Doctorita romanca din Germania, ucisa cand se intorcea acasa dupa schimbul de noapte

Elena Silvia K., o tanara mamica romanca, medic chirurg la Spitalul Herz-Jesu din Fulda, landul Hessa, Germania, a fost ucisa cu salbaticie, luni dimineata, cand se intorcea acasa dupa schimbul de noapte.

Luni dimineata, in jurul orei 8:00, cand tanara revenea acasa dupa o tura de noapte pe Nikolausstrasse, a fost ucisa cu cruzime in curtea din spate a casei in care locuia.

La cateva ore dupa gasirea cadavrului, politistii au retinut o persoana insa nu au precizat care era legatura dintre acesta si victima.

Elena Silvia avea doar 35 de ani si lasa in urma un fiu.

