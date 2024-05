Doi dintre stiliștii români vedetă, chestionați de ZDI, vorbesc despre tendințele actuale în modă. „La Iași se dă tonul în zona asta, a detaliului, a grijii”

Ziarul de Iași i-a întrebat care sunt tendințele actuale în modă, cine dă tonul în moda străzii și de unde se inspiră tinerii pentru alegerea ținutelor și a felului în care arată.

Iașul se aliniază perfect cu celelalte mari orașe ale țării în ce privește moda străzii, crede stilistul Ovidiu Buta, care pune acest lucru pe seama rețelelor de socializare și a internetului, în general: “Moda străzii e dată de cei tineri, conectați la aceleași surse de inspirație, se îmbracă de la aceleași magazine. Eu cred, e o chestie care mi se învârte în cap de la începutul anului, cred ca am ajuns într-o perioadă în care am învățat să fim relaxați cu noi, vestimentar, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Oamenii sunt mult mai dispuși să-și exprime personalitatea lor reală prin vestimentație, decât să o ascundă. Și asta se datorează și influenței masive a social media, din care am învățat că putem fi oricum, putem fi fericiți, nu contează neapărat ce zic vecinii sau alții”.

„Tendințele, în general, pornesc din zona asta foarte tânără”

Sorin Stratulat, expert în îngrijirea, colorarea și stilizarea părului, completează spusele lui Buta: “Tendințele, în general, pornesc din zona asta foarte tânără, de 16-24 de ani, iar un trend-setter extrem de important în industria frumuseții este platforma de social media Tik-Tok care îi influențează pe aceștia. La ei în mod special se observă o tendință de lejeritate și fluiditate. Social media a modificat foarte mult peisajul acesta. Real, în acest moment, ai acces instant la orice produs lansat în Los Angeles. Te costă puțin mai mult transportul, dar în mod sigur poți să îl ai și la Iași. Chiar și bărbații heterosexuali, cu identitate sexuală foarte clară, am observat că sunt mult mai deschiși să poarte o culoare pastel de exemplu, sau să fie mai asortați cromatic, sau să fie atenți inclusiv la un accesoriu pe care îl poartă, indiferent că e vorba de un pantof, o geantă sau un ceas”.

Relaxarea și fluiditatea vin la pachet cu o întoarcere către moda anilor ’70, mai spune Stratulat: “Dacă vorbim despre tendințe, în acest moment piața este destul de eterogenă. Dar asistăm la ceva care ne duce spre anii ’70, la o reîntoarcere la niște valori ale frumuseții puțin mai clasice, mai liniștite, caracterizate prin naturalețea părului, lungimi puțin mai mari de păr, sau mai scurte, dar ușor mai necoafate, culori destul de naturale”.

Însă, adaugă Buta, “Noi suntem extrem de influențați de locul în care locuim. Italienii sunt foarte eleganți pentru că de-a lungul vieții lor, de când au plecat de acasă, au trecut pe lângă un muzeu, merg în restaurante, sunt influențați de ceea ce văd în jurul lor. În Olanda se vede toată această nebunie a culorilor, bărbați cu pantaloni roz sau mov, de exemplu. Oamenii sunt înconjurați de flori, de culori, nu le e frică de ele, pentru că au crescut cu ele. Tocmai asta se reflectă în îmbrăcăminte. La noi, până am ajuns în acest punct de trăire fără emoții, de relaxare, am trecut pe lângă griul comunist. Eu am prins trecerea între cele două sisteme în clasa a noua. Până în clasa a noua totul era gri și maro. Și brusc, totul a devenit colorat, exact ca și cum o ploaie ar fi șters griul”.

Ce vede un expert în îngrijirea părului când ajunge la Iași?

Sorin Stratulat: “La Iași se dă tonul în special în zona asta, a detaliului și a grijii față de modul în care te prezinți. Cred în continuare că ieșencele sunt privite ca niște femei care sunt foarte atente la modul în care se prezintă societății. Mi se pare că Iașul este foarte atent – văd păr foarte îngrijit, văd machiaj bine pus la punct la toate vârstele. Cred că atenția asta la detaliu este foarte prezentă în Iași. Eu cred că e o negociere între cum ne prezentăm celorlalți și cât de bine ne simțim noi cu noi”.

Ce vede un stilist de modă ? Ovidiu Buta: “În Iași a existat întotdeauna mentalitatea asta că a ieși din casă înseamnă să fii impecabilă, de sus până jos. Și văd în continuare o preocupare pentru estetică”.

Cei doi stiliști (centru) la RCW Iași

Tocmai de aceea, insistă Stratulat, e important de știut că “Ecourile unui eveniment ca Romanian Creative Week sunt atât de mari încât hrănesc timp de un an de zile tot ceea ce industria de frumusețe din România. Gândește-te că anual ai șansa, și se și întâmplă concret după, să inspiri o generație de stiliști, de make-up artiști care să viseze și să-și dorească să ajungă să facă păr și machiaj în culisele unor evenimente de genul acesta. Aceasta te hrănește, îți dă o motivație. Pe noi ne ajută ca profesioniști să arătăm că aceste meserii sunt mai mult decât meserii – sunt prilej de creativitate, de networking, de a fi în avangarda tendințelor, de a comunica despre acest lucru. Și Iașul are acest mare beneficiu”.

