„Doamna Gina de la Primărie” a scăpat de pușcărie deși a fost dovedită că a tot primit mită timp de patru ani de zile. Motivația judecătorilor

O funcționară de primărie a scăpat de închisoare deși a luat șpagă timp de patru ani. Procurorii au preferat să încheie cu ea un acord de recunoaștere a vinovăției, concretizat într-o condamnare cu suspendare.

Femeia lua șpagă pentru autorizații de construire sau pentru racorduri la electricitate, indiferent dacă solicitanții aveau sau nu dreptul la acte. Elibera în schimb recipise semnate și ștampilate, pe care scria suma luată ca mită. Plătitorii de șpagă nu mai trebuiau să achite și taxele de autorizare.

I-a dat o hârtie ștampilată pentru banii primiți

Ieșeancă, având domiciliul în centrul municipiului, Sînziana Gina Agapi s-a angajat la primăria Podu Iloaiei în 2015, în cadrul Serviciului Urbanism. În 2017, într-un moment în care ocupa și funcția de arhitect șef, o localnică s-a prezentat la ea, întrebând-o dacă o poate ajuta cu autorizațiile necesare. Avea o casă construită în 2011, pe un teren primit în comodat de la primărie, dar mult timp nu avusese posibilitatea branșării la rețea. Agapi a fost de acord, dar contra sumei de 1.900 lei. Femeia a plătit, iar Agapi i-a dat o hârtie, semnată și ștampilată, care atesta plata. Câteva zile mai târziu, petenta a primit și un dosar în care se afla autorizația de construire, certificatul de urbanism și proiectul necesar branșării. După o vreme, femeia s-a întors, pentru că numele străzii fusese scris greșit. Agapi i-a „emis” imediat o nouă autorizație. În scurt timp, în comunitate s-a răspândit zvonul că „doamna Gina de la Primărie” rezolvă orice problemă de urbanism, contra unei sume.

O altă săteancă, din Holm, a apelat la serviciile „doamnei Gina” tot pentru branșarea locuinței la rețeaua electrică. Locuia într-o casă construită fără autorizație, dar acest amănunt nu a reprezentat o problemă. A plătit 2.000 de lei și a primit autorizația o autorizație de construire pentru casă, alta pentru gard și actele necesare pentru branșarea nu doar la curent electric, ci și la apă. După doi ani, interesându-se la primărie, femeia a aflat că actele ei nu se regăseau nicăieri în arhiva instituției.

Cercetările ulterioare au arătat că în numeroase cazuri, petenții nici nu realizau faptul că actele pe care le primeau erau false. Unii își mai puneau întrebarea cum e posibil să primească autorizația de construire a unei case doar în baza unei copii după cartea de identitate și a unei schițe de mână a viitoarei construcții, dar erau mulțumiți că rezolvau rapid partea de documentație. Uneori, dacă omul avea banii la el, trebuia să aștepte doar o jumătate de oră pe hol și pleca acasă cu toate actele necesare, în aceeași zi. Agapi venea chiar și din concediu pentru a emite autorizațiile false.

Matrapazlâcurile au fost depistate din pură întâmplare

În cazul lucrărilor mai importante, prețul actelor creștea semnificativ. Un localnic, mecanic auto, care lucra în străinătate, voia să construiască o hală metalică pentru a amenaja acolo un atelier. În august 2020, mecanicul s-a întâlnit cu Agapi, iar aceasta i-a spus că pentru autorizația de construire, proiect, autorizație de mediu și celelalte acte necesare trebuie să plătească 9.600 lei. Omul nu a comentat, ci a scos banii, iar după trei săptămâni a fost chemat la primărie pentru a primi documentele solicitate. În august 2021, întors din străinătate, mecanicul a vrut să construiască hala, dar nu a mai găsit dosarul cu documentele. S-a dus din nou la primărie, pentru a solicita un duplicat, ocazie cu care a aflat că pe numele său nu fusese emisă nicio autorizație.

Afacerea pusă pe roate de Agapi a ieșit la iveală întâmplător, în primăvara lui 2021. În martie, o femeie îi plătise funcționarei 2.000 de lei pentru o autorizație de construire a unei case deja edificată în toamna anului precedent. În aprilie, femeia s-a prezentat în audiență la primar, solicitând sprijin pentru racordarea casei la rețeaua de gaze naturale, ocazie cu care a prezentat și autorizația de construire primită, spunând despre aceasta că o costase 2.000 de lei. Primarul a păstrat documentul și i-a cerut explicații Ginei Agapi, întrucât actul nu se regăsea în registrele instituției.

Anchetatorii au documentat 13 cazuri în care Agapi luase mită, pe parcursul a patru ani, funcționara pretinzând în total de la petenți 40.500 lei și 200 de euro. În cursul urmăririi penale, fosta funcționară a recunoscut săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa, respectiv luarea de mită, abuzul în serviciu și falsul intelectual, toate în formă continuată. La propunerea procurorilor, Tribunalul a admis acordul de recunoaștere a vinovăției, Agapi fiind condamnată la trei ani de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere tot de trei ani. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată.

