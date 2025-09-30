Document oficial: doar jumătate dintre solicitările de autorizații de construcție din Iași sunt aprobate

În ultimii ani, tot mai puține proiecte de construcții din municipiul Iași ajung să fie aprobate. Datele dintr-un raport al Consiliului Concurenței arată că aproape jumătate dintre solicitările depuse pentru autorizații rămân blocate sau sunt abandonate, cel mai probabil pe fondul birocrației, documentațiilor incomplete și problemelor legate de obținerea avizelor. Interesul pentru piața construcțiilor a intrat pe o pantă descendentă după vârful atins în 2021, iar în 2023 s-a produs o schimbare importantă: persoanele juridice au depășit persoanele fizice la numărul solicitărilor. Practic, această evoluție arată clar că piața se concentrează în jurul dezvoltatorilor mari, în timp ce interesul pentru construcțiile individuale scade constant.

În perioada 2020 – primul semestru din 2023, numărul certificatelor de urbanism, al autorizațiilor de construcție și chiar al solicitărilor inițiale a scăzut constant. Analiza datelor arată că 2021 a fost ultimul an foarte activ, cu valori record la certificate de urbanism. Din 2022, scăderile sunt vizibile și constante. În 2023, în primul semestru, persoanele juridice au depășit persoanele fizice la numărul solicitărilor. Rămâne de urmărit cum s-a mișcat piața în 2024 și ce surprize va aduce anul 2025, în contextul unui climat economic destul de provocator.

Solicitările depuse pentru autorizații (cererile inițiale)

Între 2020 și 2022, numărul solicitărilor a scăzut constant la nivelul municipiului Iași, de la 1.370 de solicitări la 1.296, în timp ce în primele șase luni din 2023 s-au înregistrat 491 de cereri. Până în 2022, majoritatea solicitărilor veneau de la persoane fizice, însă în 2023 s-a produs o schimbare importantă: persoanele juridice au inițiat mai multe proiecte, cu 260 de cereri, depășind cele 231 ale persoanelor fizice.

Interesul pentru noi proiecte imobiliare a început să se diminueze după 2021, ceea ce arată că piața construcțiilor din Iași a intrat într-o perioadă de încetinire. Cu un an înainte, respectiv 2020, au fost emise 2.947 de certificate de urbanism, în timp ce în anul 2021 au fost emise 3.097 de astfel de documente, iar în 2022 numărul acestora a scăzut la 2.370. În primele șase luni din 2023 au fost emise 1.511 de certificate de urbanism, după cum mai reiese din raportul consultat de „Ziarul de Iași”.

Autorizațiile de construcție și de desființare efectiv eliberate

În 2020, au fost emise un număr aproape la egalitate de autorizații, anume 468 de autorizații pentru persoane fizice și 488 pentru persoane juridice, în total 956 de aprobări. În 2021, numărul total de autorizații a scăzut până la 781, iar ponderea persoanelor juridice a început să crească ușor, ajungând la 411 autorizații de construcție/ desființare.

Anul 2022 marchează cea mai mică valoare din ultimii ani analizați: 695 autorizații, adică cu 27% mai puține decât în 2020. În prima jumătate din 2023 s-au emis 512 autorizații, dintre care mai multe pentru persoane juridice (283) decât pentru persoane fizice (229). În timp ce în anii anteriori persoanele fizice erau majoritare, începând cu 2023 balanța s-a schimbat, iar dezvoltatorii imobiliari și firmele dominau sectorul.

Diferența dintre solicitări și autorizații efectiv eliberate

Un detaliu interesant este numărul mare de solicitări care nu se finalizează. Conform raportului citat mai sus, în 2022, au fost depuse 1.296 de cereri (693 persoane fizice, iar 603 persoane juridice), însă doar 695 au fost aprobate, ceea ce înseamnă că aproape jumătate au fost respinse sau abandonate. În 2020, raportul era mai bun: 1.370 de cereri (811 persoane fizice, iar 559 persoane juridice), fiind 956 de autorizații emise. Această diferență poate fi explicată prin documentații incomplete sau greșite, birocrație excesivă, dar și probleme legate de avizele tehnice, care în Iași sunt emise de mai multe instituții și companii (ApaVital, Delgaz Grid, Termoservice și altele).

Birocrație și lipsa unor structuri eficiente

Raportul Consiliului Concurenței menționează că Iașul nu are organizată Comisia pentru Acordul Unic, ceea ce îngreunează procesul de obținere a avizelor. Fiecare operator stabilește propriile tarife și reguli, iar lipsa unei coordonări unice poate genera întârzieri.

