o zi de lucru, abia ajunsese acasă, poate nici nu apucase să mănânce, dar își făcea – din nou – timp pentru mine. Cu eleganța-i caracteristică în a-și primi oaspeții.

Cât mi-a fost profesoară am trăit cu sentimentul că eram preferata ei. Mai târziu, ca fostă elevă, mă făcea să mă simt cea mai prețuită dintre toți. Mi-a dat aripi și-am zburat! În ciuda unor migrații mai lungi, am revenit statornic la cuib. A avut infinită răbdare cu mine. Mi-a scris la un moment dat că înțelesese că avea în sufletul meu „un loc pe care poate nu-l merită”. Nici eu nu sunt convinsă că am meritat locul pe care mi l-a dăruit în inima sa. Dar m-am bucurat de el din belșug. Uneori cu dezinvoltură. Ca un copil care știe că i se iartă orice pentru că e iubit necondiționat. După o carieră la catedră realizase – mi-o va mărturisi la vârsta pensiei – că cel mai important e să ajungi la sufletul copilului, al adolescentului, mai mult chiar decât a-i transmite cunoștințe dintr-un domeniu.

Venind prima dată în Lascăr Catargi, mi-am dat seama că așa aș fi vrut să arate casa în care locuia Doamna de franceză. Somptuoasă în felul său, dar în lejeritate, majestuoasă, aproape monumentală, însă fără nimic greoi în salonul ca o catedrală, șemineul decorat cu imense cochilii de scoici, colecția de tablouri, rafinată și elegantă, toate erau în acord cu imaginea Doamnei. O priveam cu încântare, ca pe o operă de artă. Fiecare detaliu vădea un sens și-și avea locul său. Mai târziu casa din Sadoveanu părea din altă sferă: spațioasă, luminoasă, în mijlocul micii grădini cu tufe enorme, într-o explozie de flori de trandafiri roșii, ca pentru o retragere în tihnă, poate chiar o retragere spirituală, dar fără nimic auster, dimpotrivă, deschisă și primitoare. Casele împrumutaseră ceva din duhul celor care le locuiau, din coloritul lor sufletesc.

18 mai a fost mereu o sărbătoare de exuberanță florală, când vazele inundau – poate și la propriu – locuința Doamnei. Aș fi făcut orice, numai să-i împodobesc ziua cu câteva gânduri sau versuri dăltuite în adâncul ființei mele. Ninsorile primăverii și-au așternut definitiv lumina peste sufletul Doamnei: flori de cireș, de măr și de cais, glicine, boule-de-neige, salcâm și liliac. Din veșnicia în care s-a sălășluit, nu-mi va mai citi rândurile la această dată. Ar trebui să o spunem celor dragi, când prezența lor în viața noastră ni s-a părut a fi un dar de Sus!

Ar fi urmat să vin în țară în mai 2020, dar s-a iscat pandemia Covid-19. La vremea când păsările călătoare își croiesc drum spre ținuturi mai prielnice, sufletul Doamnei de franceză își lua zborul spre cele de Sus, survolând – vreau să cred – ca într-o ultimă reverență însuși Parisul! Cum nostalgic inspirat scria poetul, trecut-au anii… cinci de-acum… și niciodată n-or să vie, iară vremurile când Doamna mă întâmpina cu bucurie revărsată, cu zâmbetu-i nelipsit din priviri, chiar și atunci când nu-l purta pe buze. Clipe tainic binecuvântate! (Paris, septembrie 2025)

