Dobânzile statului „bat” orice ofertă bancară. Tot mai mulți ieșeni împrumută statul în loc să țină banii în bănci

Anul trecut, ieșenii au împrumutat statul cu 441,5 milioane lei, echivalentul sumei de 89,2 milioane euro, cumpărând titluri de stat în programul Tezaur. Comparativ cu un an înainte, suma a crescut cu aproape 115 milioane lei. În 2023, investițiile în titlurile de stat Tezaur au fost de 326,3 milioane lei, aproape 65,9 milioane euro pe parcursul întregului an. Aceste împrumuturi au fost folosite de stat pentru a-și acoperi deficitul bugetar și pentru refinanțarea datoriei publice.

Bacăul ne-a bătut la acest capitol

Potrivit datelor din Raportul de Performanță al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Iași pe anul 2024, în cele șase județe ale Regiunii Nord-Est, respectiv Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, cei mai mulți bani au fost investiți în instrumente financiare prin trezoreriile operative ale DGRFP Iași de către locuitorii din Bacău, urmați de cei din Iași, conform datelor consultate de „Ziarul de Iași”.

Ce câștigă micii investitori? Dobânzi anuale atractive, de peste 7%, iar veniturile obținute nu sunt impozitate cu 10%, spre deosebire de dobânzile bancare. În prezent, doar o bancă oferă o dobândă care depășește puțin 5% pe an. În general, dobânzile anuale sunt mult mai mici la majoritatea băncilor. În plus, ceea ce părea complicat înainte, cum ar fi un drum până la trezorerie sau poștă, este acum mult mai simplu. Oricine are un cont pe ghișeul.ro poate cumpăra titluri de stat în câteva minute, iar procedura este foarte ușoară.

Cum se împart investițiile în titluri de stat în Regiunea Nord-Est

Anul trecut, Ministerul Finanțelor a lansat 27 de emisiuni de titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, care au atras o sumă totală de 1,82 miliarde lei, adică 368,4 milioane euro în Regiunea Nord-Est. Bacăul conduce în topul investițiilor în titluri de stat Tezaur, cu 527,2 milioane lei anul trecut, urmat de Iași, cu 441,5 milioane lei, și Suceava, cu 329,2 milioane lei. Pe locurile următoare se află Neamț (226,6 milioane lei), Botoșani (159,4 milioane lei) și Vaslui (139,5 milioane lei).

Zilele trecute, „Ziarul de Iași” relata despre creșterea atractivității titlurilor de stat în rândul românilor, care încep să își retragă economiile din bănci pentru a împrumuta statul. Și, pentru că a văzut că „are cu cine face treabă”, Ministerul Finanțelor a lansat din 7 aprilie 2025 o nouă ediție Tezaur. Românii pot investi până pe 9 mai 2025 în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,60%, 7,30% și 7,60%.

