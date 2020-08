Dodon se oferă să fie primul moldovean care testează vaccinul rusesc

Dodon, care de câteva zile se află la un sanatoriu din Federația Rusă unde continuă niște investigații, spune că vaccinul rusesc anti - Covid-19 trebuie să ajungă cât mai repede la cetățenii din RM.

„Prieteni, așa cum deja cunoașteți, sunt pentru câteva zile la un sanatoriu, lângă Moscova, unde continui niște investigații pe care le-am început în luna martie. Fiind aici, am discutat cu partenerii din Federația Rusă despre vaccinul anti-Covid care a fost elaborat și este în procedura de testare. Am văzut că există mulți sceptici, atunci când am anunțat despre acest vaccin, de aceea, vreau să vă anunț că sunt gata să mă ofer ca primul dintre moldoveni pentru a testa vaccinul anti-Covid propus de Federația Rusă. Vreau să fac acest lucru pentru cetățeni, ca să ajungă cât mai repede în Republica Moldova”, a declarat Dodon.