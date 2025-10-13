Doi arbitri ieșeni la un pas de turneul final al unui campionat european

Începând de astăzi și până joi, arbitrii internaționali ieșeni de fotbal în sală Vlad Ciobanu și Bogdan Hanceariuc vor participa la cursul de instruire organizat de UEFA pentru arbitrii care vor fi selectați la Campionatul European de futsal 2026. Cursul în urma căruia vor fi alese persoanele care vor oficia la Euro are loc în Ljubljana (Slovenia).

Pe durata cursului, arbitrii vor susține teste fizice, teoretice și video, menite să evalueze nivelul de pregătire și capacitatea de aplicare a celor mai noi directive UEFA. Totodată, instructorii UEFA vor prezenta ultimele modificări ale regulamentului de joc la fotbal în sală, noutățile privind sistemul de asistență video (VAR), precum și teme generale dedicate uniformizării și îmbunătățirii deciziilor arbitrilor de top la nivel internațional.

În preliminariile de calificare pentru Campionatul European cei doi ieșeni, care fac parte din categoria „Elite” a arbitrilor internaționali de futsal, cea mai înaltă treaptă valorică din ierarhia UEFA, au arbitrat în patru dintre cele șase etape, conducând cu succes meciurile: Slovenia – Ungaria, Georgia – Bulgaria, Kazahstan – Albania și Moldova – Slovacia.

Turneul final al Campionatului European de futsal se va desfășura în perioada 18 ianuarie – 8 februarie 2026, în Lituania, Letonia și Slovenia, și va reuni 16 echipe naționale.

Publicitate și alte recomandări video