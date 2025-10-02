Document exploziv privind Spitalul de Copii „Sfânta Maria”: angajări „pe ochi frumoși” și stimulente necuvenite. Pagube însemnate

Unele angajările la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași s-au făcut și pe ochi frumoși, iar personalul a primit stimulente și sporuri chiar dacă prevederile legale nu dădeau acest drept. Dintr-un foc, doar la nivelul anului 2023, s-a produs o gaură unității medicale prin tertipurile de mai sus, de peste un milion de lei.

Un raport al Camerei de Conturi Iași, publicat în urmă cu două săptămâni, scoate la iveală grave nereguli în administrarea și cheltuirea banilor publici. La nivelul anului 2023, unitatea era condusă de către Alina Belu.

În Raportul de Audit de Conformitate privind „modul de organizare a personalului din unitățile sanitare spitalicești de subordonare locală”, la Spitalul de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași sunt prezentate cazurile a doi medici care au ajuns să fie angajați pe perioadă nedeterminată prin transfer. La jumătatea lui februarie 2023, în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală a fost transferat un medic specialist. În luna mai, la Laboratorul de analize medicale a fost transferat un medic primar, iar de la începutul lui iunie 2023 a fost încheiat contractul de muncă pe perioadă determinată.

„Transferurile s-au realizat la cererea persoanei, în urma aprobării cererii de transfer de către instituția publică de la care se transferă și a celei la care se solicită transferul”, se arată în documentul menționat mai sus.

Până aici, toate bune și frumoase. Numai că, după cum arată aceeași sursă, la Laboratorul de radiologie și imagistică medicală nu era niciun post disponibil, iar la Laboratorul de analize medicale nu era disponibil un post de medic primar, ci doar unul de medic specialist. Cu alte cuvinte, la nivelul lui 2023, aproape oricui făcea cerere de transfer la „Sfânta Maria” i se făcea loc sau i se înființa un post. Asta e concluzia evidentă, dar, desigur, rațiunile pentru care s-au făcut aceste transferuri, în răspăr cu prevederile legale, au motivații mult mai personale și mai ascunse. Auditorii au făcut și un calcul și au arătat că prejudiciile create în urma acestor angajări sunt de ordinul a câtorva sute de mii de lei.

„Valoarea cheltuielilor de personal înregistrate de entitate, aferente contractelor de muncă încheiate urmare transferurilor realizate, este în sumă de 264.766 lei, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator; valoarea sumelor cu care s-a prejudiciat bugetul entității în anul 2023, urmare angajării și efectuării de plăți pentru un post care nu era în statul de funcții aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv 121.214 lei”, se arată în raport.

Recomandarea evidentă este recuperarea tuturor sumelor ce au fost plătite odată cu aceste transferuri.

Stimulente necuvenite



Un alt aspect tratat de misiunea de audit a Camerei de Conturi Iași este situația stimulentelor acordate salariaților. În raport este identificat cazul bonusurilor acordate în numele a două persoane care nu sunt nominalizate.

„În anul 2023, s-a constatat, la nivelul eșantionului analizat, acordarea de drepturi salariale sub forma stimulentelor financiare, în sumă de 37.800 lei (brut), unui număr de 2 salariați, cu nerespectarea prevederilor art. 199 din Legea nr. 95/2006 (republicată) privind reforma în domeniul sănătății. Valoarea abaterii: 37.800 lei (la nivelul eșantionului analizat), iar, conform bazei de date privind salariile angajaților în anul 2023, valoarea stimulentelor financiare acordate a fost de 923.400 lei”, se arată în documentul menționat mai sus.

Recomandarea evidentă, și în acest caz, este recuperarea tuturor sumelor de bani care au fost achitate nelegal. De asemenea, auditorii au mai constatat subevaluarea cheltuielilor și implicit a datoriilor entității, din cauză că nu s-a procedat la înregistrarea în contabilitate a sumelor datorate în baza hotărârilor judecătorești definitive, acestea fiind evidențiate eșalonat, la momentul plății. În plus, la nivelul departamentului care se ocupă de administrarea resurselor umane s-a evidențiat că fișele posturilor corespunzătoare funcțiilor de conducere și de execuție, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022, nu sunt actualizate.

